Πόροι-6,25-δισ.-διαθέσιμοι-για-ιδιωτικές-επενδύσεις

Κεφάλαια συνολικού ύψους 6,25 δισ. ευρώ, με τα περισσότερα από αυτά να διατίθενται για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βρίσκονται αυτή την περίοδο διαθέσιμα, ή θα βρεθούν έως το τέλος του Ιουλίου, για τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων.

Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων παρέχεται μέσω μιας γκάμας χρηματοδοτικών προγραμμάτων και δανειοδοτικών ταμείων. Ειδικότερα, μπορεί να προέλθει από τα καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου, το ΕΣΠΑ, τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), καθώς και από τα funds της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) και του EquiFund II. Οι ενισχύσεις παρέχονται με τη μορφή της επιχορήγησης όταν πρόκειται για προγράμματα του ΕΣΠΑ, της δανειοδότησης με ευνοϊκούς όρους στην περίπτωση της ΕΑΤ, της χρηματοδότησης έναντι συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο από την ΕΑΤΕ, της φορολογικής απαλλαγής και της επιχορήγησης, της επιδότησης leasing και της δημιουργούμενης απασχόλησης από τον αναπτυξιακό νόμο.

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Αυτή τη στιγμή, έως και το τέλος του μήνα, η χρηματοδότηση για επενδύσεις μπορεί να προέλθει από έξι καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022, επτά χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΑΤ, τρεις δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», 42 funds της ΕΑΤΕ και έξι ταμεία από το EquiFund II.

Ο αναπτυξιακός νόμος

Έως το τέλος του μήνα, όπου σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Ανάπτυξης θα προκηρυχθούν άλλα τρία καθεστώτα, ο αναπτυξιακός νόμος θα «προσφέρει» συνολικά 770 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, έως τις 24 Ιουλίου θα υποβάλλονται αιτήσεις για τα εξής καθεστώτα:

– «Μεγάλες Επενδύσεις», με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ.

– «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ.

– «Καθεστώς Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης», με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ.

Τα τρία παραπάνω καθεστώτα αθροίζουν 450 εκατ. ευρώ ενισχύσεων και σε κάθε καθεστώς τα 75 εκατ. ευρώ διατίθενται με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής και τα υπόλοιπα 75 εκατ. ευρώ με τη μορφή της επιχορήγησης της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, εντός του μήνα θα προκηρυχθούν άλλα τρία καθεστώτα. Πρόκειται για τα εξής:

– «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια», με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ.

– «Καθεστώς Ενίσχυσης Επενδυτικών Σχεδίων Διπλής Χρήσης σε Στρατηγικούς Τομείς Άμυνας και Κατασκευής Οχημάτων και Αεροσκαφών», με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ.

– «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Χειροτεχνία», με προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ.

Στα καθεστώτα της Αγροδιατροφής και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας οι ενισχύσεις αφορούν φορολογικές απαλλαγές, επιχορήγηση και επιδότηση. Ωστόσο, στο «Καθεστώς Ενίσχυσης Επενδυτικών Σχεδίων Διπλής Χρήσης σε Στρατηγικούς Τομείς Άμυνας και Κατασκευής Οχημάτων και Αεροσκαφών» οι ενισχύσεις περιλαμβάνουν φοροεκπτώσεις και ταχεία αδειοδότηση (χορήγηση των απαραίτητων αδειών εντός 45 ημερών).

Οι νέες δράσεις του ΕΣΠΑ

Εντός των επομένων ημερών αναμένεται και η προκήρυξη τριών δράσεων του ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 220 εκατ. ευρώ, οι οποίες εστιάζουν στις επενδύσεις του εξοπλιστικού τομέα και της εξειδίκευσης των εργαζόμενων σε αυτές. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έως τις 10 Ιουλίου θα «βγουν στον αέρα» η δράση «Ενίσχυση Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων σε τομείς Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP) και Άμυνας και Ασφάλειας (Defence)» με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ και η δράση «Ενίσχυση ΜΜΕ σε τομείς Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP) και Άμυνας και Ασφάλειας (Defence)» με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ. Τα προγράμματα αυτά, που βρίσκονται σε καθεστώς προδημοσίευσης, θα συνοδευτούν και με ένα πρόγραμμα κατάρτισης για τους εργαζόμενους -ύψους 20 εκατ. ευρώ- οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν στους συγκεκριμένους τομείς.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά προβλέπεται στο ΕΣΠΑ και η χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων κατόπιν απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αφορά όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Οι διαφορές των δύο δράσεων αφορούν το μέγεθος των δικαιούχων επιχειρήσεων, τον προϋπολογισμό, το ύψος των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων και το ποσοστό της επιδότησης. Όπως αναφέρεται στις προδημοσιεύσεις τους, οι δύο δράσεις στοχεύουν στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τεχνολογίες κρίσιμης σημασίας της πλατφόρμας Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (Strategic Technologies for Europe Platform, STEP) και σε τεχνολογίες Άμυνας (Defence).

