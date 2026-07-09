Πελώνη-για-σύνοδο-ΝΑΤΟ:-«Οι-συμμαχίες-πρέπει-να-εδράζονται-στις-σχέσεις-καλής-γειτονίας»

Για τα μηνύματα από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τις ελληνικές θέσεις μίλησε στον ΣΚΑΪ 100,3 και στον Παύλο Τσίμα η διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Αριστοτελία Πελώνη.

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Όπως τόνισε, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου και συνεπούς συμμάχου που διαθέτει ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα και είναι δύναμη σταθερότητας στην περιοχή.

Για την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στο casus belli η κ. Πελώνη σημείωσε ότι «οι συμμαχίες πρέπει να εδράζονται στις σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν μπορεί να υφίστανται απειλές μεταξύ συμμάχων».

Θύμισε ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε θέσει το θέμα και προ μηνών ενώπιον του κ. Ερντογάν στην πρόσφατη επίσκεψή του στην Άγκυρα και πως ανέδειξε το μεγάλο παράδοξο του ΝΑΤΟ: «Την ώρα που στο κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου επιβεβαιώνεται το άρθρο 5 για την αμοιβαία συνδρομή σε περίπτωση επίθεσης, να υπάρχει ενεργή απειλή συμμάχου εναντίον συμμάχου χώρας».

«Οι φωτογραφίες κρατούν μια μέρα, η στρατηγική έχει διάρκεια» σχολίασε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος με ισχυρή οικονομία, ισχυρή άμυνα, στρατηγικές σχέσεις και ισχυρές συμμαχίες που δεν εξαρτώνται από τις συγκυρίες.

«Το ΝΑΤΟ εισέρχεται σε μια νέα εποχή κατά την οποία οι Ευρωπαίοι αναλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο για την άμυνά τους» επισήμανε. Πρόσθεσε ότι η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει στρατηγική κουλτούρα και ότι το βασικότερο μήνυμα της Συνόδου είναι «η ενηλικίωση της Ευρώπης ως παράγοντας ασφάλειας».

- sofokleous10.gr

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