Πρόσκληση-Ερντογάν:-«Συμφωνώ-με-Μητσοτάκη,-πρέπει-να-επιλύσουμε-τα-προβλήματα-στο-Αιγαίο»

Μήνυμα υπέρ της συνέχισης του διαλόγου με την Ελλάδα έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, απαντώντας σε ερώτηση του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλη Κωστίδη.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Ο Τούρκος πρόεδρος, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη περί επίλυσης του ζητήματος των θαλάσσιων ζωνών και της διατήρησης ενός εποικοδομητικού κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δήλωσε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη πως οι δύο χώρες, ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, πρέπει να επιλύσουν τις εκκρεμότητές τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα που αφορούν το Αιγαίο.

Όπως ανέφερε, σε πρώτη φάση οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών θα πρέπει να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση και, εφόσον χρειαστεί, οι ίδιοι οι δύο ηγέτες θα μπορούσαν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητήσουν τα εκκρεμή ζητήματα.

Ο κ. Ερντογάν υπογράμμισε ακόμη ότι η επίλυση των προβλημάτων στις θαλάσσιες περιοχές αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών, σημειώνοντας ότι σε αυτό το σημείο συμμερίζεται την ίδια προσέγγιση.

Στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης του ΣΚΑΪ, σχετικά με το εάν κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συζητήθηκε το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ο Τούρκος πρόεδρος απάντησε μονολεκτικά ότι «δεν τέθηκε στην ατζέντα».

Νωρίτερα, ο Μανώλης Κωστίδης είχε υπενθυμίσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει πως Ελλάδα και Τουρκία διανύουν μια περίοδο «ήρεμων νερών» και είχε θέσει το ερώτημα ποιο θα μπορούσε να είναι το επόμενο βήμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεδομένου ότι οι δύο πλευρές συζητούν εδώ και δεκαετίες χωρίς να έχει επιτευχθεί οριστική διευθέτηση των διαφορών τους.

Μάλιστα, πριν απαντήσει στις ερωτήσεις του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον αναγνώρισε από το ακροατήριο, λέγοντάς του χαμογελώντας: «Όπως βλέπεις, σε αναγνωρίζω από τα μάτια…», με τον δημοσιογράφο να τον ευχαριστεί πριν υποβάλει τις ερωτήσεις του.

Ο Ερντογάν υποβάθμισε το casus belli: «Δεν το ξέρει ο λαός μου, ας μην απασχολούμε τους λαούς με αυτό»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τη σημασία του casus belli, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα θέμα που δεν απασχολεί την τουρκική κοινωνία και δεν θα πρέπει να κυριαρχεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Το ζήτημα του casus belli δεν το γνωρίζει σχεδόν το σύνολο του λαού μου. Αν ρωτήσεις τι είναι, δεν ξέρει. Επομένως, πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να απασχολούμε τον λαό μας με τέτοια ζητήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η ίδια θέση μεταφέρεται και στην ελληνική πλευρά κατά τις επαφές των δύο χωρών.

«Λέμε ήδη στους Έλληνες φίλους μας να μην απασχολούμε ούτε τους Έλληνες πολίτες ούτε τους δικούς μας πολίτες με αυτά τα θέματα. Ας καθίσουμε να συζητήσουμε και ας τελειώσουμε τη δουλειά (να επιλύσουμε τα ζητήματα). Αυτό είναι το δικό μας βήμα», δήλωσε, σημειώνοντας ότι κάθε φορά που το θέμα τίθεται στις συνομιλίες, η τουρκική πλευρά επαναλαμβάνει την ίδια προσέγγιση.

Αναφερόμενος, τέλος, στο δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», ο Ερντογάν ξεκαθάρισε ότι εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στοιχείο της τουρκικής πολιτικής.

«Η “Γαλάζια Πατρίδα” είναι επίσης ένα ζήτημα πολύ σημαντικό για εμάς. Δεν περιορίζεται μόνο στις θάλασσες. Όποτε κρίνεται απαραίτητο, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, ιδίως στο εσωτερικό μας και σε ό,τι αφορά τα χωρικά μας ύδατα», ανέφερε.

Αιχμές για F-35: «Ο Μητσοτάκης δεν έπρεπε να κάνει τέτοιο σφάλμα»

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στις ελληνικές αντιδράσεις για το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, αφήνοντας αιχμές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Άγκυρα δεν έχει αμφισβητήσει ποτέ τις εξοπλιστικές επιλογές της Ελλάδας και σημείωσε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν θα έπρεπε να έχει τοποθετηθεί με τον τρόπο που το έκανε.

«Είναι γνωστό σε ποια νερά κολυμπάει ο Νετανιάχου. Ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να υποπέσει σε ένα τέτοιο σφάλμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι η Τουρκία ουδέποτε έθεσε ζήτημα για τις ελληνικές αγορές οπλικών συστημάτων.

«Έχουμε εκφράσει ποτέ εμείς μέχρι σήμερα τη σκέψη “γιατί αγοράσατε αυτά τα αμυντικά μέσα για την Ελλάδα” ή “γιατί τα αγοράζετε”; Όχι», είπε, προσθέτοντας ότι, παρά το γεγονός πως οι δύο χώρες είναι γείτονες, η Άγκυρα δεν θεωρεί ότι χρειάζεται να σχολιάζει τις ελληνικές εξοπλιστικές επιλογές.

Ο Ερντογάν τόνισε ακόμη ότι κάθε κράτος έχει δικαίωμα να προμηθεύεται αμυντικό εξοπλισμό, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Τουρκία διαθέτει πλέον σημαντική εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

«Μπορεί να αγοράσει, μπορεί και να πουλήσει. Η Τουρκία, από την πλευρά της, ήδη παράγει αυτά τα συστήματα. Πέρα από την παραγωγή, έχει φυσικά και το δικαίωμα της αγοράς», ανέφερε.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.