Τα Ταμεία της ΕΑΤ

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) μπορεί να διαθέσει σχεδόν 2 δισ. ευρώ σε δάνεια κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, που περιλαμβάνουν μερικώς άτοκο κεφάλαιο, καθώς και επιδότηση επιτοκίου και εγγύησης. Το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο είναι το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, το οποίο, με προϋπολογισμό 3,4 δισ. ευρώ και δύο υποταμεία, έχει χρηματοδοτήσει πολλές χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, που έπειτα από αλλεπάλληλες αυξήσεις του προϋπολογισμού του έφθασε στο 1 δισ. ευρώ, αυτή την περίοδο δεν είναι ενεργό, λόγω της ταχείας εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων. Αιτήσεις συνεχίζει να δέχεται το Ταμείο Εγγυοδοσίας, για το οποίο, από τον αρχικό προϋπολογισμό των 2,34 δισ. ευρώ, απομένει περίπου 1 δισ. ευρώ.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΑΤ είναι τα εξής:

– Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: 1 δισ. ευρώ (από αρχικό προϋπολογισμό 2,34 δισ.).

– Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, με χαρτοφυλάκιο 365 εκατ. ευρώ.

– Ταμείο Μικροπιστώσεων, με χαρτοφυλάκιο 83 εκατ. ευρώ.

– Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές για τη Θεσσαλία, με χαρτοφυλάκιο 12 εκατ. ευρώ.

– Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, με χαρτοφυλάκιο 187 εκατ. ευρώ.

– Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ, με χαρτοφυλάκιο 95 εκατ. ευρώ.

– Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, με χαρτοφυλάκιο 155 εκατ. ευρώ.

1. Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: Η συνολική μόχλευση που θα δημιουργήσει το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ ανέρχεται σε 2,35 δισ. ευρώ, με το ύψος των δανείων και κυμαίνεται από 10.000 έως 10 εκατ. ευρώ. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ διακρίνεται σε δύο Υποταμεία και απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων. Αναλυτικά:

α) Το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» αφορά το σύνολο των ΜμΕ, με το ύψος τη εγγύησης να ανέρχεται στο 70%.

β) Το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με έως πέντε χρόνια λειτουργίας, όπου το ποσοστό εγγύησης ανέρχεται στο 80% του δανείου.

Πέραν της εγγύησης, το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου του δανείου. Η επιδότηση αφορά τα δύο πρώτα έτη του δανείου (από την πρώτη εκταμίευση) και θα μειώνει το επιτόκιο του δανείου κατά 2% (ή αλλιώς κατά 200 μονάδες βάσης) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και κατά 3% (ή αλλιώς κατά 300 μονάδες βάσης) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά το συνολικό κόστος δανεισμού για την επιχείρηση.

2. Ταμείο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης: Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και των νησιών με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παρέχει κεφάλαια συνολικού ύψους 187 εκατ. ευρώ, μέσω δύο στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων. Πρόκειται για τα χρηματοδοτικά εργαλεία «Ταμείο Δανείων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» και «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επενδυτικών Δανείων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης». Αμφότερα συμβάλλουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, καθώς και στην ομαλή και δίκαιη μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή των υφιστάμενων και νεοσύστατων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στους δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στα νησιά των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων.

Α. Ταμείο Δανείων: Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Δανείων είναι 50 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 (Πυλώνας 1 του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης). Συμπεριλαμβανομένης της μόχλευσης τραπεζικών κεφαλαίων, διαμορφώνεται συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους περίπου 87 εκατ. ευρώ. Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμανθεί από 5.000 έως 500.000 ευρώ, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής κυμαίνεται από ένα έως δέκα έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μήνες. Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 50% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 50% χορηγείται μέσω του πιστωτικού ιδρύματος με τη χρέωση των σχετικών επιτοκίων σύμφωνα με τη πιστοδοτική του πολιτική και τα προσφερόμενα επιτόκια στο πλαίσιο του Ταμείου. Επιπρόσθετα, το Ταμείο μπορεί να επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το πιστωτικό ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%) για τα τρία πρώτα έτη του δανείου (από την πρώτη εκταμίευση).

