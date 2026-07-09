Στο-επίκεντρο-του-eurogroup-η-ενίσχυση-του-διεθνούς-ρόλου-του-ευρώ

Την ενίσχυση της θέσης του ευρώ στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης στο Eurogroup.

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Την ενίσχυση της θέσης του ευρώ στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα αναμένεται να συζητήσουν σήμερα οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης στο Eurogroup, με φόντο τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, τις αλλαγές στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και την ανάγκη για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία.

Η συζήτηση αποτελεί συνέχεια των αποφάσεων των Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι είχαν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προωθήσουν εργασίες για την αναβάθμιση του διεθνούς ρόλου του κοινού νομίσματος. Οι υπουργοί Οικονομικών είχαν ήδη εξετάσει το θέμα σε προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ πλέον καλούνται να προχωρήσουν σε πιο συγκεκριμένα μέτρα που θα μπορούσαν να καταστήσουν το ευρώ ισχυρότερο εργαλείο στις διεθνείς συναλλαγές και αγορές.

Οι ανησυχίες για πιθανή ανατίμηση του ευρώ

Ένα από τα βασικά ζητήματα που τίθενται στο τραπέζι είναι εάν η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ευρώ θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμη ανατίμησή του, με πιθανές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η ανάλυση των υπηρεσιών της Κομισιόν καταλήγει ότι υπάρχουν περιορισμένες ενδείξεις πως η διεθνής θέση ενός νομίσματος συνδέεται μακροπρόθεσμα με υψηλότερη αποτίμηση της ισοτιμίας του.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η πορεία ενός ισχυρού διεθνούς νομίσματος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η δυναμική της οικονομίας που το υποστηρίζει, οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η θέση του στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Παράλληλα, η αυξημένη χρήση ενός νομίσματος μπορεί να συνοδεύεται και από μεγαλύτερη προσφορά του διεθνώς, περιορίζοντας ενδεχόμενες πιέσεις ανατίμησης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ρόλο των κυρίαρχων νομισμάτων ως «ασφαλών καταφυγίων» σε περιόδους κρίσεων. Το δολάριο παραμένει χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς συχνά ενισχύεται όταν αυξάνεται η παγκόσμια αβεβαιότητα. Ωστόσο, ανάλογη συμπεριφορά έχουν εμφανίσει κατά περιόδους και άλλα νομίσματα, όπως το γεν και το ελβετικό φράγκο, ενώ η συμπεριφορά του ευρώ έχει διαφοροποιηθεί ανάλογα με την κρίση.

Τα οφέλη και οι προτεραιότητες για την Ευρώπη

Η ενίσχυση του ευρώ διεθνώς θεωρείται ότι θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Μεταξύ αυτών είναι η μείωση της έκθεσης των επιχειρήσεων στις διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών, καθώς περισσότερες εμπορικές συναλλαγές και χρηματοδοτήσεις θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται στο ίδιο νόμισμα.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι ένας πιο ρεαλιστικός στόχος δεν είναι η αντικατάσταση του δολαρίου από το ευρώ, αλλά η δημιουργία ενός πιο πολυπολικού διεθνούς νομισματικού συστήματος, όπου περισσότερα ισχυρά νομίσματα θα έχουν σημαντικό ρόλο στις διεθνείς συναλλαγές. Ένα ισχυρότερο ευρώ θα μπορούσε να ενισχύσει τη θέση της Ευρώπης στις πληρωμές, στις επενδύσεις και στη διεθνή χρηματοδότηση.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπουργοί αναμένεται να εστιάσουν σε τρεις βασικούς άξονες: ισχυρότερη οικονομία και θεσμούς, βαθύτερες και πιο ολοκληρωμένες ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές και ενίσχυση της εξωτερικής οικονομικής παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόοδος στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η ανάπτυξη ασφαλών και αυτόνομων συστημάτων πληρωμών και η διεύρυνση των εμπορικών συνεργασιών με τρίτες χώρες αποτελούν βασικά στοιχεία της στρατηγικής.

Το μήνυμα που αναμένεται να κυριαρχήσει στο Eurogroup είναι ότι οι φόβοι για πιθανή ανατίμηση του ευρώ δεν πρέπει να αποτελέσουν εμπόδιο στις προσπάθειες ενίσχυσης της διεθνούς του θέσης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον γίνεται όλο και πιο κατακερματισμένο.