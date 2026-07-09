Μετά-από-20-χρόνια-οι-Παλαιστίνιοι-ψηφίζουν-ξανά,-κοινοβουλευτικές-εκλογές-στις-28-Νοεμβρίου

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς εξέδωσε την Πέμπτη διάταγμα με το οποίο ορίζει τις κοινοβουλευτικές εκλογές για τις 28 Νοεμβρίου, οι οποίες, αν πραγματοποιηθούν, θα αποτελέσουν τις πρώτες εδώ και δύο δεκαετίες.

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Οι τελευταίες κοινοβουλευτικές εκλογές στα παλαιστινιακά εδάφη διεξήχθησαν το 2006, όταν η Χαμάς κέρδισε, νικώντας το κόμμα Φατάχ του Αμπάς, το οποίο μέχρι τότε κυριαρχούσε στην παλαιστινιακή πολιτική σκηνή.

Ως αποτέλεσμα, το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, που αποτελεί το κοινοβούλιο της Παλαιστινιακής Αρχής του Αμπάς, δεν έχει συνεδριάσει από το 2007.

«Το προεδρικό διάταγμα καλεί τον παλαιστινιακό λαό στην Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας να συμμετάσχει σε ελεύθερες βουλευτικές εκλογές για την εκλογή μελών του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου την καθορισμένη ημερομηνία», ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Wafa, επικαλούμενο το διάταγμα.

Η διεξαγωγή εκλογών αποτελεί μέρος των μεταρρυθμίσεων που απαιτεί η διεθνής κοινότητα, η οποία στηρίζει οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο 90χρονος Αμπάς κέρδισε τις τελευταίες παλαιστινιακές προεδρικές εκλογές το 2005 με τετραετή θητεία, πράγμα που σημαίνει ότι η θητεία του θα έπρεπε να είχε λήξει το 2009.

Ωστόσο, η θητεία του παρατάθηκε και έκτοτε δεν έχουν διεξαχθεί προεδρικές εκλογές, με τον Αμπάς να κυβερνά μέσω προεδρικών διαταγμάτων.

Το 2021, ο Αμπάς ανακοίνωσε τη διεξαγωγή βουλευτικών και προεδρικών εκλογών τον Μάιο και τον Ιούλιο του ίδιου έτους, αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, οι εκλογές αναβλήθηκαν επ’ αόριστον λόγω της έλλειψης εγγυήσεων ότι η ψηφοφορία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία το Ισραήλ κατέχει από το 1967.

Τον Απρίλιο, οι Παλαιστίνιοι προσήλθαν στις κάλπες για να εκλέξουν τους προέδρους των δημοτικών συμβουλίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στην πρώτη ψηφοφορία από το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023.

Τον Ιούνιο, ο Αμπάς ανακοίνωσε ότι οι προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν στις αρχές του 2027, χωρίς να διευκρινίσει αν θα είναι υποψήφιος.