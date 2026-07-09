Τάσεις MRB: Στο 9,4% η διαφορά ΝΔ – ΕΛΑΣ στην πρόθεση ψήφου — Στην 3η θέση το ΠΑΣΟΚ

Στο 23,8% βρίσκεται η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με τις τάσεις της MRB, με δεύτερο κόμμα να εδραιώνεται η ΕΛΑΣ με 14,4%.

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Τρίτο ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 9,1%, έπειτα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,2%, η Ελληνική Λύση 7,1%, το ΚΚΕ 6%, η Πλεύση Ελευθερίας 4,1%, η Φωνή Λογικής 2,7 %, το ΜέΡΑ25 2,5%, οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο 1,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,2% και η Νέα Αριστερά 0,9%.

«Άλλο Κόμμα» επέλεξε το 1,3% των ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» είναι στο 18 %. Το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αναλύεται ως εξής: «Δεν αποφάσισα – Δεν απαντώ» 12,7% και «Λευκό – Άκυρο – Αποχή» 5,3%.

Αντίστοιχα, στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ ανέρχεται στο 29%, η ΕΛΑΣ στο 17,6%, το ΠΑΣΟΚ με 11,1% και ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,8%, η Ελληνική Λύση με 8,7%, το ΚΚΕ με 7,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,3%, το ΜέΡΑ25 με 3%, οι Δημοκράτες με 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5% και η Νέα Αριστερά στο 1,1%.

Στο ερώτημα για το ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός προηγείται σταθερά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συγκεντρώνει 25,1%, ακολουθεί ο «κανένας» με 16%, έπειτα ο Αλέξης Τσίπρας με 15,1%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,6%, η Μαρία Καρυστιανού με 7,3%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,8%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4,3% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4%.

Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, οι πολίτες απαντούν «σίγουρα» σε ποσοστό 3,3%, «μάλλον» απαντά το 11,9%, «μάλλον όχι» λέει το 21% και «σίγουρα όχι» το 57,8%.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να προκύψει κυβέρνηση αυτοδυναμίας ή συνεργασίας, οι απόψεις για το πιο πιθανό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών (ανεξαρτήτως κομματικής προτίμησης) είναι μοιρασμένες: Πιο πιθανό σενάριο εκτιμούν οι πολίτες την αυτοδυναμία σε ποσοστό 45,1%, ενώ την κυβέρνηση συνεργασίας σε ποσοστό 43,7%.

- sofokleous10.gr

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