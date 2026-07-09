Φουντώνει-η-ένταση-στη-Μέση-Ανατολή:-Οι-ΗΠΑ-χτυπούν-90-στόχους-στο-Ιράν,-«δεν-ξέρω-αν-αξίζουν-συμφωνία»-λέει-ο-Τραμπ

Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν, με αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για ακόμη σκληρότερη απάντηση και την Τεχεράνη να προειδοποιεί ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο με «ιρανικές ρυθμίσεις». Η ένταση προκάλεσε συναγερμό σε χώρες του Κόλπου και άνοδο στις τιμές του πετρελαίου.

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H αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν περίπου 90 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους στο τελευταίο κύμα επιδρομών, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι τελευταίες επιχειρήσεις είχαν ως στόχο «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, μέσα παράκτιας επιτήρησης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και drones, ναυτικές δυνατότητες και υποδομές στρατιωτικής επιμελητείας κατά μήκος των ακτών του Ιράν». Τα νέα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν περίπου 24 ώρες μετά από προηγούμενη σειρά αμερικανικών επιθέσεων, κατά την οποία, σύμφωνα με τη CENTCOM, είχαν χτυπηθεί ακόμη 80 ιρανικοί στρατιωτικοί στόχοι.

«Δυνάμεις της CENTCOM ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν την 8η Ιουλίου, προκειμένου να μειώσουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας και αθώων εργαζόμενων στο πολιτικό ναυτικό στο στενό του Ορμούζ», αναφέρει το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα μέσω X.

According to a release from U.S. Central Command, in the most recent wave of U.S. strikes against Iran in response to the Iranian targeting of commercial shipping, 90 military targets, including military logistics infrastructure, missile and drone storage sites, air defense… pic.twitter.com/c1sRyvbN5H — OSINTdefender (@sentdefender) July 9, 2026

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, χαρακτηρίζοντάς τες αντίποινα για τα πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο ιρανικό έδαφος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον «υποδομών και εγκαταστάσεων» στις αμερικανικές βάσεις Αριφτζάν και Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ, καθώς και στις βάσεις Τζουφάιρ και Σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν. Παράλληλα, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι τα αντίποινα ενδέχεται να επεκταθούν και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Τραμπ: «Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν συμφωνία»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του ζητώντας συμφωνία μετά τα επανειλημμένα αμερικανικά πλήγματα.

«Με κάλεσαν πριν από λίγο και θέλουν τόσο πολύ να κάνουν μια συμφωνία», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Απλώς δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία», πρόσθεσε.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Τραμπ είχε απειλήσει το Ιράν ότι θα υποστεί «πολύ χειρότερα» πλήγματα, αν υπάρξουν νέες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ.

«Αυτά είναι αντίποινα για τους χθεσινούς βομβαρδισμούς πλοίων από το Ιράν. Αν ξαναγίνει, θα είναι πολύ χειρότερα!», ανέφερε μέσω Truth Social, πάνω από φωτογραφία στην οποία διακρίνονται εγκατάσταση στην πόλη Σαμπαχάρ στις φλόγες και καπνοί που υψώνονται.

«Θα τους πλήξουμε πολύ δυνατά (…) Κάθε φορά που μας πλήττουν, θα ανταποδίδουμε είκοσι φορές πιο δυνατά», είπε αργότερα στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο Air Force One.

«Έκαναν ένα μικρό πράγμα σήμερα, αλλά πρόκειται μάλλον για αντίποινα» για τα πλήγματα της προηγουμένης, πρόσθεσε.

«Τέλειωσε» η κατάπαυση του πυρός, αλλά μένει ανοικτή η διαπραγμάτευση

Ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε πάντως αντιφατικά μηνύματα, λέγοντας ότι η κατάπαυση του πυρός «τέλειωσε», μετά την ανταλλαγή πυρών που δοκιμάζει τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, διαβεβαίωσε ότι οι νέες εχθροπραξίες θα τελειώσουν «πολύ γρήγορα» και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι η εκεχειρία με το Ιράν «έχει τουλάχιστον προσωρινά πάψει να ισχύει», τονίζοντας πως η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή και ότι δεν αποκλείονται νέα στρατιωτικά πλήγματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις τηρούν προς το παρόν στάση αναμονής, ενώ οι επιχειρήσεις της νύχτας είχαν ως στόχο πυραύλους και drones που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών μέσων, όπως τα αεροπλανοφόρα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν επίσης στόχους γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με σκοπό να εξουδετερώσουν πιθανές απειλές για τη διεθνή ναυσιπλοΐα. Στις τελευταίες επιθέσεις συμμετείχε το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, με επιχειρήσεις τόσο από ξηρά όσο και από θάλασσα.

Νεκρός πυροσβέστης στο Ιράνσαχρ

Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε μετά τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων του αεροδρομίου στο Ιράνσαχρ, στο νοτιοανατολικό Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο κυβερνήτης του Ιράνσαχρ δήλωσε ότι ακούστηκαν τέσσερις ισχυρές εκρήξεις στην πόλη περίπου στις 00:30 τοπική ώρα.

