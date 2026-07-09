Ρεκόρ-ξένων-επενδύσεων-στην-Ελλάδα-το-2025:-Ξεπέρασε-την-Τουρκία-και-όλες-τις-βαλκανικές-οικονομίες

Σε ιστορικό υψηλό εκτινάχθηκαν οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα το 2025, με τη χώρα να προσελκύει περισσότερα κεφάλαια από την Τουρκία και κάθε άλλη οικονομία των Βαλκανίων.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση World Investment Report της υπηρεσίας του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), οι εισροές ξένων επενδύσεων ανήλθαν στα 12,86 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική ενίσχυση της επενδυτικής ελκυστικότητας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια.

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Άλμα επενδύσεων μέσα σε μία δεκαετία

Τα στοιχεία της UNCTAD καταγράφουν τη θεαματική αύξηση των ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα μέσα στην τελευταία δεκαετία.

Οι εισροές κεφαλαίων διαμορφώθηκαν στα 12,86 δισ. δολάρια το 2025, έναντι 5 δισ. δολαρίων το 2019 και μόλις 1,27 δισ. δολαρίων το 2015.

Η συνεχής άνοδος των επενδύσεων αποτυπώνεται και στο συνολικό απόθεμα άμεσων ξένων επενδύσεων, το οποίο ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 100 δισ. δολάρια, σχεδόν διπλάσιο από τα 51,8 δισ. δολάρια που είχαν καταγραφεί το 2020, παρά την προσωρινή επιβράδυνση που προκάλεσε η πανδημία.

Ξεπέρασε την Τουρκία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση με την Τουρκία.

Παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η τουρκική οικονομία είναι τουλάχιστον πέντε φορές μεγαλύτερη από την ελληνική και ο πληθυσμός της σχεδόν εννέα φορές υψηλότερος, η γειτονική χώρα προσέλκυσε το 2025 περί τα 12,48 δισ. δολάρια άμεσων ξένων επενδύσεων, ποσό χαμηλότερο από εκείνο της Ελλάδας.

Πρωτιά και στα Βαλκάνια

Η Ελλάδα ξεπέρασε επίσης όλες τις βαλκανικές οικονομίες.

Συγκεκριμένα:

η Σερβία προσέλκυσε 3,92 δισ. δολάρια,

η Βουλγαρία 3,59 δισ. δολάρια,

η Κροατία λίγο πάνω από 3 δισ. δολάρια,

η Αλβανία 1,85 δισ. δολάρια.

Ακόμη χαμηλότερες ήταν οι επιδόσεις της Βόρειας Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου και της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, όπου οι επενδυτικές εισροές παρέμειναν κάτω από τα 700 εκατ. δολάρια.

Θετική συνέχεια και το 2026

Η θετική δυναμική φαίνεται να συνεχίζεται και το 2026.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους οι άμεσες ξένες επενδύσεις ανήλθαν σε 4,4 δισ. ευρώ, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί διεθνώς λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

«Αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο»

Κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι τα στοιχεία της UNCTAD δεν επιβεβαιώνουν μόνο τη σημαντική αναβάθμιση της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, αλλά και τον ενισχυμένο ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως επισημαίνουν, οι νέες επενδύσεις συμβάλλουν στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και ενισχύουν τις προϋποθέσεις επιστροφής Ελλήνων που είχαν μεταναστεύσει τα προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η επενδυτική δραστηριότητα δεν περιορίζεται πλέον στην αγορά ακινήτων και στις κατασκευές, αλλά επεκτείνεται σε τομείς υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, όπως η ενέργεια, οι υπηρεσίες υγείας, καθώς και οι εξαγορές και συγχωνεύσεις που οδηγούν στη δημιουργία μεγαλύτερων και πιο ανταγωνιστικών επιχειρηματικών σχημάτων.

«Είναι μία ακόμη απτή απόδειξη ότι το παραγωγικό υπόδειγμα της χώρας αλλάζει, έστω και σταδιακά, με θετικές επιπτώσεις σε πολλαπλά επίπεδα της οικονομίας», σημειώνει πρόσωπο με γνώση του σχεδιασμού του οικονομικού επιτελείου.