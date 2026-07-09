Ο πληθωρισμός που ξαναγύρισε – Η στέγη και η ενέργεια πίσω από την επιτάχυνση

Ετήσιος πληθωρισμός 4,4% · Η στέγη και η ενέργεια πίσω από την επιτάχυνση

01 Ανάλυση Από το 2,5% στο 5,4% και πίσω: το εξάμηνο που ο πληθωρισμός ξαναξύπνησε Μέσα σε πέντε μήνες ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα υπερδιπλασιάστηκε, κορυφώθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο και υποχώρησε στο 4,4% τον Ιούνιο. Ένα κύμα ανατιμήσεων που είχε φανεί να κοπάζει, επέστρεψε — και μαζί του η απόσταση από την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google 4,4% Ετήσιος Πληθωρισμός Ιουνίου 2026 +1,6 Μονάδες vs Ιούνιο 2025 (2,8%) 0,0% Μηνιαία Μεταβολή vs Μάιο 2026 3,3% Μέσος Πληθωρισμός Δωδεκαμήνου Ο Γενικός Δείκτης έφτασε τις 126,84 μονάδες — ιστορικό υψηλό στη βάση 2020=100 Στις 9 Ιουλίου 2026 η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Ιούνιο διαμορφώθηκε σε 4,4% σε ετήσια βάση, έναντι 2,8% τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Το νούμερο, αν και υποχωρεί από την κορύφωση της άνοιξης, επισφραγίζει μια απότομη επιτάχυνση: από το 2,5% του Ιανουαρίου, ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,9% τον Μάρτιο, στο 5,4% τον Απρίλιο —υψηλό διετίας— και παρέμεινε στο 5,2% τον Μάιο, πριν αποκλιμακωθεί. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης του Ιουνίου έμεινε αμετάβλητος (0,0%) σε σχέση με τον Μάιο. Η στασιμότητα αυτή, ωστόσο, είναι απατηλή: κρύβει μια έντονη πτώση στα καύσιμα που αντισταθμίστηκε πλήρως από εποχικές ανατιμήσεις σε τρόφιμα, ρούχα και αεροπορικά εισιτήρια — κάτι που αναλύεται εκτενέστερα παρακάτω. Πίνακας 1 · Η τροχιά του Γενικού ΔΤΚ μήνα-μήνα, 2026 (βάση 2020=100,0) Μήνας 2026 Γενικός Δείκτης Μηνιαία Μεταβολή % Ετήσιος Πληθωρισμός % Μέσος Δωδεκαμήνου % Ιανουάριος 121,63 −0,8 2,5 2,5 Φεβρουάριος 121,72 +0,1 2,7 2,5 Μάρτιος 124,94 +2,6 3,9 2,6 Απρίλιος 126,83 +1,5 5,4 2,9 Μάιος 126,87 0,0 5,2 3,1 Ιούνιος 126,84 0,0 4,4 3,3 Ετήσιος πληθωρισμός & μέσος δωδεκαμήνου (%), 2023–2026 Το γράφημα αποκαλύπτει τη δομή του φαινομένου. Ο μπλε δείκτης —ο μέσος όρος δωδεκαμήνου— κινείται αργά και υποδηλώνει ότι η επιτάχυνση είναι πρόσφατη: παρά την κορύφωση της άνοιξης, ο κυλιόμενος μέσος μόλις στο 3,3% δείχνει ότι ο «σκληρός πυρήνας» του πληθωρισμού δεν έχει εδραιωθεί ακόμη σε αυτά τα επίπεδα. Είναι η ερμηνεία που χωρίζει ένα προσωρινό σοκ από μια μόνιμη μεταστροφή. — ✦ — Η εικόνα γίνεται πιο ανησυχητική στην ευρωπαϊκή της διάσταση. Ενώ η Ελλάδα επιταχύνει, η Ευρωζώνη αποκλιμακώνεται: σύμφωνα με την Eurostat, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός της Ευρωζώνης υποχώρησε στο 2,8% τον Ιούνιο 2026, από 3,2% τον Μάιο. Τον Μάιο, η Ελλάδα με εναρμονισμένο δείκτη 4,9% ήταν ανάμεσα στις χώρες με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην ΕΕ. Η ψαλίδα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είχε σχεδόν κλείσει το 2025, ξανανοίγει επικίνδυνα.

