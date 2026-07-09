«Φρένο»-στο-χρονοδιάγραμμα-για-περάτωση-έργων-στον-ΒΟΑΚ

Παράταση έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2027 δόθηκε για την ολοκλήρωση του δημόσιου έργου Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, συνολικού μήκους 14,5 χλμ., ένα από τα τρία υπό κατασκευή τμήματα του ΒΟΑΚ (Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης).

Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, δεν επηρεάζει τον προγραμματισμό για την παράδοση των πρώτων 10,2 χιλιομέτρων μέσα στο καλοκαίρι, σύμφωνα με τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης.

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Ειδικότερα, έπειτα από απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η ολοκλήρωση του έργου μετατίθεται κατά 487 ημέρες, για λόγους που, όπως αναφέρεται, δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, δηλαδή του ομίλου Aktor.

Οι αιτίες της καθυστέρησης

Ο ανάδοχος είχε υποβάλει στις 18 Ιουνίου 2026 αίτημα παράτασης της συνολικής προθεσμίας έως τις 30 Οκτωβρίου 2027, με αντίστοιχη προσαρμογή των τμηματικών προθεσμιών και με αναθεώρηση, επικαλούμενη καθυστερήσεις που δεν οφείλονται σε δική της υπαιτιότητα. Οι κυριότερες αιτίες ήταν η καθυστέρηση στην απόδοση απαλλοτριωμένων εκτάσεων και στη μετατόπιση δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας, η ανάγκη επανεκπόνησης μελετών λόγω αναθεώρησης των περιβαλλοντικών προδιαγραφών, καθώς και η εκκρεμότητα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο της Νεάπολης, η επίλυση της οποίας ανήκει στους αρμόδιους φορείς.

Στην εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επισημαίνεται ότι, παρότι το αίτημα παράτασης των τμηματικών προθεσμιών υποβλήθηκε εκπρόθεσμα, η ανάγκη εκτέλεσης των σχετικών εργασιών μετά τη λήξη τους δεν προέκυψε από υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. Αντίθετα, αποδίδεται στις αναγνωρισμένες καθυστερήσεις του κυρίου του έργου και στην ανάγκη προσαρμογής του χρονοδιαγράμματος στις απαιτήσεις του χρηματοδοτικού σχήματος του Ταμείου Ανάκαμψης. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε ότι η απόρριψη του αιτήματος για τυπικούς λόγους θα οδηγούσε στην επιβολή ποινικών ρητρών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Τι παραδίδεται εντός του καλοκαιριού

Εντός του καλοκαιριού θα παραδοθούν τα πρώτα 10,2 χιλιόμετρα του τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, δηλαδή σχεδόν το 70% του συνολικού έργου.

Το συγκεκριμένο τμήμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και, βάσει του ισχύοντος χρονοδιαγράμματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026. Με την παράδοσή του θα δοθούν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης ανά κατεύθυνση, με κεντρικό διαχωριστικό στηθαίο ασφαλείας και συνολικό πλάτος οδοστρώματος 22,5 μέτρων.

Η εν λόγω σύμβαση, αρχικού προϋπολογισμού 157 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, υπογράφηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2022 με αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης έως τις 5 Σεπτεμβρίου 2025. Στη συνέχεια εγκρίθηκαν παρατάσεις, αποζημιώσεις για θετικές ζημίες άνω των 20,1 εκατ. ευρώ, καθώς και τεχνικές τροποποιήσεις, οι οποίες επίσης δεν αποδόθηκαν σε ευθύνη της αναδόχου εταιρείας.