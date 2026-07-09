Χρηματιστήριο: Θετικό πρόσημο χωρίς δύναμη — Η αγορά δεν έβγαλε πειστική αντίδραση μετά τη χθεσινή πτώση

Η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με μικρή άνοδο, αλλά το μήνυμα του ταμπλό δεν ήταν ισχυρό. Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε στις 2.492,2 μονάδες, με κέρδη 0,18%, όμως η αγορά δεν κατάφερε να βγάλει την πειστική αντίδραση που θα περίμενε κανείς μετά τη χθεσινή ισχυρή πτώση.

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Το τελικό πρόσημο ήταν θετικό, αλλά η ποιότητα της συνεδρίασης ήταν μέτρια. Η αγορά προσπάθησε να κινηθεί ανοδικά στο ξεκίνημα, έχασε σταδιακά τη δυναμική της, πιέστηκε στο δεύτερο μισό της ημέρας και έκλεισε τελικά κάτω από την κρίσιμη ζώνη των 2.500 μονάδων. Με απλά λόγια, οι αγοραστές απέφυγαν τα χειρότερα, αλλά δεν πήραν τον έλεγχο.

Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 208,58 εκατ. ευρώ, επίπεδο ιδιαίτερα υψηλό για συνεδρίαση περιορισμένης μεταβολής. Αυτό δείχνει ότι υπήρχε συναλλακτική δραστηριότητα, αλλά όχι καθολική διάθεση επανατοποθέτησης. Οι κινήσεις ήταν επιλεκτικές, οι πιέσεις σε βαριά χαρτιά παρέμειναν και η εικόνα της αγοράς έμεινε εύθραυστη.

Ο FTSE Large Cap έκλεισε στις 6.331,25 μονάδες, με άνοδο 0,26%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης ξεχώρισε θετικά, με κέρδη 1,44%. Ο δείκτης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κινήθηκε επίσης ανοδικά, στο +1,42%, επιβεβαιώνοντας ότι οι τράπεζες ήταν και σήμερα ο βασικός μηχανισμός στήριξης της αγοράς.

Οι τράπεζες κράτησαν τον δείκτη, αλλά δεν έφταναν για καθαρή αντίδραση

Η συνεδρίαση σώθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις τράπεζες. Η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 2,00%, η Πειραιώς κατά 1,68%, η Eurobank κατά 1,35%, ενώ η Alpha Bank έκλεισε με μικρότερη άνοδο 0,40%.

Η συμπεριφορά των τραπεζικών μετοχών έδειξε ότι ο κλάδος εξακολουθεί να έχει αγοραστικό ενδιαφέρον. Ωστόσο, αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Όταν μια αγορά για να μείνει θετική χρειάζεται σχεδόν αποκλειστικά τη στήριξη των τραπεζών, τότε η ανοδική εικόνα δεν είναι πλατιά. Είναι στενή, επιλεκτική και ευάλωτη.

Αυτό ακριβώς ήταν το πρόβλημα της σημερινής συνεδρίασης. Οι τράπεζες λειτούργησαν ως ανάχωμα, αλλά οι πιέσεις σε άλλους δεικτοβαρείς τίτλους δεν επέτρεψαν στον Γενικό Δείκτη να απομακρυνθεί από τη ζώνη κινδύνου.

Allwyn: Ο αδύναμος κρίκος για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα

Η Allwyn παρέμεινε για ακόμη μία συνεδρίαση ο βασικός αδύναμος κρίκος της αγοράς. Η μετοχή έκλεισε στα 13,35 ευρώ, με πτώση 2,34%, συνεχίζοντας να βαραίνει το ταμπλό και την ψυχολογία των επενδυτών.

Το ζήτημα πλέον δεν είναι μόνο η ημερήσια απώλεια. Είναι η αδυναμία αντίδρασης. Σε μια ημέρα κατά την οποία ο Γενικός Δείκτης έκλεισε έστω και οριακά ανοδικά, η Allwyn παρέμεινε καθαρά αρνητική. Αυτό δείχνει ότι οι πωλητές δεν έχουν αποσυρθεί και ότι οι αγοραστές δεν δείχνουν ακόμη διάθεση να υπερασπιστούν επιθετικά τα τρέχοντα επίπεδα.

Για μια βαριά μετοχή, αυτή η εικόνα δεν περνά απαρατήρητη. Η αγορά βλέπει ότι ο τίτλος δεν μπορεί να βγάλει πειστική τεχνική αντίδραση, και όσο αυτό συνεχίζεται, η μετοχή θα λειτουργεί ως εστία προβληματισμού για τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση.

