Κατ’ αρχήν συμφωνία Aktor – Motor Oil για την απόκτηση του 50% της Dioriga Gas

Πλαίσιο βασικών όρων συναλλαγής για την απόκτηση (από τον πρώτο) ποσοστού 50% των μετοχών της εταιρείας Dioriga Gas υπέγραψαν Aktor – Motor Oil.

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Πλαίσιο βασικών όρων συναλλαγής για την απόκτηση (από τον πρώτο) ποσοστού 50% των μετοχών της εταιρείας Dioriga Gas, η οποία αναπτύσσει το μεγάλο έργο κατασκευής της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU), στη θαλάσσια περιοχή των Αγίων Θεοδώρων υπέγραψαν ο Όμιλος AKTOR και ο Όμιλος MOTOR OIL, με στόχο να ενταχθεί στο Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η συναλλαγή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου AKTOR για την ενίσχυση της παρουσίας του στον τομέα των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών μέσα από επενδύσεις ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031 που έχουν ως στόχο να καταστεί ηγέτιδα δύναμη στο επιχειρείν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με διαφοροποίηση εσόδων και δραστηριοποίηση σε νέους τομείς της οικονομίας, όπως το LNG.

Σύμφωνα με το πλαίσιο βασικών όρων, η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της οριστικοποίησης και υπογραφής των οριστικών συμβατικών κειμένων μεταξύ των μερών, καθώς και της λήψης των απαιτούμενων εταιρικών, κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων.

Ο Όμιλος AKTOR παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας

Η συμμετοχή στο FSRU των Αγίων Θεοδώρων αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Ομίλου AKTOR για τη συμμετοχή του σε έργα που συμβάλλουν στην ασφάλεια εφοδιασμού και στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Ο Όμιλος AKTOR τοποθετείται στην αγορά ως παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας ήδη εξασφαλίσει εμπορικές συμφωνίες LNG 1,5 bcm, με εξασφαλισμένο – μέσω μακροπρόθεσμων δεσμευτικών συμφωνιών – κύκλο εργασιών ύψους €9 δισ. για την περίοδο 2030-2050, ενώ στοχεύει σε περαιτέρω συμφωνίες 5 bcm το επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, η απόκτηση μεριδίου 50% της Dioriga Gas FSRU εκτιμάται ότι θα συμβάλλει τόσο στην εξασφάλιση μεγαλύτερης δυνατότητας επαναεροποίησης LNG στην Ελλάδα όσο και στη βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας του συγκεκριμένου τομέα δραστηριότητας.

Έργο εθνικής σημασίας

Το FSRU που αναπτύσσει η Dioriga Gas στους Αγίους Θεοδώρους, συνιστά το πλέον ώριμο και αδειοδοτημένο έργο της κατηγορίας του στη χώρα μας και όχι μόνο αναμένεται ότι θα συμβάλει στην αύξηση της αποθηκευτικής δυναμικότητας σε LNG έως και κατά 210.000 κ.μ., αλλά και θα συμπληρώσει το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, ενισχύοντας τόσο την ευελιξία και την ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος όσο και τη λειτουργία του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται πρωτίστως ως ένα έργο εθνικής σημασία αλλά και διεθνούς.

Το FSRU της Dioriga Gas μπορεί να αποτελέσει μία νέα ενεργειακή πύλη της Ελλάδας προς την Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και στην ενίσχυση τόσο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας όσο και του ρόλου της χώρας μας ως ενεργειακού κόμβου στην περιοχή, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής απαγόρευσης των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου. Και αναμένεται να συμπληρώσει το ήδη υπάρχον δίκτυο ενεργειακών υποδομών της χώρας, προσφέροντας ανταγωνιστική πρόσβαση σε νέες πηγές LNG και βελτιώνοντας συνολικότερα τις συνθήκες της αγοράς, η οποία έχει ήδη ανταποκριθεί σχετικά.

Έτσι, η υπό εξέταση απόκτηση του 50% του FSRU από τον Όμιλο AKTOR ενδέχεται να αποτελέσει το επόμενο βήμα που επιταχύνει την οικονομική, τεχνική και επιχειρησιακή ωρίμαση του έργου, φέρνοντάς το σε τροχιά ολοκλήρωσης.