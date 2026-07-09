Πληθωρισμός: Στο 4,4% τον Ιούνιο – Διψήφιες οι αυξήσεις στα καύσιμα, στα ύψη οι τιμές του κρέατος

Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο με τις τιμές των καυσίμων να πρωταγωνιστούν παρά την μικρή αποκλιμάκωση που κατεγράφη τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού.

Περαιτέρω αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο κρέας την ώρα που η τιμή του ελαιόλαδου εδώ και μήνες εξακολουθεί να κινείται πτωτικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο πληθωρισμός, τον Ιούνιο μειώθηκε στο 4,4% από 5,2% τον Μάιο.

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Στις πρώτες θέσεις με τις μεγαλύτερες αυξήσεις, σε ετήσια βάση, βρίσκονται το αρνί – κατσίκι με ποσοστό 16,2%, ακολουθεί το μοσχάρι με ποσοστό 15,6%%, τα ψάρια αλίπαστα 11,1%, η μαργαρίνη και φυτικά λίπη 9,7%. Αντίθετα τη μεγαλύτερη πτώση 12,8% συνεχίζει να καταγράφει η τιμή του ελαιόλαδου και κατά 6,9% το ρύζι

Στο σκέλος της ενέργειας, η αβεβαιότητα που επικρατεί στη Μέση Ανατολή διατήρησε τις τιμές στα καύσιμα σε υψηλά επίπεδα με το φυσικό αέριο να αυξάνεται κατά 24,6% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Η τιμές της βενζίνης συνέχισαν την ανοδική τους πορεία κατά 12,8% και του πετρελαίου κίνησης κατά 12% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Όσον αφορά την πορεία των τιμών στα υπόλοιπα καύσιμα, όπως το υγραέριο, «έτρεχαν» με ρυθμό 18,1%.

Ένα στοιχείο που έχει αξία, ειδικά κατά τη διάρκεια των μηνών του καλοκαιριού, είναι ότι οι τιμές των μεταφορών με αεροπλάνο κινήθηκαν ανοδικά κατά 15,6%.

Οι μεγαλύτερες και μικρότερες αυξήσεις

Η αύξηση του πληθωρισμού κατά 4,4% τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2025, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 2,7% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια αλίπαστα, γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), χυμούς φρούτων, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ρύζι, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, ελαιόλαδο.

• 0,5% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

• 10,6% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

• 0,5% στην ομάδα Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη οικιακής χρήσης, οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στις οικιακές συσκευές και επισκευές.

• 1,1% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

• 7,2% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

• 1,7% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, υπηρεσίες αναψυχής, πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών.

• 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• 7,7% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία – κυλικεία.

• 3,4% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.

• 1,1% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, κοσμήματα και ρολόγια, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, είδη μεταφοράς, ταξιδίου και άλλα προσωπικά είδη.

Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

• 2,7% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό ενημέρωσης και επικοινωνίας, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.