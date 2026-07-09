Πλαστικά-Θράκης:-Τα-7,10-ευρώ-έχουν-εξήγηση

Η απόσταση ανάμεσα στα 4,72 ευρώ και στα 7,10 ευρώ που αντιστοιχεί σε ένα +50% είναι αρκετή για να τραβήξει την προσοχή κάθε επενδυτή. Η νέα έκθεση της Piraeus Securities, όμως, δεν στηρίζεται σε αισιόδοξες υποθέσεις. Αντίθετα, χτίζει την αποτίμησή της πάνω σε μια αλληλουχία αριθμών που αλλάζουν αισθητά την οικονομική φυσιογνωμία των Πλαστικών Θράκης (ΠΛΑΘ): υψηλότερα EBITDA, επιστροφή των ελεύθερων ταμειακών ροών σε θετικό έδαφος, περιορισμό των επενδύσεων και σταθερή παραγωγή μετρητών τα επόμενα χρόνια.

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Η πρώτη μεγάλη αναθεώρηση αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης. Η Piraeus Securities εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών θα αυξηθεί από 389,6 εκατ. ευρώ το 2025 στα 421,9 εκατ. ευρώ το 2026 και στα 441,3 εκατ. ευρώτο 2027. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτές οι προβλέψεις δεν στηρίζονται σε αύξηση των τιμών πώλησης. Το μοντέλο βασίζεται κυρίως σε μεγαλύτερους όγκους παραγωγής, στη διεύρυνση των μεριδίων αγοράς και στην προσθήκη της BHA Holdings. Εάν η ευρωπαϊκή βιομηχανική ζήτηση ανακάμψει και οι τιμές κινηθούν ανοδικά, τότε οι σημερινές εκτιμήσεις ενδέχεται να αποδειχθούν συντηρητικές.

Οι πρώτες ενδείξεις εμφανίστηκαν ήδη στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4%, όμως το EBITDA ενισχύθηκε κατά 65%, φτάνοντας τα 15,1 εκατ. ευρώ από 9,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Το μικτό περιθώριο κέρδους ανέβηκε στο 24,4% από 19,6%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,118 ευρώ, έναντι μόλις 0,010 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η διοίκηση εκτιμά ότι και το δεύτερο τρίμηνο θα κινηθεί σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο περσινό, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο την ορατότητα για το σύνολο της χρήσης.

Η εικόνα αυτή οδήγησε τους αναλυτές της Piraeus Securities σε ουσιαστική αναβάθμιση των προβλέψεών τους. Το EBITDA του 2026 ανεβαίνει πλέον στα 57,7 εκατ. ευρώ, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 49,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αυξάνονται στα 0,48 ευρώ από 0,32 ευρώ. Για το 2027 οι προβλέψεις κάνουν λόγο για EBITDA 60,7 εκατ. ευρώ, καθαρά κέρδη 23,4 εκατ. ευρώ και EPS 0,52 ευρώ, με το περιθώριο EBITDA να διατηρείται στο 13,7%.

Το πιο ουσιαστικό κεφάλαιο της έκθεσης βρίσκεται στις ταμειακές ροές. Για δύο συνεχόμενα χρόνια ο όμιλος χρηματοδοτούσε ένα απαιτητικό επενδυτικό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα οι ελεύθερες ταμειακές ροές να γυρίσουν αρνητικές κατά 9,6 εκατ. ευρώ το 2025. Από το 2026 η εικόνα αλλάζει. Οι επενδύσεις περιορίζονται στα 26,5 εκατ. ευρώ, έναντι περίπου 40 εκατ. ευρώ τα δύο προηγούμενα χρόνια, οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανεβαίνουν στα 40,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές επιστρέφουν σε θετικό έδαφος με 4,8 εκατ. ευρώ. Το 2027 η πρόβλεψη ανεβαίνει στα 25 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που δημιουργεί μεγαλύτερη ευχέρεια τόσο για μείωση του δανεισμού όσο και για υψηλές διανομές προς τους μετόχους.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην εξαγορά της BHA Holdings, η οποία επεκτείνει την εμπορική παρουσία του ομίλου στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Η εταιρεία που αποκτήθηκε εμφάνισε το 2025 πωλήσεις περίπου 22,8 εκατ. ευρώ, EBITDA 2,5 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων περίπου 2 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα δημιουργεί νέες δυνατότητες διάθεσης προϊόντων μέσω ενός ευρύτερου διεθνούς δικτύου.

Η σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες δίνει μια ακόμη διάσταση στην αποτίμηση. Στα σημερινά επίπεδα των 206,4 εκατ. ευρώ, τα Πλαστικά Θράκης διαπραγματεύονται περίπου στις 4,7 φορές το εκτιμώμενο EV/EBITDA του 2026, όταν ο μέσος όρος των αντίστοιχων ευρωπαϊκών εταιρειών βρίσκεται στις 8,4 φορές. Παράλληλα, η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση διαμορφώνεται στο 5,6%, υπερδιπλάσια από το 2,2% των ομοειδών επιχειρήσεων. Ακόμη και η τιμή-στόχος των 7,10 ευρώ δεν προϋποθέτει εξίσωση με τους ευρωπαϊκούς πολλαπλασιαστές, καθώς βασίζεται σε 6,7 φορές EV/EBITDA, διατηρώντας σημαντική έκπτωση έναντι του κλάδου.

Τελικά, η νέα έκθεση της Piraeus Securities δεν υποστηρίζει ότι τα Πλαστικά Θράκης αξίζουν περισσότερο επειδή εμφάνισαν ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο. Η αποτίμηση των 7,10 ευρώ προκύπτει από την εκτίμηση ότι ο κύκλος των μεγάλων επενδύσεων ολοκληρώνεται, η παραγωγική δυναμικότητα έχει ήδη χτιστεί και τα οικονομικά μεγέθη αρχίζουν να παράγουν ολοένα μεγαλύτερες ταμειακές ροές. Εάν αυτή η πορεία επιβεβαιωθεί, τότε η σημερινή χρηματιστηριακή αξία των 206,4 εκατ. ευρώ δύσκολα συμβιβάζεται με μια εταιρεία που προβλέπεται να εμφανίσει EBITDA 57,7 εκατ. ευρώ, μερισματική απόδοση πάνω από 5,5% και αποτίμηση μόλις 4,7 φορές EV/EBITDA, όταν οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες διαπραγματεύονται στις 8,4 φορές.

Διαγραμματικά η μετοχή έχει διασπάσει ανοδικά τη ζώνη αντίστασης των 4,50 με 4,60 ευρώ και κοιτάει πλέον την περιοχή των 5,70 ευρώ.

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July 9, 2026