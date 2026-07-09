Μητσοτάκης-στο-a-haber:-Η-μόνη-διαφορά-μεταξύ-Ελλάδος-και-Τουρκίας-η-οριοθέτηση-των-θαλάσσιων-ζωνών

Μήνυμα υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δηλώσεις στον συντονιστή εκπομπών του τουρκικού τηλεοπτικού δικτύου A Haber, Orhan Sali, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να επιλυθεί βάσει του διεθνούς δικαίου.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο A Haber, υποστήριξε ότι η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια και εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχιστεί η θετική δυναμική που έχει αναπτυχθεί με τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Εγώ ήμουν πάντοτε υποστηρικτής μιας εποικοδομητικής, λειτουργικής και παραγωγικής σχέσης μεταξύ των χωρών μας, κάτι που ήταν άλλωστε και το πνεύμα της Διακήρυξης των Αθηνών».

«Έχουμε σημειώσει πρόοδο, ειδικά στη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, ενώ το διασυνοριακό εμπόριο έχει αναπτυχθεί. Πολλοί επισκέπτες έρχονται από την Τουρκία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέσω του προγράμματος της ταχείας βίζας (visa express).».

Θαλάσσιες ζώνες

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές διαφορές, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι το μοναδικό ζήτημα που εκκρεμεί μεταξύ των δύο χωρών αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, επισημαίνοντας ότι η επίλυσή του πρέπει να γίνει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.

«Όπως είχα εκφράσει πολύ καθαρά και κατά την προηγούμενη επίσκεψή μου στην ‘Αγκυρα, η μόνη μας διαφορά είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

«Πρέπει να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα που εκκρεμεί εδώ και καιρό, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας».

Ειρηνική συνύπαρξη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι ακόμη και αν η διαφορά για τις θαλάσσιες ζώνες δεν επιλυθεί άμεσα, αυτό δεν πρέπει να εμποδίζει τη συνεργασία των δύο χωρών σε άλλα πεδία, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή του να συνεχίσει τη συνεργασία με τον Τούρκο πρόεδρο.

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια παραγωγική σχέση με τον Πρόεδρο Ερντογάν».

«Ακόμα κι αν δεν μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα που κρατά από τη δεκαετία του ’70, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά μαζί και να μην εργαστούμε πάνω στα υπόλοιπα θέματα της ατζέντας».

Σύμφωνα με το A Haber, ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέφερε ακόμη ότι ορισμένες αποφάσεις που είχε λάβει το τουρκικό κοινοβούλιο τη δεκαετία του 1990 δεν έχουν θέση στον σημερινό κόσμο.

Για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη διοργάνωση της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην ‘Αγκυρα, εκφράζοντας θετικά σχόλια για τη φιλοξενία της Τουρκίας και υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ των δύο λαών.

«Η Τουρκία διοργάνωσε εδώ μια εξαιρετική σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Εγώ πάντα μένω πολύ ευχαριστημένος από την τουρκική φιλοξενία».

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