Η PepsiCo ξεπέρασε τις εκτιμήσεις εσόδων – Τα ποτά μηδενικής ζάχαρης αντιστάθμισαν τις απώλειες της Βόρειας Αμερικής

Η PepsiCo ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου την Πέμπτη, καθώς η ζήτηση για πρεβιοτικά αναψυκτικά, ποτά μηδενικής ζάχαρης και σνακ πλούσια σε πρωτεΐνες βοήθησε στην αντιμετώπιση των ασθενέστερων πωλήσεων τροφίμων στη Βόρεια Αμερική, εν μέσω αυξανόμενης πίεσης στους οικονομικά πιεσμένους καταναλωτές.

Οι εταιρείες τροφίμων και ποτών αντιμετωπίζουν επίμονα υψηλές τιμές πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν, οι οποίες έχουν αυξήσει το κόστος συσκευασίας και εφοδιαστικής, ενώ παράλληλα πρέπει να προσαρμόζουν τα προϊόντα τους σε αγοραστές που ενδιαφέρονται για την υγεία τους και αναζητούν καλύτερη αξία.

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Η PepsiCo, της οποίας οι μετοχές υποχώρησαν κατά περίπου 1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, αναμένει υψηλότερο πληθωρισμό κόστους εισροών κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, αλλά ο οικονομικός διευθυντής Στιβ Σμιτ δήλωσε ότι οι αιτήσεις επιστροφής χρημάτων για τους δασμούς που καταβλήθηκαν πέρυσι και οι εξοικονομήσεις στην παραγωγικότητα θα πρέπει να βοηθήσουν στην άμβλυνση του πλήγματος.

Η PepsiCo μείωσε τις τιμές σε μάρκες όπως τα Lay’s και τα Doritos έως και 15% στη Βόρεια Αμερική για να προσελκύσει καταναλωτές που έχουν περιορισμένο προϋπολογισμό, οι οποίοι στρέφονται όλο και περισσότερο προς φθηνότερες εναλλακτικές λύσεις και μικρότερα μεγέθη συσκευασιών εν μέσω επίμονων ανησυχιών για τον πληθωρισμό.

«Τα αποτελέσματα μετριάστηκαν στο τρίμηνο, καθώς η απόδοση της κατηγορίας τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ μετριάστηκε με τους προϋπολογισμούς των καταναλωτών να περιορίζονται λόγω των αυξανόμενων πληθωριστικών πιέσεων», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Ραμόν Λαγουάρτα σε προετοιμασμένες δηλώσεις.

Η PepsiCo ανανεώνει τις μάρκες και εισάγει προϊόντα χωρίς τεχνητά χρώματα ή αρώματα, όπως το Gatorade Lower Sugar, καθώς και προϊόντα πλούσια σε πρωτεΐνες, όπως η σκόνη Propel και τα Quaker Protein Rice Crisps, με στόχο την αυξανόμενη προτίμηση για υγιεινή διατροφή.

Μείωση στις πωλήσεις τροφίμων στη Βόρεια Αμερική

Οι πωλήσεις τροφίμων στη Βόρεια Αμερική μειώθηκαν κατά 2%, κυρίως λόγω της χαμηλότερης αποτελεσματικής καθαρής τιμολόγησης, δήλωσε ο Σμίτ.

Η εταιρεία διατήρησε τις ετήσιες προβλέψεις της αμετάβλητες, αναμένοντας αύξηση των οργανικών εσόδων για το οικονομικό έτος 2026 στην περιοχή του 2% έως 4% και τα βασικά κέρδη ανά μετοχή σε σταθερό νόμισμα να αυξηθούν μεταξύ 4% και 6%.

«Η πρόκληση της Pepsi δεν είναι η δημιουργία εμβληματικών εμπορικών σημάτων, αλλά η διατήρησή τους ως επίκαιρων», δήλωσε η αναλύτρια του eMarketer, Σούζι Νταβιντχανιάν.

«Οι καταναλωτές εξακολουθούν να ξοδεύουν, αλλά γίνονται πιο συνειδητοί σχετικά με το πού ξοδεύουν και αναμένουν ότι οι μάρκες που ήδη γνωρίζουν θα εξελιχθούν μαζί τους, παρέχοντάς τους περισσότερες επιλογές», πρόσθεσε.

Τα τριμηνιαία έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,4% στα 24,18 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για αύξηση 5,4% στα 23,95 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η LSEG.

Η PepsiCo ανακοίνωσε τριμηνιαία βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους 2,20 δολαρίων, σε σύγκριση με 2,12 δολάρια πριν από ένα χρόνο.

- Reuters