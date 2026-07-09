Με-κέρδη-έκλεισαν-οι-τρεις-βασικοί-χρηματιστηριακοί-δείκτες-στη-wall-street

Με άνοδο έκλεισαν και οι τρεις βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στη Wall Street, με βασικό μοχλό τα κέρδη του κλάδου των ημιαγωγών και την υποχώρηση των τιμών πετρελαίου, καθώς οι αγορές επιχείρησαν να ανακάμψουν παρά την αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο δείκτης Nasdaq ενισχύθηκε κατά 1,30%, κλείνοντας στις 26.206,89 μονάδες, ενώ ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,81% στις 7.543,64 μονάδες. Ο Dow Jones πρόσθεσε 139,02 μονάδες ή 0,27%, τερματίζοντας στις 52.487,41 μονάδες.

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Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) κατέγραψε άνοδο 2,5%, με τη Micron Technology να ενισχύεται κατά 4,5% και τη Sandisk να σημειώνει άλμα 7,6%.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι ευρωπαϊκές αγορές, με τον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 να κλείνει υψηλότερα κατά 0,8%, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στην Ασία, ο ιαπωνικός Nikkei 225 έκλεισε με άνοδο 1,4%, ο Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 0,62%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 σημείωσε κέρδη 2,5%. Αντίθετα, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,5%.

Για δεύτερη διαδοχική ημέρα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν, σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM). Οι επιθέσεις ακολούθησαν τα πλήγματα της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που έχει επιβραδύνει τη ναυσιπλοΐα σε μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές οδούς του πλανήτη.

Ωστόσο, τα συμβόλαια αργού πετρελαίου υποχώρησαν μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ιράν επικοινώνησε με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Παράλληλα, σύμφωνα με το MS NOW, διαμεσολαβητές από το Κατάρ και το Πακιστάν εργάζονται για να επαναφέρουν τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μία ημέρα αφότου ο Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι δεν ενδιαφέρεται πλέον για διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ενώ είχε χαρακτηρίσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «λήξασα», μετά από νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή.

Η Μέγκαν Χόρνεμαν, επικεφαλής επενδύσεων της Verdence, προειδοποίησε ότι το περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο.

«Πρόκειται για μια κατάσταση με έντονες πληθωριστικές πιέσεις και μεγάλη αβεβαιότητα. Μπορεί να τελειώσει αύριο ή να εξελιχθεί σε μια πολύ μεγαλύτερη κρίση. Κανείς δεν το γνωρίζει. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η σωστή στρατηγική είναι η διεθνώς διαφοροποιημένη έκθεση στις μετοχές», ανέφερε.

Η ίδια εκτίμησε ότι οι επενδυτές έχουν αρχίσει να αποκτούν μεγαλύτερη ανοχή στις διαρκείς εναλλαγές έντασης και αποκλιμάκωσης στη σύγκρουση, ενώ προειδοποίησε ότι οι σημερινές αποτιμήσεις των μετοχών ενδέχεται να μην ενσωματώνουν το ενδεχόμενο τουλάχιστον μίας αύξησης επιτοκίων από τη Fed στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

«Το πρόβλημα του πληθωρισμού θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και δεν αφορά μόνο τις τιμές του πετρελαίου. Οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί μακροπρόθεσμα να λειτουργήσουν αποπληθωριστικά, όμως βραχυπρόθεσμα, σε συνδυασμό με την ισχυρή ανάπτυξη και την ανθεκτική καταναλωτική δαπάνη, τροφοδοτούν τον πληθωρισμό», κατέληξε.