02 Κλαδική Ανάλυση Ποιος πληρώνει το 4,4%: η στέγη, οι μεταφορές και το τραπέζι έξω Τρεις μόνο κατηγορίες —Στέγαση, Μεταφορές, Εστίαση— ευθύνονται για τα τέσσερα πέμπτα του συνολικού πληθωρισμού. Η ανάλυση της επίπτωσης κάθε ομάδας δείχνει πού ακριβώς πονάει το νοικοκυριό. Η «επίπτωση» κάθε κατηγορίας μετρά πόσες ποσοστιαίες μονάδες του συνολικού 4,4% προέρχονται από αυτήν, σταθμισμένες με το βάρος της στο καλάθι. Με κριτήριο αυτό, η Στέγαση είναι μακράν ο πρωταγωνιστής: ανατιμήθηκε 10,6% ετησίως και μόνη της συνεισφέρει 1,55 μονάδες — δηλαδή περίπου το 35% όλου του πληθωρισμού.* Ακολουθούν οι Μεταφορές (+7,2%, επίπτωση 1,02) και τα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια (+7,7%, επίπτωση 0,94). Στέγαση, Μεταφορές και Εστίαση μαζί: 3,52 από τις 4,4 μονάδες του πληθωρισμού Πίνακας 2 · Ετήσιες μεταβολές & επίπτωση ανά κατηγορία, Ιούνιος 2026/2025 Ομάδα αγαθών & υπηρεσιών Στάθμιση ‰ Δείκτης 2026 Μεταβολή % Επίπτωση (μον.) Στέγαση 148,31 140,02 +10,6 +1,553 Μεταφορές 141,90 131,60 +7,2 +1,018 Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια 123,27 137,03 +7,7 +0,944 Διατροφή & μη αλκοολούχα ποτά 209,41 137,01 +2,7 +0,568 Εκπαίδευση 14,87 112,55 +2,8 +0,095 Υγεία 77,55 113,09 +1,1 +0,084 Ασφαλιστικές & χρηματοπιστωτικές 19,12 115,42 +3,4 +0,067 Αναψυχή – Αθλητισμός & πολιτισμός 39,93 114,19 +1,7 +0,066 Προσωπική φροντίδα – Λοιπά 47,58 108,14 +1,1 +0,052 Ένδυση & υπόδηση 55,73 134,31 +0,5 +0,039 Διαρκή αγαθά – Νοικοκυριό 41,33 114,94 +0,5 +0,020 Αλκοολούχα ποτά & καπνός 33,92 108,17 +0,3 +0,010 Ενημέρωση & επικοινωνία 47,09 91,74 −2,7 −0,129 Γενικός Δείκτης 1000,00 126,84 +4,4 — * Υπολογισμός σύνταξης: η μερίδα της Στέγασης προκύπτει ως 1,553 ÷ 4,4 ≈ 35%. Το άθροισμα Στέγασης + Μεταφορών + Εστίασης (1,553 + 1,018 + 0,944 = 3,515) ισοδυναμεί με ≈ 80% του συνολικού πληθωρισμού. Οι επιπτώσεις είναι στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ (Πίνακας 2). Επίπτωση κάθε κατηγορίας στον πληθωρισμό (μονάδες), Ιούνιος 2026 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αντίθεση μεταξύ βάρους και επίπτωσης. Η Διατροφή, με το μεγαλύτερο μερίδιο στο καλάθι (209 ανά χίλια), συνεισφέρει μόλις 0,57 μονάδες επειδή ανατιμήθηκε «μόνο» 2,7%. Αντίθετα, η Εκπαίδευση με ελάχιστο βάρος (15 ανά χίλια) αφήνει το αποτύπωμά της λόγω της ανατίμησης 2,8%. Η μοναδική κατηγορία που συγκρατεί τον πληθωρισμό είναι η Ενημέρωση & Επικοινωνία, με πτώση 2,7% και αρνητική επίπτωση −0,13 μονάδες. Ετήσια μεταβολή τιμών ανά κατηγορία (%), Ιούνιος 2026/2025 Σε επίπεδο ρυθμού, η κατανομή είναι ακραία: τέσσερις κατηγορίες κινούνται πάνω από 7% (Στέγαση, Εστίαση, Μεταφορές) ενώ επτά παραμένουν κάτω από 2%. Δεν πρόκειται για γενικευμένο πληθωρισμό ζήτησης, αλλά για ένα εστιασμένο σοκ κόστους που συγκεντρώνεται στη στέγη, την ενέργεια και τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τον τουρισμό και την εστίαση.

