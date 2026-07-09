Οι-ΗΠΑ-ξεκίνησαν-επιθέσεις-κατά-του-Ιράν:-Με-χειρότερα-πλήγματα-απειλεί-ο-Τραμπ-αν-η-Τεχεράνη-συνεχίσει-επιθέσεις-σε-πλοία

Σε πλήρη εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα είναι η νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν – μετά την κήρυξη του τέλους της εκεχειρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε αργά την Τετάρτη ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς, το κομβικής σημαίας ιρανικό λιμάνι στα Στενά του Ορμούζ.

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Αναφορές υπάρχουν και για το νησί Σιρίκ, το Μπουσέρ, αλλά και στις επαρχίες Τσαμπαχάρ, Κοναράκ, Σιστάν και Βαλουχιστάν.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τις επιθέσεις:

תיעוד מרגעי התקיפה האמריקנית בדרום איראן; מקור צבאי לסוכנות הידיעות האיראנית “נור ניוז”: “נפתח בקרוב במתקפה מסיבית נגד בסיסי צבא ארה”ב באזור” pic.twitter.com/YWioWp2vkv — החדשות – N12 (@N12News) July 8, 2026

Ιρανική στρατιωτική πηγή δήλωσε στο πρακτορείο Nur News ότι «σύντομα θα εξαπολύσουμε μαζική επίθεση κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή».

Σε ανάρτησή της η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, που έχει υπό την ευθύνη της την περιοχή της Μέσης Ανατολής, επιβεβαίωσε την επίθεση. Όπως αναφέρει «κατόπιν εντολής του Ανώτατου Διοικητή [δηλ. του Ντόναλντ Τραμπ], οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να πραγματοποιούν επιπλέον επιθέσεις κατά του Ιράν, με στόχο να περιορίσουν περαιτέρω την ικανότητά του να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

» Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν το Ιράν υπεύθυνο για τις πρόσφατες αδικαιολόγητες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων και πληρωμάτων πολιτών που πλέουν ελεύθερα σε μια ζωτικής σημασίας διεθνή θαλάσσια οδό».

At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026

Όπως καθιστά σαφές η CENTCOM τα πλήγματα έρχονται σε αντίποινα σε πρόσφατες ιρανικές επίθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Αεροπορικοί βομβαρδισμοί είχαν λάβει χώρα και το βράδυ της Τρίτης.

Τους βομβαρδισμούς επιβεβαίωσε στον Μπαράκ Ραβίντ του Axios Αμερικανός αξιωματούχος.

🚨The U.S. military is conducting strikes against Iranian military targets in the Strait of Hormuz, a U.S. official told me — Barak Ravid (@BarakRavid) July 8, 2026

Από την πλευρά του, το πρακτορείο Fars έκανε λόγο για «αρκετές εκρήξεις που ακούστηκαν στο νότιο Ιράν», γύρω στις 23:15 (τοπική ώρα, 22:15 στην Ελλάδα), στο Μπαντάρ Αμπάς και στο Σίρικ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Fars, ορισμένες από τις εκρήξεις ακούστηκαν και από τη θάλασσα, κοντά στη δυτική ακτή του Σίρικ.

Τραμπ: «Αν συμβεί ξανά, θα γίνει πολύ χειρότερο!»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε εικόνες από τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, γράφοντας στην πλατφόρμα Truth Social ότι πρόκειται για «αντίποινα για τον χθεσινό βομβαρδισμό πλοίων από το Ιράν».

«Αν συμβεί ξανά, θα γίνει πολύ χειρότερο!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νωρίτερα σήμερα, από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει «σκληρά χτυπήματα» σε βάρος του Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι και χθες το βράδυ είχαν γίνει αεροπορικοί βομβαρδισμοί από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις σε διάφορες τοποθεσίες στις νότιες επαρχίες και δέχθηκαν αντίδραση από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Διακοπές ρεύματος καταγράφονται στην επαρχία Τσαμπαχάρ, αναφέρει το Al Jazeera.

Εν τω μεταξύ, το Mehr αναφέρει ότι ενεργοποιήθηκε η ιρανική αεράμυνα.

Οι ΗΠΑ είχαν ενημερώσει πριν από την επίθεση το Ισραήλ, έγινε ακόμη γνωστό από το Al Arabiya.