Οι πιέσεις σε βαριά χαρτιά δεν άφησαν την αγορά να ανασάνει

Πέρα από την Allwyn, αρνητική ήταν η εικόνα και σε άλλους σημαντικούς τίτλους. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υποχώρησε κατά 2,44%, η ΕΛΧΑ κατά 2,42%, η Βιοχάλκο κατά 1,98%, η Cenergy κατά 1,64%, η Coca-Cola HBC κατά 1,72%, η Jumbo κατά 1,50%, η Τιτάν κατά 1,56% και η AKTOR κατά 1,54%.

Αυτή η εικόνα εξηγεί γιατί το τελικό +0,18% του Γενικού Δείκτη δεν μπορεί να θεωρηθεί ουσιαστική αντίδραση. Η αγορά είχε αρκετά αρνητικά βαρίδια. Και σε τέτοιες συνεδριάσεις, το πρόσημο δεν λέει όλη την αλήθεια.

Αντίθετα, θετικά ξεχώρισαν η Motor Oil, με ισχυρή άνοδο 4,11%, η ΕΥΔΑΠ με 3,81%, η Bank of Cyprus με 2,46%, η Optima Bank με 2,39%, τα ΕΛΠΕ με 1,86% και η Metlen, η οποία έκλεισε οριακά ανοδικά κατά 0,20%, στα 40,28 ευρώ.

Η εικόνα των βασικών τίτλων

Μετοχή / Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή Γενικός Δείκτης 2.492,2 +0,18% FTSE Large Cap 6.331,25 +0,26% Τραπεζικός Δείκτης 2.838,65 +1,44% Eurobank 4,34 ευρώ +1,35% Εθνική Τράπεζα 15,525 ευρώ +2,00% Πειραιώς 9,22 ευρώ +1,68% Alpha Bank 4,036 ευρώ +0,40% Allwyn 13,35 ευρώ -2,34% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 44,80 ευρώ -2,44% Motor Oil 44,60 ευρώ +4,11% Metlen 40,28 ευρώ +0,20% Coca-Cola HBC 57,10 ευρώ -1,72% ΔΕΗ 23,62 ευρώ -1,17% ΕΥΔΑΠ 12,54 ευρώ +3,81%

Τι λένε αναλυτές και χρηματιστηριακά desks

Η βασική εκτίμηση ανθρώπων της αγοράς είναι ότι η σημερινή συνεδρίαση δεν αλλάζει την τεχνική εικόνα. Η αγορά σταμάτησε την πτώση, αλλά δεν επιβεβαίωσε επιστροφή αγοραστικής δύναμης. Η αδυναμία επαναφοράς πάνω από τις 2.500 μονάδες θεωρείται το πρώτο ανησυχητικό στοιχείο.

Τεχνικοί αναλυτές βλέπουν πλέον τις 2.500 μονάδες ως άμεση αντίσταση και όχι απλώς ως ψυχολογικό όριο. Για να αλλάξει η βραχυπρόθεσμη εικόνα, ο Γενικός Δείκτης θα πρέπει να επιστρέψει με καθαρό κλείσιμο πάνω από αυτή τη ζώνη και, ιδανικά, να κινηθεί προς τις 2.520 – 2.535 μονάδες. Σε διαφορετική περίπτωση, η αγορά κινδυνεύει να μπει σε φάση πλαγιοκαθοδικής ταλαιπωρίας.

Από την πλευρά τους, χρηματιστηριακά στελέχη σημειώνουν ότι ο υψηλός τζίρος δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη άνοδο τιμών. Αυτό σημαίνει ότι έγιναν αλλαγές θέσεων, αλλά όχι καθαρή εισροή νέου χρήματος. Με άλλα λόγια, η αγορά δεν έδειξε πανικό, αλλά έδειξε κόπωση.

Η αίσθηση που κυριαρχεί είναι ότι η ελληνική αγορά παραμένει σε ευρύτερα ανοδική μεσοπρόθεσμη τάση, αλλά βραχυπρόθεσμα χρειάζεται αποφόρτιση. Μετά το ισχυρό ράλι των προηγούμενων εβδομάδων, η χθεσινή πτώση και η σημερινή αδύναμη αντίδραση δείχνουν ότι οι επενδυτές γίνονται πιο επιλεκτικοί και λιγότερο πρόθυμοι να κυνηγήσουν τιμές σε κάθε ανοδική προσπάθεια.

Οι διεθνείς αγορές έδωσαν στήριξη, αλλά όχι αρκετή για το ΧΑ

Το διεθνές περιβάλλον σήμερα δεν ήταν αρνητικό. Αντιθέτως, οι ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν ανοδικά, με τον πανευρωπαϊκό STOXX 600 να κερδίζει περίπου 0,5%, στηριζόμενος κυρίως στην ανάκαμψη της τεχνολογίας και των βασικών πόρων. Η άνοδος ήρθε μετά τη χθεσινή ισχυρή πίεση και έδειξε προσπάθεια σταθεροποίησης στην Ευρώπη.