03 Ενέργεια & Στέγη Το πετρέλαιο θέρμανσης +53%, το ελαιόλαδο −13%: το διπλό πρόσωπο των τιμών Πίσω από τον μέσο όρο κρύβονται ακρότητες. Η ενέργεια για το σπίτι εκτοξεύεται, το κρέας ακολουθεί, ενώ ελαιόλαδο, ρύζι και τηλεπικοινωνίες κινούνται αντίθετα. Δύο οικονομίες μέσα στο ίδιο καλάθι. +53,2% Πετρέλαιο Θέρμανσης +24,6% Φυσικό Αέριο +7,1% Ενοίκια Κατοικιών −12,8% Ελαιόλαδο Η κατηγορία της Στέγασης δεν ανατιμάται ομοιόμορφα — τη σπρώχνει η ενέργεια. Το πετρέλαιο θέρμανσης κοστίζει 53,2% ακριβότερα από πέρυσι, το φυσικό αέριο 24,6% και ο ηλεκτρισμός 2,8%. Παράλληλα, τα ενοίκια κατοικιών ανέβηκαν 7,1%, με μόνη τους επίπτωση 0,30 μονάδες — μία από τις μεγαλύτερες μεμονωμένες συνεισφορές στον δείκτη. Η στέγη, με άλλα λόγια, «καίει» και ως ενέργεια και ως μίσθωμα ταυτόχρονα. Πίνακας 3 · Μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις τιμών & επίπτωσή τους, Ιούνιος 2026/2025 Αγαθό / Υπηρεσία Μεταβολή % Επίπτωση (μον.) Πετρέλαιο θέρμανσης +53,2 +0,81 Φυσικό αέριο +24,6 +0,13 Άλλα καύσιμα +18,1 +0,02 Αρνί & κατσίκι +16,2 +0,10 Κοσμήματα & ρολόγια +15,8 +0,01 Μοσχάρι +15,6 +0,28 Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο +15,6 +0,25 Καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη) +12,8 +0,61 Πετρέλαιο κίνησης +12,0 +0,07 Ψάρια αλίπαστα +11,1 +0,01 Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις τιμών (%), Ιούνιος 2026 Στο άλλο άκρο, το ελαιόλαδο υποχωρεί 12,8% και το ρύζι 6,9% — οι μόνες αξιοσημείωτες ανάσες Την ίδια στιγμή, μια μικρότερη ομάδα ειδών κινείται αντίθετα. Το ελαιόλαδο είναι φθηνότερο κατά 12,8% —μετά τα ακραία υψηλά της περυσινής χρονιάς— και αφαιρεί 0,09 μονάδες από τον πληθωρισμό. Ακολουθούν το ρύζι (−6,9%) και ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, όπου ο εξοπλισμός (−3,5%), τα πακέτα υπηρεσιών (−3,3%) και η κινητή τηλεφωνία (−2,5%) υποχωρούν σταθερά, συνεχίζοντας μια πολυετή τάση αποπληθωρισμού της τεχνολογίας. Οι μεγαλύτερες ετήσιες μειώσεις τιμών (%), Ιούνιος 2026 Αν αντί για ρυθμό κοιτάξει κανείς τη συνεισφορά σε μονάδες, η ιεραρχία αλλάζει. Η εστίαση (0,95), το πετρέλαιο θέρμανσης (0,81) και η βενζίνη (0,61) είναι οι τρεις μεγαλύτεροι μοχλοί του πληθωρισμού — όχι επειδή έχουν πάντα τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, αλλά επειδή συνδυάζουν σημαντικό βάρος στο καλάθι με ισχυρή ανατίμηση. Τα είδη με τη μεγαλύτερη επίπτωση στον πληθωρισμό (μονάδες), Ιούνιος 2026