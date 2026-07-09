Πιερρακάκης:-«Η-ανταγωνιστικότητα-θα-καθορίσει-τη-θέση-της-Ευρώπης-στον-κόσμο»

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup, με τον πρόεδρο του οργάνου να αναφέρεται και στην τεχνητή νοημοσύνη, τονίζοντας ότι έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τους κανόνες της παγκόσμιας οικονομίας.

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Eurogroup, με τον πρόεδρο του οργάνου, Κυριάκο Πιερρακάκη, να υπογραμμίζει κατά τη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε ότι η σταθερότητα παραμένει το θεμέλιο της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά η ανταγωνιστικότητα θα καθορίσει τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο. Όπως δήλωσε, «διευρύνουμε την ατζέντα του Eurogroup και αυτή είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η προεδρία μας τους επόμενους μήνες. Η ανταγωνιστικότητα, η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, η ενέργεια, η ασφάλεια και η γεωπολιτική δεν αποτελούν πλέον ξεχωριστούς τομείς πολιτικής. Είναι διαφορετικές διαστάσεις της ίδιας οικονομικής πραγματικότητας. Γι’ αυτόν τον λόγο το Eurogroup πρέπει να εξελίσσεται μαζί με την οικονομία που υπηρετεί».

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Αναφερόμενος στην τεχνητή νοημοσύνη, θέμα που βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τους κανόνες της παγκόσμιας οικονομίας και να αυξήσει την παραγωγικότητα των οικονομιών, η οποία αποτελεί τη βάση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της ευημερίας. Ειδική αναφορά έκανε στη συζήτηση με τον Arthur Mensch, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Mistral, μίας από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Όπως είπε, στο επίκεντρο βρέθηκαν όχι μόνο οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αλλά και οι προϋποθέσεις που πρέπει να δημιουργήσει η Ευρώπη ώστε οι τεχνολογίες του μέλλοντος να αναπτύσσονται εντός της. «Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει σημαντικά το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, βελτιώνοντας τη διαχείριση κινδύνων, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ενισχύοντας την ανθεκτικότητά μας απέναντι σε ακόμη πιο εξελιγμένες κυβερνοεπιθέσεις», σημείωσε.

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