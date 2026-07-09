Τριάντα χρόνια «Βουλή των Εφήβων» – Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο του κοινοβουλευτικού διαλόγου

«Εσείς, η γενιά του αύριο, μέσα στα επόμενα χρόνια θα γίνετε μάρτυρες ή και δημιουργοί μιας άλλης πραγματικότητας βασισμένης στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Εσείς θα ζήσετε άλλα δεδομένα, άλλες ευκαιρίες, άλλες προκλήσεις ή διλήμματα. Μέρα με τη μέρα, θα βουτάτε ανεπαίσθητα, όλο και πιο βαθιά, σε νέους ψηφιακούς βυθούς. Σε αυτή την “κατάδυση” φροντίστε να παίρνετε τις δικές σας “ανάσες” και να μην ξεχάσετε ποτέ ποιοι είστε. Να έχετε πάντα στο μυαλό σας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη ήταν και θα παραμείνει ένα ακόμα κατόρθωμα της ανθρώπινης προσπάθειας.» Με αυτό το μήνυμα προς τη νέα γενιά, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, κήρυξε την έναρξη της κεντρικής συνεδρίασης της Ολομέλειας της Λ΄ Συνόδου της Βουλής των Εφήβων με θεματικό άξονα: «Η γενιά A.I. συζητά για την Τεχνητή Νοημοσύνη».

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Απευθυνόμενος στους έφηβους βουλευτές ως «συναδέλφους» του, ο Νικήτας Κακλαμάνης στάθηκε στην ιστορία του θεσμού της Βουλής των Εφήβων που φέτος συμπληρώνει τρεις δεκαετίες ενώ στη συνέχεια, εστίασε στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, αρχικά υπογράμμισε ότι η Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά ένα «απρόσμενο δώρο της Επιστήμης», ωστόσο προειδοποίησε τους νέους για τους κινδύνους της άκριτης χρήσης. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «Σε έναν κόσμο που αναγκαστικά υπαγορεύει μια συμβιωτική σχέση μεταξύ Ανθρώπου και Μηχανής, οφείλουμε να κρατήσουμε τα ηνία τής δημιουργίας και της συνεργασίας τους. Την ίδια στιγμή, να προστατεύσουμε, με ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο, το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Κακλαμάνης παρότρυνε τους έφηβους βουλευτές να διατηρήσουν ακέραιη την ανθρώπινη ιδιότητά τους απέναντι στην παντοδυναμία των αλγορίθμων σημειώνοντας πως: «Η ανθρώπινη ιδιότητα δεν μπορεί και δεν πρέπει να υποκατασταθεί από οποιαδήποτε απόπειρα δημιουργίας “νευρωνικών δικτύων”». Επιπλέον, τους κάλεσε να συνεχίσουν να αισθάνονται, να σκέφτονται και να ερωτεύονται αυθεντικά, υπογραμμίζοντας πως «καμιά μηχανή δε θα μπορέσει να σας αφαιρέσει αυτό το βαθιά ανθρώπινο δικαίωμα».

Παράλληλα, ο κ. Κακλαμάνης υπογράμμισε ότι η Βουλή των Ελλήνων αποτελεί τον πρώτο δημόσιο φορέα που στηρίζει το «Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης Φάρος», μια πρωτοβουλία που εξασφαλίζει στους πολίτες άμεση και διαφανή πρόσβαση στο νομοθετικό έργο, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και το ιστορικό Αρχείο του Κοινοβουλίου από το 1844 έως σήμερα, αναβαθμίζοντας παράλληλα την επαφή με τις εργασίες της Ολομέλειας και το πολιτιστικό πλούτο της Βιβλιοθήκης.

Κλείνοντας το μήνυμα του, χαρακτήρισε τους εφήβους βουλευτές ως τους «αρχιτέκτονες του μέλλοντος», προτρέποντάς τους να κρατήσουν ψηλά τη σημαία των προσωπικών ελευθεριών και της αξιοσύνης. «Μόνο έτσι το μέλλον θα σας βρει πρωταγωνιστές και όχι κομπάρσους των εξελίξεων», κατέληξε ο Πρόεδρος του ελληνικού Κοινοβουλίου, δίνοντας το σύνθημα για μια Βουλή που «ανοίγεται στον κόσμο και ανοίγει νέους δρόμους για όλους τους Έλληνες».

