Σούπερ μάρκετ: Από 31 Αυγούστου οι μειώσεις τιμών στο ράφι – Ποιες κατηγορίες αφορούν

Οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της αγοράς για δραστικές μειώσεις τιμών σε μια σειρά από βασικά προϊόντα που πωλούνται στο ράφι, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση για τα ελληνικά νοικοκυριά.

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Οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της αγοράς για δραστικές μειώσεις τιμών σε μια σειρά από βασικά προϊόντα που πωλούνται στο ράφι, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική ελάφρυνση για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Όπως έγινε γνωστό μετά την ολοκλήρωση της κρίσιμης συνάντησης εργασίας στο υπουργείο Ανάπτυξης, η νέα πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών θα ξεκινήσει από τις 31 Αυγούστου και θα έχει διάρκεια από δύο έως τέσσερις μήνες.

Οι κατηγορίες των προϊόντων στις οποίες θα υπάρξουν μειώσεις τιμών συγκεκριμενοποιήθηκαν κι έχουν ως εξής:

-Νωπό κρέας: μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά

-Γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά

-Ψωμί και αλεύρι

-Ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια

-Ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες

-Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες

-Καφές, δημητριακά

-Σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή

-Αναψυκτικά

-Καθαριστικά (Απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων, γενικής χρήσης)

-Προϊόντα προσωπικής υγιεινής

-Σχολικά είδη