Μετά τις επιτόπιες επιθεωρήσεις διαπιστώθηκε ότι βλήματα έπληξαν το κτίριο των εγκαταστάσεων πτήσεων του αεροδρομίου, καθώς και τον μετεωρολογικό σταθμό, προκαλώντας ζημιές και στις δύο υποδομές.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, οι ομάδες έκτακτης ανάγκης έφτασαν άμεσα στο σημείο, ωστόσο ο πυροσβέστης Χάλεντ Καντερί, ο οποίος βρισκόταν σε υπηρεσία, έχασε τη ζωή του κατά την επίθεση.

Εκρήξεις σε λιμάνια και πλήγμα σε γέφυρα στο βόρειο Ιράν

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορες τοποθεσίες κατά μήκος των ακτών του νότιου Ιράν στον Κόλπο, λίγη ώρα αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι διεξάγουν νέα πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ.

Σύμφωνα με το IRNA, μαχητικά αεροσκάφη ακούστηκαν να πετούν πάνω από τη νήσο Κις, ενώ σειρά εκρήξεων σημειώθηκε στις πόλεις Μπαντάρ Αμπάς, Κοναράκ και Σαμπαχάρ, όπου βρίσκονται ιρανικά λιμάνια. Σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκαν και διακοπές ηλεκτροδότησης.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ακόμη ότι αμερικανικός πύραυλος κρουζ έπληξε τη γέφυρα Ακ Τάκα Χαν, στην πόλη Ακαλά της επαρχίας Γκολεστάν, στο βόρειο Ιράν, σύμφωνα με το πρακτορείο Fars.

Το τοπικό παράρτημα των Φρουρών της Επανάστασης στη Γκολεστάν ανέφερε ότι από την επίθεση δεν σημειώθηκαν απώλειες, προειδοποιώντας όμως ότι η απάντηση του Ιράν θα είναι «συντριπτική».

Η ανακοίνωση του IRGC ακολούθησε αναφορές για αμερικανικά πλήγματα σε σιδηροδρομικές υποδομές στο βόρειο Ιράν.

Γκαλιμπάφ: «Αν επιτεθείτε, θα δεχθείτε πλήγμα»

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο μέσω «ιρανικών ρυθμίσεων» και όχι υπό την πίεση αμερικανικών απειλών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ανέφερε ότι «η Αμερική δεν έχει ακόμη καταλάβει ότι ο εκφοβισμός και η παραβίαση υποσχέσεων δεν θα παραμείνουν πλέον χωρίς κόστος. Θα το πω ξεκάθαρα: αν επιτεθείτε, θα δεχθείτε πλήγμα».

Ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε επίσης ότι η διεθνής ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα αποκατασταθεί μόνο μέσω «ιρανικών ρυθμίσεων» και όχι μέσω αμερικανικών απειλών.

آمریکا هنوز یاد نگرفته است که زورگویی و بدعهدی دیگر بی‌هزینه نیست. شفاف بگویم: بزنید، می‌خورید. دست و پای بیهوده نزنید که بیشتر فرو خواهید رفت: تنگه هرمز، فقط با «ترتیبات ایرانی» باز می‌شود نه با تهدیدات آمریکایی. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 9, 2026

Σειρήνες στο Μπαχρέιν και αναχαιτίσεις στο Κουβέιτ

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, μετά την προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης ότι το Ιράν θα απαντήσει στα αμερικανικά πλήγματα.

«Η σειρήνα ενεργοποιήθηκε», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, καλώντας πολίτες και κατοίκους «να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για ζημιές στις τρεις αραβικές χώρες του Κόλπου.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία αναχαίτισης εισερχόμενων drones και πυραύλων.

Σε ανακοίνωσή της που επικαλέστηκε η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εφόρμησης και πυραύλους εναντίον «υποδομών και εγκαταστάσεων» αμερικανικών βάσεων Αριφτζάν και Αλί Ας Σαλέμ στο Κουβέιτ και Τζουφάιρ και Σεΐχης Ίσα στο Μπαχρέιν. Απείλησαν πως θα επεκτείνουν τα αντίποινα και σε άλλες χώρες της περιοχής αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε νέα πλήγματα.

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά την Πέμπτη μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, καθώς μειώθηκαν οι προσδοκίες για τερματισμό του πολέμου και πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου περάσματος για το ένα πέμπτο των προπολεμικών παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 78 σεντς, ή 1%, στα 78,8 δολάρια το βαρέλι στις 00:54 GMT.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 74 σεντς, ή 1,01%, στα 74,26 δολάρια το βαρέλι.

Και οι δύο δείκτες, WTI και Brent, είχαν ενισχυθεί πάνω από ένα δολάριο στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της Τετάρτης, όταν ο αμερικανικός στρατός άρχισε να εξαπολύει νέα πλήγματα στο Ιράν.

Νωρίτερα, οι δείκτες είχαν κλείσει στα υψηλότερα επίπεδα άνω των δύο εβδομάδων, μετά την απειλή του Τραμπ για νέα χτυπήματα κατά του Ιράν ακόμη και από το βράδυ της Τετάρτης.

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι τα νέα πλήγματα στο Ιράν είχαν στόχο να διατηρηθεί ανοικτό το κρίσιμο Στενό του Ορμούζ, λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου «τελείωσε».