Στη συνεδρίαση, εκ μέρους της ηγεσίας τού υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού παρευρέθηκε ο υφυπουργός Κωνσταντίνος Βλάσης ο οποίος, στην παρέμβασή του, υπογράμμισε τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των νέων στη διαμόρφωση του μέλλοντος, τονίζοντας πως η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς μια μελλοντική προοπτική, αλλά «πραγματικότητα του παρόντος». Αναγνωρίζοντας τις αλλαγές που επιφέρει η τεχνολογία στην εκπαίδευση και την καθημερινότητα, υποστήριξε ότι η Πολιτεία οφείλει να επενδύσει στις ψηφιακές δεξιότητες και στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης, ώστε οι μαθητές να αξιοποιούν τα νέα εργαλεία «με ασφάλεια, υπευθυνότητα και δημιουργικότητα». Κλείνοντας, απηύθυνε κάλεσμα στους νέους να συνεχίσουν να ονειρεύονται και να διεκδικούν, υπενθυμίζοντας πως, αν και η τεχνολογία μπορεί να αλλάζει τον κόσμο, «το μέλλον θα το σφραγίσουν άνθρωποι με γνώση, αξίες και πίστη στη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι έφηβοι βουλευτές είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις προτάσεις τους και να θέσουν τους προβληματισμούς τους πάνω σε ζητήματα που αφορούν τη σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα, αναδεικνύοντας τον γόνιμο και τεκμηριωμένο λόγο που χαρακτηρίζει τον θεσμό.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε για 30η χρονιά στην Αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων. Εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα πρωτοποριακής εκπαίδευσης που υλοποιείται υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο οποίο συμμετέχουν έφηβοι από κάθε Περιφέρεια της χώρας.

Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες είχαν φέτος την ευκαιρία να συνδιαμορφώσουν, μέσα από Ομάδες Εργασίας, τις προτάσεις και τους προβληματισμούς τους, οι οποίοι παρουσιάστηκαν ενώπιον της Ολομέλειας με θεματικό άξονα την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ομιλητές επί του θέματος στην Ολομέλεια της Βουλής ήταν οι: Δέσποινα Τσακαλάκη (Ημαθίας), ο Μάριος Σπανόπουλος (Β΄ Αθήνας), ο Σωτήριος – Χρυσοβαλάντης Ιωακείμ (Γερμανίας), η Ντίμοβα Γκεργκάνα (Α΄ Αθήνας), ο Θεόδωρος – Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος-Βουσδούκος (Δωδεκανήσου) και η Γεωργία Μαντά (Β’ Αθήνας).

Στη συνεδρίαση, εκ μέρους της κυβέρνησης, παρευρέθηκαν ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλειος-Πέτρος Σπανάκης και η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή. Επίσης, παρευρέθηκε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας, ως εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

Επίσης, η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθέριας», Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο βουλευτής Παύλος Χρηστίδης ως εκπρόσωπος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Ο Διονύσιος-Χαράλαμπος Καλαματιανός, ως εκπρόσωπος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο Ιωάννης Δελής ως εκπρόσωπος του Γ.Γ. του Κ.Κ.Ε., η βουλευτής Μαρία Αθανασίου, ως εκπρόσωπος του προέδρου της Ελληνικής Λύσης και ο βουλευτής Τάσος Οικονομόπουλος, ως εκπρόσωπος του προέδρου του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος ΝΙΚΗ.

Επίσης τη συνεδρίαση παρακολούθησαν ο γενικός γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων Βασίλειος Μπαγιώκος, ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής και γενικός γραμματέας του Ιδρύματος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου και ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής Κωνσταντίνος Μαυριάς.

- sofokleous10.gr

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