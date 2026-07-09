Νέες-εκρήξεις-στο-Ιράν:-Χτυπήθηκε-γέφυρα-στη-σιδηροδρομική-σύνδεση-με-Κίνα,-σειρήνες-ήχησαν-στην-Ιορδανία

Νέες εκρήξεις ακούστηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στην Μπαντάρ Αμπάς, την ιρανική πόλη-λιμάνι στα Στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά στοχεύοντας χώρες της Μέσης Ανατολής που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ, σε μια ανταλλαγή επιθέσεων που απειλεί την ενδιάμεση συμφωνία η οποία είχε στόχο να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ σηματοδότησαν το τέλος της εύθραυστης εκεχειρίας και απείλησε με κλιμάκωση της σύγκρουσης αν δεν σταματήσουν.

Αμερικανικό πλήγμα σε γέφυρα του σιδηροδρομικού διαδρόμου Κίνας-Ιράν

Τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα στο Ιράν έπληξαν τη σιδηροδρομική γέφυρα Aq Taqeh Khan στη βόρεια επαρχία Γκολεστάν, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars.

زدن خط آهن‌؛ برای فلج‌کردن کامل اقتصاد روابط عمومی سپاه استان گلستان: دشمن آمریکایی سحرگاه امروز نقاطی از پل «آق تکه خان» واقع در شهرستان «آق قلا» را با موشک کروز هدف قرار داد. خط آهن آق‌قلا به روسیه از طریق مرز ریلی اینچه‌برون (در فاصله حدو ۷۰ کیلومتری شمال آق‌قلا) متصل می‌شود pic.twitter.com/M5gfdkaQot — کمیته ضدجنگ و تحریم علیه مردم 🎒 (@Nowarnosanction) July 9, 2026

Η συγκεκριμένη γέφυρα συνδέει βασικές εμπορικές διαδρομές ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Κίνα, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο του Ιράν.

Η ίδια διαδρομή χρησιμοποιούνταν επίσης για μεταφορές φορτίων προς τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Σύμφωνα με το Fars, οι επισκευές στη γέφυρα θα ολοκληρωθούν γρήγορα. Η διαδρομή μέσω της συγκεκριμένης γέφυρας περνά από το Τουρκμενιστάν και το Καζακστάν με τελικό προορισμό την Κίνα.

Videos and images shared by Iranian media show damage to the Agh Tekkeh Khan railway bridge in the northern Iranian town of Aqqala near the Caspian Sea. Iranian authorities say the damage was caused by overnight US strikes. Location: 37.003975, 54.426276@GeoConfirmed pic.twitter.com/BdA6eFO7YI — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) July 9, 2026

Εκρήξεις στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε στην επαρχία Μπουσέρ του Ιράν, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr.

Στην Μπουσέρ βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Πρόκειται για τον μοναδικό πυρηνικό σταθμό της χώρας που βρίσκεται σε λειτουργία και ο οποίος είχε δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, προκαλώντας ανησυχίες για πιθανό πυρηνικό συμβάν. Σύμφωνα με αναφορές τοπικών αξιωματούχων, τα νέα πλήγματα καταγράφηκαν στην περίμετρο του σταθμού.

Τρεις νεκροί και 15 τραυματίες από αμερικανικό πλήγμα στη Σιρίκ

Το πρακτορείο ISNA μετέδωσε ότι αμερικανική επίθεση στην πόλη Σιρίκ έπληξε αλιευτική προβλήτα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 15, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η Ιορδανία αναχαίτισε οκτώ ιρανικούς πυραύλους

Η Ιορδανία ανακοίνωσε, στο μεταξύ, ότι αναχαίτισε οκτώ ιρανικούς πυραύλους στον εναέριο χώρο της, αφού προηγουμένως είχαν ηχήσει σειρήνες συναγερμού σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις της.

BREAKING: Iran has launched a simultaneous wave of ballistic missile and drone attacks on U.S. military positions across the region after fresh U.S. strikes on Bandar Abbas, Bushehr, and Shiraz. First: The U.S. struck targets in Bandar Abbas, Bushehr, and Shiraz, with smoke seen… pic.twitter.com/3odqIPMAYN — The Hormuz Report (@HormuzReport) July 9, 2026

Η πτώση θραυσμάτων δεν προκάλεσε θύματα ή υλικές ζημιές, πρόσθεσε ο στρατός.

Φρουροί της Επανάστασης: Τα αμερικανικά πλήγματα «διαταράσσουν σοβαρά» το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα όχι μόνο θα προκαλέσουν τη «συντριπτική απάντηση» του Ιράν, αλλά διαταράσσουν και την κρίσιμη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ, ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι η ναυσιπλοΐα είχε αποκατασταθεί στο 50% σε σύγκριση με τα προπολεμικά επίπεδα και κατηγόρησαν την «τυχοδιωκτική πολιτική και την παρέμβαση» της Ουάσινγκτον στον καθορισμό των θαλάσσιων διαδρομών για τη σημερινή αναστάτωση.

«Οι ξένοι δεν έχουν κανένα δικαίωμα σε αυτή τη γη και στα Στενά του Ορμούζ», πρόσθεσαν.

Περίπου 6.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ

Σε δήλωσή του για την τελευταία κατάσταση στην περιοχή, ο επικεφαλής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), Αρσένιο Ντομίνγκες, ανέφερε ότι περίπου 6.000 ναυτικοί έχουν εγκλωβιστεί γύρω από τα Στενά του Ορμούζ μετά τις επιθέσεις.

Ο Ντομίνγκες δήλωσε: «Οι απερίσκεπτες επιθέσεις έθεσαν για ακόμη μία φορά αθώους ναυτικούς σε σοβαρό κίνδυνο. Κανένας ναυτικός δεν θα έπρεπε να αναγκάζεται να διακινδυνεύει τη ζωή του απλώς επειδή κάνει τη δουλειά του. Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται οι ναυτικοί και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οικογένειές τους, που συνεχίζουν να πληρώνουν το ανθρώπινο κόστος αυτής της σύγκρουσης».