Τράπεζες:-Πώς-μοιράζεται-το-παιχνίδι-μεταξύ-yield-και-growth

Τραπεζικές επιλογές για όλα τα γούστα από το εγχώριο ταμπλό. Εθνική και Κύπρου οδηγούν την κούρσα των διανομών, Eurobank και Πειραιώς επενδύουν περισσότερο στο growth. Χρήσιμο υποβοήθημα το buyback.

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Σε ένα νέο πεδίο έμμεσου ανταγωνισμού μεταξύ των ελληνικών τραπεζών εξελίσσεται η πολιτική επιβράβευσης των μετόχων, καθώς το ύψος αλλά και το μείγμα διανομών αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα στην προσπάθεια προσέλκυσης μιας πιο μακροπρόθεσμης «δεξαμενής» κεφαλαίων.

Μετά την ολοκλήρωση ενός βασικού κύκλου εξαγορών και στρατηγικών κινήσεων από τις τράπεζες, αλλά και τη σταδιακή επίλυση ζητημάτων (step up, ελβετικό, ν. Κατσέλη) φαίνεται να ωριμάζουν οι συνθήκες για ακόμη υψηλότερες διανομές, συνδυαστικά με επιστροφές κεφαλαίου που λειτουργούν ως πρόσθετο «γλυκαντικό».

Επιλογές για κάθε είδους

Για το γκρουπ των Τράπεζας Κύπρου – Εθνικής, το πλαίσιο ανταμοιβής των μετοχών αποτελεί θεμέλιο στο «story» τους. Διαθέτοντας από τους υψηλότερους πανευρωπαϊκά δείκτες CET1 και «σφύζοντας» από πλεονάζοντα κεφάλαια, οι δύο τράπεζες ανεβάζουν διαρκώς τον πήχη των διανομών. Οι αναλυτές της Alpha Finance, εκτιμούν ότι η Κύπρου θα αξιοποιήσει πλήρως τα περιθώρια για πρόσθετες διανομές πάνω από το ελάχιστο όριο payout που έχει θέσει η διοίκηση, ήτοι 70%, με αποτέλεσμα οι συνολικές επιστροφές να διαμορφωθούν στο 90% για τη χρήση του 2026 και φτάνοντας ακόμη και στο 100% για τις χρήσεις 2027 και 2028. Στην περίπτωση της Εθνικής εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί το πλαίσιο τακτικών διανομών μέσω ανάλωσης πλεονάζοντoς κεφαλαίου, τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ την επόμενη διετία, οδηγώντας έτσι το πραγματικό payout κοντά στο 90%.

Με αυτό τον τρόπο, οι δύο τράπεζες «φλερτάρουν» περισσότερο με επενδυτικά κεφάλαια που αρέσκονται στα υψηλά yields, καθώς το μέση ετήσιο για την Κύπρου την επόμενη τριετία προσεγγίζει το 10,4% και για την Εθνική πέριξ του 8%. Η εικόνα αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η μέση απόδοση διανομών των ευρωπαϊκών τραπεζών διαμορφώνεται στο 4,8%, 5,5% και 6,2% για την περίοδο 2026 – 2028.

Στον αντίποδα, Eurobank και Πειραιώς συνεχίζουν να «γράφουν» περισσότερο growth. Η πιο συγκρατημένη πολιτική διανομών αντανακλά την επιλογή να διατηρηθούν βαθμοί ελευθερίας για την επόμενη φάση ανάπτυξης. Η Eurobank εκτιμάται πως θα συνεχίσει στο «στίβο» των ανόργανων κινήσεων (συγχωνεύσεις και εξαγορές), διατηρώντας έτσι την καθοδήγηση για payout τουλάχιστον 55%. Αν από την άλλη, δεν υπάρξει κάποια εξαγορά – στο εξωτερικό κυρίως – που θα απαιτήσει σημαντική ανάλωση κεφαλαίου, θα υπάρξει χώρος για έξτρα διανομές. Πάντως η διοίκηση έχει προϊδεάσει για πιθανές εξαγορές, αν φυσικά και οι αποτιμήσεις συμβάλλουν. Η Πειραιώς παραμένει περισσότερο συνδεδεμένη με το εγχώριο «growth story», με σταδιακή ενίσχυση των διανομών προς το 60% μέχρι το 2028. Για την Eurobank, το μέσο ετήσιο yield για το 2026 – 2028, εκτιμάται στο 5,8%, ενώ για την Πειραιώς στο 6,8%.

Χρήσιμο υποβοήθημα τα buybacks…

Εάν τα επίπεδα διανομών, ωστόσο, αποτελούν το ένα σκέλος της εξίσωσης, τα buybacks συνθέτουν το δεύτερο. Τα προγράμματα επαναγοράς ιδίων συνεχίζουν να αποτελούν βασικό εργαλείο στα χέρια των ελληνικών τραπεζών, προκειμένου να βελτιωθούν τα επίπεδα κεφαλαίου και να υποστηριχθεί η αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS).

Το μεγαλύτερο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών υλοποιεί η Εθνική, ύψους 532 εκατ. ευρώ. Με βάση τις παραδοχές της Axia – Alpha Finance (τιμή αγοράς ίση με τον μέσο σταθμισμένο όρο του τελευταίου τριμήνου και ημερήσιο ρυθμό αγορών που αντιστοιχεί στο 15% του μέσου ημερήσιου όγκου συναλλαγών – YTD ADV), το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 3,8%, «τρέχοντας» για 74 συνεδριάσεις.

Ακολουθεί η Eurobank με πρόγραμμα 288 εκατ. ευρώ, το οποίο, υπό τις ίδιες παραδοχές, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίπου 49 συνεδριάσεις, ενισχύοντας τα κέρδη ανά μετοχή κατά 1,9%. Για την Alpha, το πρόγραμμα των 259 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε περίπου 37 συνεδριάσεις, με θετική επίδραση 2,8% στα κέρδη ανά μετοχή, ενώ η Πειραιώς ολοκλήρωση πρόγραμμα 100 εκατ. ευρώ, στρέφοντας περισσότερο την προσοχή της στα μετρητά.