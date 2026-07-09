Ισπανία:-Οι-εργαζόμενοι-της-airbus-απεργούν-για-τις-συνθήκες-εργασίας

Οι εργαζόμενοι της κατασκευάστριας αεροσκαφών Airbus απεργούν σε όλη την Ισπανία μέχρι τα τέλη Ιουλίου, διαμαρτυρόμενοι για αυτό που τα συνδικάτα περιγράφουν ως επιδείνωση των συνθηκών εργασίας.

Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για ζητήματα όπως οι αυξήσεις μισθών λόγω υποπληθωρισμού, η αυστηρότερη παρακολούθηση της παρουσίας και οι απαιτήσεις για το προσωπικό γραφείου να περνάει περισσότερο χρόνο στο εργοτάξιο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Ένωση Επαγγελματιών Αεροπορίας (SIPA).

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Η Airbus, η οποία βρίσκεται υπό πίεση να επιτύχει τον ετήσιο στόχο παράδοσης 870 αεροσκαφών, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει περιορισμούς στην αλυσίδα εφοδιασμού, αντιμετώπισε ήδη διακοπές εργασίας και διαμαρτυρίες στη Γαλλία τον περασμένο μήνα, μετά τη μείωση του αριθμού των ημερών που το προσωπικό γραφείου μπορούσε να εργάζεται εξ αποστάσεως.

Η απεργία, που κηρύχθηκε από την SIPA την 1η Ιουλίου, αρχικά κέρδισε υποστήριξη στο εργοστάσιο της Airbus στη Χετάφε κοντά στη Μαδρίτη, προτού εξαπλωθεί σε άλλες εγκαταστάσεις και προσελκύσει υποστήριξη από επιπλέον συνδικάτα, δήλωσε ένας ηγέτης συνδικάτου.

Το CCOO, το μεγαλύτερο συνδικάτο της Airbus στην Ισπανία, δεν έχει συμμετάσχει στην κινητοποίηση, αλλά δήλωσε στο Facebook ότι θα κηρύξει επ’ αόριστον απεργία από τις 7 Σεπτεμβρίου εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά του.

«Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, τα χρονοδιαγράμματα παραδόσεων θα επηρεαστούν σοβαρά από την απεργία και την εργατική κινητοποίηση που θα λάβουν χώρα κατά τους τελευταίους τέσσερις μήνες του έτους σε όλες τις εγκαταστάσεις της Airbus Spain», δήλωσε η CCOO.

Η Airbus απασχολεί περισσότερους από 14.000 ανθρώπους στην Ισπανία σε οκτώ εγκαταστάσεις στη Μαδρίτη, την Καστίλλη-Λα Μάντσα και την Ανδαλουσία, όπου παράγει στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη και ανταλλακτικά για εμπορικά αεροσκάφη και δορυφόρους. Η Χετάφε είναι η τρίτη μεγαλύτερη εγκατάσταση της εταιρείας παγκοσμίως, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Airbus.

- Reuters