Β. Ταμείο Εγγυοδοσίας: Το Ταμείο Εγγυοδοσίας αποσκοπεί στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρέχοντας επενδυτικά δάνεια με ευνοϊκούς όρους μέσω της παροχής εγγυήσεων. Τα χορηγούμενα δάνεια μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τα προγράμματα επιχορήγησης του προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027», ή και αυτόνομα, για την υποστήριξη κάθε επιχειρηματικής και επενδυτικής δραστηριότητας στις συγκεκριμένες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχει δάνεια επενδυτικού σκοπού προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με εγγύηση 80% και με επιδότηση επιτοκίου ύψους 3% για τα δύο πρώτα έτη της χρηματοδότησης, ενώ επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί η επιχείρηση, να επιχορηγηθεί η προμήθεια εγγύησης. Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Εγγυοδοσίας ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο δημιουργεί μόχλευση κεφαλαίων συνολικού χαρτοφυλακίου ύψους 100 εκατ. ευρώ. Τα ανώτατα ποσά δανείων ορίζονται ως εξής:

– 16,5 εκατ. ευρώ, για καθεστώς ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του Καν. (Ε.Ε.) 651/2014.

– 1,4 εκατ. ευρώ, για καθεστώς ενισχύσεων σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 18 του Καν. (Ε.Ε.) 651/2014 (καθεστώς de-minimis)

Επισημαίνεται ότι το κατώτατο ύψος δανείου ανέρχεται στις 10.000 ευρώ.

3. Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας: Στα 155 εκατ. ευρώ εκτιμάται να ανέλθει η συνολική χρηματοδότηση από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της ΕΑΤ. Το ύψος των δανείων που χορηγούνται καλύπτονται στο 80%, με την εγγύηση της ΕΑΤ να κυμαίνεται από 25.000 έως και 400.000 ευρώ. Μάλιστα, εφόσον οι επιχειρήσεις καλύψουν μια σειρά συγκεκριμένων κριτηρίων καινοτομίας και ESG (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης), έχουν τη δυνατότητα να λάβουν και επιχορήγηση έως και το 20% του κεφαλαίου του δανείου, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή του.

4. Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ: Έως και το τέλος του έτους και συγκεκριμένα την 31η Δεκεμβρίου 2026 θα λειτουργεί -και κατά συνέπεια θα χορηγεί δάνεια στους μηχανικούς με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής- το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ ΤΜΕΔΕ. Το εν λόγω Ταμείο παρέχει εγγυήσεις για τη χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης, προσφέροντας άμεση ρευστότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες του κλάδου των μηχανικών, μελετητών και κατασκευαστών εργοληπτών δημοσίων έργων. Το ύψος του δανείου μπορεί να ανέλθει έως και τις 400.000 ευρώ με εγγύηση στο 80%. Έως το τέλος λειτουργίας του χρηματοδοτικού προγράμματος, το συνολικό ύψος των δανείων εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 95 εκατ. ευρώ.

5. Ταμείο Μικροπιστώσεων: Το Ταμείο Μικροπιστώσεων, συνολικού προϋπολογισμού 83 εκατ. ευρώ, παρέχει δάνεια ύψους από 3.000 έως 25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Το Ταμείο περιλαμβάνει δύο υποπρογράμματα, τη «Γενική Επιχειρηματικότητα» και τη «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα». Για κάθε δάνειο καταβάλλει άτοκα το 60% του κεφαλαίου (για τη «Γενική Επιχειρηματικότητα») ή το 75% (για τη «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα»), ενώ το υπόλοιπο 40% ή 25% αντίστοιχα χορηγείται μέσω του Ιδρύματος Μικροχρηματοδοτήσεων, με επιτόκιο που δεν θα υπερβαίνει εκείνο που θα εφάρμοζε σε αντίστοιχη χρηματοδότηση. Επιπλέον, ο τελικός αποδέκτης θα καθοδηγηθεί για την επίτευξη του επιχειρηματικού σχεδίου του μέσω εστιασμένων προγραμμάτων, το κόστος των οποίων θα επιχορηγηθεί από το Ταμείο. Προς αυτόν τον σκοπό θα πραγματοποιούνται συμβουλευτικές συνεδρίες (mentoring) έως του ποσού των 900 ευρώ ανά ΑΦΜ.

6. Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές για τη Θεσσαλία: Το Ταμείο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ, για να παρέχει δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις αλλά και επαγγελματίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προσφέροντας δυνατότητα συνδυασμού και με επενδυτικές δαπάνες, καθώς και ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 12 εκατ. ευρώ. Το ύψος των δανείων κυμαίνεται από 3.000 έως 25.000 ευρώ. Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 75% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 25% χορηγείται μέσω του χρηματοπιστωτικού οργανισμού (τράπεζα ή ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων) με τη χρέωση των σχετικών επιτοκίων, σύμφωνα με την πιστοδοτική πολιτική του.

7. Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας: Το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, το οποίο είναι έτοιμο προς ενεργοποίηση, εκτιμάται ότι θα διαθέσει συνολικά 365 εκατ. ευρώ, μέσω των τριών παρακάτω προγραμμάτων:

α) Ταμείο Εγγυοδοσίας Αγροδιατροφικού Τομέα: Το εν λόγω Ταμείο, με προϋπολογισμό 250 εκατ. ευρώ, αφορά ελληνικές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις (πρωτογενής τομέας και μεταποίηση του πρωτογενούς τομέα). Επιλέξιμες είναι όλες οι επιχειρήσεις, δηλαδή από νεοσύστατες μέχρι μεγάλες. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:

– Ύψος δανείου: 25.000 έως 3.500.000 ευρώ για επενδύσεις, με διάρκεια από 2 έως 15 έτη.

– Ύψος δανείου: 25.000 έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης, με διάρκεια 2 έως 5 έτη.

– Επιδότηση επιτοκίου έως 4% για έως τέσσερα έτη.

– Συμβουλευτική υποστήριξη ύψους 800 ευρώ.

– Ανακυκλούμενη πίστωση με μέγιστη διάρκεια τρία έτη.

β) Ταμείο Εγγυοδοσίας Γεωργών Νεαρής Ηλικίας: Το εν λόγω Ταμείο αφορά άτομα έως 40 ετών και θα διατεθούν συνολικά 20 εκατ. ευρώ. Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμαίνεται από 10.000 έως 50.000 ευρώ, εκ των οποίων το 80% ή έως 40.000 ευρώ δεν επιστρέφεται (μη επιστρεπτέα στήριξη με μορφή επιχορήγησης). Επιπρόσθετα, παρέχεται συμβουλευτική καθοδήγηση αξίας 800 εκατ. ευρώ.

γ) Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας ΙΙ: Το Ταμείο έχει προϋπολογισμό 95 εκατ. ευρώ και τα κύρια χαρακτηριστικά των δάνειων έχουν ως εξής:

– Ύψος δανείου: 10.000 έως 50.000 ευρώ για επενδύσεις ή και κεφάλαιο κίνησης.

– Διάρκεια δανείου: 1 έως 8 έτη.

– Το 50% του δανείου είναι άτοκο, ενώ για το υπόλοιπο 50% παρέχεται πλήρης επιδότηση επιτοκίου για δύο χρόνια.

– Επιπρόσθετα, παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη αξίας 800 ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο της ΕΑΤΕ

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) ανέρχονται σε 2,2 δισ. ευρώ και προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του οποίου η ΕΑΤΕ αποτελεί την πλατφόρμα ιδίων κεφαλαίων. Το τρέχον χαρτοφυλάκιό της αριθμεί 42 επενδυτικά σχήματα venture capital και private equity, ενώ τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια των σχημάτων αυτών ξεπερνούν τα 2,9 δισ. ευρώ. Η ΕΑΤΕ αποτελεί τη μετεξέλιξη του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ), το οποίο είχε συσταθεί με τον ν. 2843/2000, βάζοντας τα θεμέλια και αποτελώντας τον βασικό συνδιαμορφωτή του ελληνικού επενδυτικού οικοσυστήματος.

Διάθεση 450 εκατ. ευρώ από το «EquiFund II»

Το Ταμείο Συμμετοχών «EquiFund II» θα διαθέσει έως και 450 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω έξι συνεργαζόμενων ενδιάμεσων χρηματοδοτικών οργανισμών (funds). Ειδικότερα, το «EquiFund II», το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ), στοχεύει στην υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε δύο πολλά υποσχόμενους τομείς της οικονομίας: α) στις Βιοεπιστήμες και την Υγεία και β) στη Βιωσιμότητα και τον Κοινωνικό Αντίκτυπο. Οι επιχειρήσεις αυτές θα στηριχθούν, προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, αξιοποιώντας πλήρως το αναπτυξιακό δυναμικό τους.

Το «EquiFund II», που έρχεται ως βελτιωμένη εξέλιξη του «EquiFund I», στηρίζει νέες ή και υφιστάμενες ομάδες διαχείρισης κεφαλαίων, ενώ παράλληλα στοχεύει να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό που εντοπίζεται σε τομείς με πολλά υποσχόμενες προοπτικές ανάπτυξης, αλλά με σχετικά λίγες επιλογές χρηματοδότησης από τη χώρα. Θα συμπεριλαμβάνει επενδύσεις σε όλα τα στάδια ανάπτυξης μιας επιχείρησης (pre-seed, seed and early stage) έως επενδύσεις ανάπτυξης, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι πρόκειται για το πρώτο θεματικό ταμείο συμμετοχών που υλοποιείται στην Ελλάδα. Το εν λόγω Ταμείο αποτελεί μια επενδυτική πλατφόρμα με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην κοινωνία. Πρόκειται για ένα καινοτόμο προϊόν για την επιχειρηματικότητα, που συνδυάζει χρηματοδότηση και εμπειρία από σημαντικούς θεσμικούς φορείς και την απαραίτητη ευελιξία για τη δημιουργία επιτυχημένων επενδύσεων.