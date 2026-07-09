Ινδία-και-Αυστραλία-υπέγραψαν-συμφωνία-για-την-εξαγωγή-αυστραλιανού-ουρανίου

Η Αυστραλία και η Ινδία υπέγραψαν σήμερα συμφωνία για την εξαγωγή αυστραλιανού ουρανίου στην Ινδία προκειμένου το Νέο Δελχί να το χρησιμοποιήσει για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς, ενώ παράλληλα συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα κρίσιμα ορυκτά και το πράσινο υδρογόνο.

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Η Αυστραλία και η Ινδία υπέγραψαν σήμερα συμφωνία για την εξαγωγή αυστραλιανού ουρανίου στην Ινδία προκειμένου το Νέο Δελχί να το χρησιμοποιήσει για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς, ενώ παράλληλα συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα κρίσιμα ορυκτά και το πράσινο υδρογόνο.

Η Ινδία επιδιώκει εδώ και καιρό να αποκτήσει ουράνιο από την Αυστραλία προκειμένου να πετύχει τον στόχο της παραγωγής 100 γιγαβάτ πυρηνικής ενέργειας έως το 2047, ενώ από την πλευρά της η Καμπέρα επιθυμεί να διαφοροποιήσει τους εμπορικούς της εταίρους ώστε να περιορίσει την εξάρτησή της από την Κίνα.

«Σήμερα υπογράψαμε μια σημαντική συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια», δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αυστραλία, έπειτα από συνομιλίες με τον Αυστραλό ομόλογό του Άντονι Αλμπανέζι. Με τον τρόπο αυτόν «θα ανοίξει ο δρόμος για την προμήθεια ουρανίου από την Αυστραλία στην Ινδία, δίνοντας νέα ώθηση στους στόχους μας για καθαρή ενέργεια», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία των δύο χωρών επιτρέπει τις εξαγωγές ουρανίου από την Αυστραλία για «αποκλειστικά ειρηνικούς» σκοπούς.

«Η συμφωνία αυτή διευκολύνει τις εξαγωγές αυστραλιανού ουρανίου στην Ινδία προκειμένου να τη βοηθήσει να ενισχύσει το ποσοστό των ενεργειακών της ικανοτήτων που δεν προέρχονται από ορυκτά καύσιμα», δήλωσε ο Αλμπανέζι. «Η Αυστραλία και η Ινδία είναι στενοί εταίροι και ακόμη στενότεροι φίλοι», τόνισε.

Η Αυστραλία διαθέτει το 28% του ουρανίου παγκοσμίως, σύμφωνα με την Παγκόσμια Πυρηνική Ένωση, ενώ η Ινδία –η πλέον πολυπληθής χώρα με 1,4 δισεκ. κατοίκους—επιδιώκει να αυξήσει σημαντικά τις ικανότητές της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας.

Αν και οι δύο χώρες είχαν υπογράψει διμερή συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια το 2015, οι εξαγωγές αυστραλιανού ουρανίου παρέμεναν περιορισμένες λόγω των ανησυχιών αναφορικά με τη χρήση του πυρηνικού καυσίμου αποκλειστικά για ειρηνικούς σκοπούς.

Ο Μόντι υπογράμμισε σήμερα ότι οι σχέσεις της χώρας του με την Αυστραλία παρουσιάζουν «ιστορικές ευκαιρίες» για συνεργασία σε διάφορους τομείς. Η τεχνολογία, το κεφάλαιο και οι πόροι της Αυστραλίας θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της Ινδίας, εκτίμησε ο ίδιος, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι είναι δυνατή η διμερής συνεργασία σε έργα αλουμινίου χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Οι δεσμοί μεταξύ της Καμπέρας και του Νέου Δελχί έχουν ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της κοινής τους επιθυμίας να περιορίσουν τις κινεζικές φιλοδοξίες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και να αναπτύξουν εμπορικές συνεργασίες με χώρες πέραν της Κίνας.

Αργότερα σήμερα τον Μόντι αναμένεται να υποδεχθεί με τιμές σταρ η ινδική διασπορά σε ένα από τα μεγαλύτερα στάδια της Μελβούρνης, όπου οι διοργανωτές αναμένουν περισσότερους από 20.000 ανθρώπους. Τρία χρόνια νωρίτερα, το 2023, χιλιάδες άνθρωποι είχαν συρρεύσει σε τεράστια αίθουσα στο Σίδνεϊ για να δουν τον Ινδό πρωθυπουργό.

Ο Μόντι έφτασε στην Αυστραλία έπειτα από επίσκεψή του στην Ινδονησία, όπου υπέγραψε σειρά συμφωνιών στους τομείς της γεωργίας και της άμυνας, ενώ αύριο, Παρασκευή, θα μεταβεί στη Νέα Ζηλανδία.

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