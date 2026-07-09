Φαρμακοβιομηχανία:-Δυνητικό-όφελος-120-δις-ευρώ-για-την-ΕΕ-την-επόμενη-δεκαετία

Η αντιστοίχιση των επενδύσεων σε βιομηχανική έρευνα και ανάπτυξη και η ενίσχυση των κανονιστικών οδών για την επιτάχυνση παραγωγής φαρμάκων θα μπορούσε να προσθέσει περισσότερα από 120 δις ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία την επόμενη δεκαετία.

Νέα μελέτη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA), που διεξήχθη από την εταιρεία συμβούλων Charles River Associates, διαπίστωσε ότι Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιαπωνία αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις αφού και οι δύο χάνουν έδαφος από χώρες που αντιμετωπίζουν τη βιοϊατρική καινοτομία ως στρατηγική προτεραιότητα. Παρά τα ισχυρά επιστημονικά θεμέλια και μια εδραιωμένη βιομηχανική βάση, η Ευρώπη αγωνίζεται να μετατρέψει την ερευνητική της δύναμη σε ηγετικές επενδύσεις, ανάπτυξη φαρμάκων και κλινικές δοκιμές σε παγκόσμια κλίμακα.

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Εστιάζοντας στους παράγοντες που υπονομεύουν τη φαρμακευτική βιομηχανία της ΕΕ η EFPIA εκτιμά ότι η αντιστροφή αυτής της τάσης θα μπορούσε να προσθέσει περισσότερα από 120 δις ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία την επόμενη δεκαετία. Η αντιστοίχιση των επενδύσεων σε βιομηχανική έρευνα και ανάπτυξη από μόνη της θα δημιουργούσε επιπλέον 105 δις ευρώ, ενώ η ανάκτηση του χαμένου εδάφους στις κλινικές δοκιμές θα μπορούσε να αποφέρει σχεδόν 18 δις ευρώ, να δημιουργήσει περίπου 82.000 θέσεις εργασίας και να επιτρέψει σε 158.000 περισσότερους ασθενείς να συμμετάσχουν σε προγράμματα ιατρικής έρευνας. Και τέλος, η ενίσχυση των κανονιστικών οδών θα μπορούσε να επιταχύνει την ανάπτυξη φαρμάκων αρκετά ώστε να φέρει πάνω από 200 νέες δραστικές ουσίες στους Ευρωπαίους ασθενείς.

Οι φαρμακευτικές συνεισφέρουν σήμερα 55 δις ευρώ ετησίως σε Ε&Α στην οικονομία της ΕΕ, υποστηρίζουν περισσότερες από 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και δημιουργούν πάνω από 366 δις ευρώ σε εξαγωγές. Χωρίς τον κλάδο, το συνολικό εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ θα μετατρεπόταν από πλεόνασμα 133 δις ευρώ σε έλλειμμα 88 δις ευρώ. Ωστόσο, παρόλο που η Ευρώπη συνεχίζει να ηγείται σε επιστημονικές δημοσιεύσεις με υψηλές αναφορές και αύξηση της παραγωγής, το χάσμα που τη χωρίζει από τους ανταγωνιστές της συνεχίζει να διευρύνεται.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η μελέτη εξέτασε 20 δείκτες απόδοσης σε 4 τομείς που οδηγούν τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις: έρευνα και καινοτομία, κανονιστικό πλαίσιο, επιχειρηματικό περιβάλλον και βιομηχανική παραγωγή.