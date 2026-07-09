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    Στη-Βουλή-η-μηνυτήρια-αναφορά-Βελόπουλου-για-τις-δηλώσεις-Γεωργιάδη-για-Τσίπρα
    Στη Βουλή η μηνυτήρια αναφορά Βελόπουλου για τις δηλώσεις Γεωργιάδη για Τσίπρα

    Στη Βουλή η μηνυτήρια αναφορά Βελόπουλου για τις δηλώσεις Γεωργιάδη για Τσίπρα

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    Της Έλενας Γαλάρη 

    Στη Βουλή διαβιβάζεται η αναφορά του Κυριάκου Βελόπουλου σχετικά με τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Αδώνιδος Γεωργιάδη για τις συνθήκες ψήφισης του ποινικού κώδικα και του Κώδικα Ποινικής δικονομίας, παραμονές των εκλογών του 2019 επί κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα

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    Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είχε καταθέσει τη σχετική αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία θα διαβιβαστεί αμελλητί στη Βουλή μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης. 

    Ωστόσο, επειδή έχουν παρέλθει δύο εκλογικές αναμετρήσεις από το 2019, τα όποια καταγγελλόμενα αδικήματα, ακόμα και αν έχουν τελεστεί, είναι παραγεγραμμένα. 

    Το θέμα της ψήφισης των ποινικών κωδίκων παραμονές των εκλογών του 2019, έχει ερευνηθεί δικαστικά δύο φορές μετά από καταγγελίες του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ Σταύρου Κοντονή, που άφηνε αιχμές για παρασκηνιακές κινήσεις και φαινόμενα διαπλοκής.

    Οι καταγγελίες είχαν αρχειοθετηθεί από τις δικαστικές αρχές.
     

    - sofokleous10.gr

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