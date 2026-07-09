Πληθωρισμός: Βραδύτερη άνοδος κατά 4,4% τον Ιούνιο – Ανατιμήσεις 15,6% στο μοσχάρι, 12% στα καύσιμα

Αποκλιμάκωση για δεύτερο μήνα. Σε «κλοιό» ακρίβειας παραμένουν τρόφιμα και στέγαση. Η αβέβαιη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή τράβηξε «φρένο» στην ενέργεια, αλλά οι πιέσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ συνεχίζονται.

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Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον μήνα Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Σε ετήσια βάση (σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους) σημειώνεται επιβράδυνση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, μετά την άνοδο του δείκτη στο 5,4% τον Απρίλιο και την οριακή πτώση του στο 5,2% τον Μάιο.

Παρά την περαιτέρω υποχώρηση τον Ιούνιο όμως, ο Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κινείται διαρκώς και επίμονα στα υψηλότερα επίπεδα, τα οποία έχει καταγράψει τα τελευταία 3,5 χρόνια (και έναντι 6% και 4,6% που είχαν σημειωθεί τον Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2023 αντίστοιχα).

Αυξήσεις φωτιά

Παρά την επιβράδυνση, αυξήσεις «φωτιά» καταγράφονται και πάλι σε βασικά τρόφιμα όπως το μοσχάρι (15,6%)΄και το αρνί και το κατσίκι (16,2%). Στο φυσικό αέριο οι τιμές είναι κατά 24,6% υψηλότερες, στο πετρέλαιο κίνησης κατά 12% και στη βενζίνη κτά 12,8%. Στα ενοίκια η άνοδος ήταν 7,1% και συνολικά στη στέγαση κατά 10,6%. Στις αεροπορικές μεταφορές οι ανατιμήσεις ήταν 15,6%, στα εστιατόρια κατά 8,3% και στο πακέτο διακοπών κατά 5,3%.

Γεωπολιτική «ανάσα» από τις τιμές ενέργειας

Την τάση αποκλιμάκωσης τον Ιούνιο προκάλεσε σε μεγάλο βαθμό η ανακοίνωση της (μάλλον αβέβαιης και εύθραυστης όπως αποδεικνύεται) εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή πριν από δύο μήνες, στις 8 Απριλίου. Ωστόσο, πριν προλάβουν να φανούν απτά οφέλη στις τιμές και στην τσέπη των καταναλωτών, η εκεχειρία ήδη απειλείται, διατηρώντας την αβεβαιότητα στις αγορές.

Όπως έδειξαν και οι προσωρινές εκτιμήσεις, ο κλάδος όπου άμεσα παρατηρήθηκαν αισθητές μειώσεις τιμών τον Ιούνιο ήταν η ενέργεια, διορθώνοντας την έντονα αυξητική πορεία των προηγούμενων μηνών (υπενθυμίζεται πως τον Απρίλιο η Eurostat είχε καταγράψει ετήσιο άλμα 10,9% στην ενέργεια στην Ευρωζώνη).

Η εικόνα ανά κλάδο

Ανά κλάδο, έντονες πιέσεις και μικτές τάσεις παραμένουν στο πεδίο των τροφίμων, των βασικών ειδών διαβίωσης, όπως και στη στέγαση. Η εικόνα αυτή αποτελεί συνέχεια της τάσης του προηγούμενου μήνα, καθώς σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία του Μαΐου 2026:

Αναλυτικά, η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 4,4% τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2025, προήλθε κυρίως από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 2,7% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια αλίπαστα, γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), χυμούς φρούτων, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ρύζι, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, ελαιόλαδο.

• 0,5% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

• 10,6% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

• 0,5% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη οικιακής χρήσης, οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στις οικιακές συσκευές και επισκευές.

• 1,1% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

• 7,2% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

• 1,7% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, υπηρεσίες αναψυχής, πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών.

• 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• 7,7% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία.

• 3,4% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.

• 1,1% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, κοσμήματα και ρολόγια, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, είδη μεταφοράς, ταξιδίου και άλλα προσωπικά είδη.