Ιστορικό-υψηλό-για-τις-τιμές-κατοικιών-στις-ΗΠΑ

Νέο ιστορικό κατέγραψαν οι τιμές των κατοικιών στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, παρά το γεγονός ότι οι αγοραστές, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από τα υψηλά επιτόκια στεγαστικών δανείων, περιόρισαν τη δραστηριότητά τους.

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Νέο ιστορικό κατέγραψαν οι τιμές των κατοικιών στις ΗΠΑ τον Ιούνιο, παρά το γεγονός ότι οι αγοραστές, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από τα υψηλά επιτόκια στεγαστικών δανείων, περιόρισαν τη δραστηριότητά τους.

Η μέση τιμή πώλησης υφιστάμενης κατοικίας διαμορφώθηκε στα 440.600 δολάρια, σημειώνοντας νέο ρεκόρ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Ένωσης Μεσιτών (NAR). Την ίδια ώρα, οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών υποχώρησαν κατά 2,4% σε μηνιαία βάση τον Ιούνιο, σε ετησιοποιημένο ρυθμό 4,09 εκατ. κατοικιών, με τα στοιχεία να είναι εποχικά προσαρμοσμένα.

Σε ετήσια βάση, από τον Ιούνιο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026, οι τιμές των μεταχειρισμένων κατοικιών αυξήθηκαν κατά 1,8%, ενισχύοντας περαιτέρω τα ιστορικά υψηλά της αγοράς.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της NAR, Λόρενς Γιουν, απέδωσε την άνοδο των τιμών στην περιορισμένη προσφορά κατοικιών. Όπως ανέφερε, η έλλειψη σταθερής αύξησης του διαθέσιμου αποθέματος ενισχύει τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή αποτελεί θετική είδηση για τους υφιστάμενους ιδιοκτήτες, καθώς αυξάνει την αξία της περιουσίας τους, όμως δυσχεραίνει την πρόσβαση στην αγορά για τους υποψήφιους αγοραστές και ιδιαίτερα για όσους επιδιώκουν να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία.

Ο Γιουν επισήμανε ακόμη ότι σε πολιτείες με περιορισμένη προσφορά, όπως το Νιου Τζέρσεϊ, εξακολουθούν να καταγράφονται έντονοι ανταγωνισμοί μεταξύ αγοραστών, ενώ στο Σαν Φρανσίσκο η άνθηση του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης συνεχίζει να τροφοδοτεί ισχυρή ζήτηση και αυξημένες προσφορές.

Στην αγορά πολυτελών κατοικιών η δυναμική παραμένει ισχυρή, με τις πωλήσεις κατοικιών αξίας άνω του 1 εκατ. δολαρίων να αυξάνονται κατά 18% σε ετήσια βάση. Αντίθετα, οι πωλήσεις κατοικιών κάτω των 100.000 δολαρίων μειώθηκαν κατά 1,7%, ενώ στην κατηγορία των 100.000 έως 250.000 δολαρίων κατέγραψαν οριακή αύξηση 0,9%.

Παρά τα νέα ιστορικά υψηλά στις τιμές, ο Γιουν υποστήριξε ότι η προσιτότητα της κατοικίας έχει βελτιωθεί σε σχέση με πριν από έναν χρόνο, καθώς η αύξηση των μισθών υπερβαίνει πλέον τον ρυθμό ανόδου των τιμών των κατοικιών.