Ρωσία:-Μείωση-κατά-22,7%-των-εσόδων-από-πετρέλαιο-και-φυσικό-αέριο

Σχεδόν κατά ένα τέταρτο μειώθηκαν τα έσοδα της Ρωσίας από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, το πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών στη Μόσχα.

«Τα έσοδα του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού από πετρέλαιο και φυσικό αέριο για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, ήταν λιγότερα κατά 3,66 τρισεκατομμύρια ρούβλια. Αυτό το ποσό είναι 22,7% χαμηλότερο από την ίδια περίοδο του 2025», αναφέρει το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών .Ο κύριος λόγος για τη μείωση των εσόδων ήταν «η πτώση των τιμών του πετρελαίου σε προηγούμενες περιόδους».

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Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους, ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός κατέγραψε έλλειμμα 5.731 δισεκατομμυρίων ρούβλια -2,35 δισεκατομμύρια ρούβλια υψηλότερο από την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. «Το υψηλό έλλειμμα στις αρχές του έτους οφειλόταν κυρίως στην προκαταβολική χρηματοδότηση δαπανών», εξήγησε το υπουργείο Οικονομικών.

Στις αρχές Ιουνίου, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τονίσει ότι η εξάρτηση της ρωσικής οικονομίας και του προϋπολογισμού από τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, είχε μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 2022, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο αντιπροσώπευαν περίπου το 42% του ΑΕΠ, ενώ σήμερα αντιπροσωπεύουν το 23%.