Στο ίδιο κλίμα, οι ευρωπαϊκές μετοχές τεχνολογίας ευνοήθηκαν από την επαναφορά ενδιαφέροντος γύρω από το AI trade και τους ημιαγωγούς, με θετική εικόνα σε τίτλους όπως ASML, Infineon και STMicroelectronics. Την ίδια ώρα, η υγεία αποτέλεσε αρνητική εξαίρεση, κυρίως λόγω της μεγάλης πτώσης της AstraZeneca μετά από αποτυχία κλινικής δοκιμής.

Στη Wall Street, το άνοιγμα ήταν επίσης θετικό, με τον Nasdaq να υπεραποδίδει. Λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, οι βασικοί αμερικανικοί δείκτες κινούνταν ανοδικά, με την τεχνολογία να δίνει τον τόνο, ενώ τα ETF που παρακολουθούν τους βασικούς δείκτες έδειχναν άνοδο για S&P 500, Dow Jones και Nasdaq.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις ενδείξεις γύρω από την ένταση ΗΠΑ – Ιράν. Αναλυτές της City Index, σύμφωνα με το Reuters, σημείωναν ότι οι αγορές δείχνουν ανθεκτικότητα απέναντι στη γεωπολιτική ένταση, καθώς μεγάλο μέρος των επενδυτών τη διαβάζει ακόμη μέσα από το πρίσμα μιας διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Ωστόσο, αυτή η διεθνής στήριξη δεν πέρασε με πειστικό τρόπο στο ΧΑ. Και αυτό είναι ίσως το πιο ενοχλητικό στοιχείο της ημέρας. Όταν η Ευρώπη και η Wall Street κινούνται ανοδικά, αλλά η Αθήνα αδυνατεί να ανακτήσει τις 2.500 μονάδες, τότε το πρόβλημα δεν είναι μόνο εξωτερικό. Είναι και εσωτερικό: κόπωση, επιλεκτικές πιέσεις, κατοχυρώσεις κερδών και αδυναμία ορισμένων δεικτοβαρών τίτλων.

Η διεθνής εικόνα και το μήνυμα για την Αθήνα

Η διεθνής αγορά αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται σε φάση πανικού. Υπάρχει νευρικότητα λόγω γεωπολιτικής, υπάρχουν κινήσεις εναλλαγής κλάδων, υπάρχει πίεση σε μεμονωμένες μεγάλες μετοχές, αλλά δεν υπάρχει γενικευμένη φυγή από το ρίσκο.

Στις ΗΠΑ, αναλυτές μιλούν για διεύρυνση της αγοράς πέρα από τις μεγάλες τεχνολογικές μετοχές, με τον ισοσταθμισμένο S&P 500 να εμφανίζει καλύτερη πορεία από τον παραδοσιακό κεφαλαιοσταθμισμένο δείκτη από την αρχή του έτους. Αυτό δείχνει ότι το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά ανακατανέμεται σε περισσότερους κλάδους.

Για το Χρηματιστήριο Αθηνών αυτό έχει διπλή ανάγνωση. Από τη μία, το θετικό διεθνές κλίμα μπορεί να λειτουργήσει ως στήριγμα. Από την άλλη, αν οι ξένες αγορές συνεχίσουν ανοδικά και η Αθήνα παραμένει βαριά, τότε η σχετική αδυναμία του ΧΑ θα γίνει ακόμη πιο ορατή.

Η ελληνική αγορά έχει προηγηθεί σε απόδοση, έχει δώσει σημαντικά κέρδη και πλέον χρειάζεται νέες αφορμές για να συνεχίσει. Οι τράπεζες εξακολουθούν να είναι το βασικό story, αλλά δεν μπορούν μόνες τους να σηκώσουν όλο το βάρος. Χρειάζεται καλύτερη εικόνα σε ενέργεια, υποδομές, βιομηχανία και καταναλωτικές μετοχές.

Τεχνική εικόνα: Η μάχη μεταφέρεται στις 2.500 μονάδες

Τεχνικά, το σημερινό κλείσιμο κάτω από τις 2.500 μονάδες κρατά την αγορά σε κατάσταση αναμονής. Η περιοχή αυτή λειτουργεί πλέον ως άμεσο φίλτρο τάσης. Αν ο Γενικός Δείκτης περάσει ξανά πάνω από εκεί με αυξημένο τζίρο και καλύτερη συμμετοχή μετοχών, τότε η χθεσινή πτώση θα μπορεί να θεωρηθεί βραχυπρόθεσμη διόρθωση.

Αντίθετα, αν οι επόμενες συνεδριάσεις δείξουν νέα αδυναμία, οι στηρίξεις εντοπίζονται χαμηλότερα, αρχικά προς τις 2.470 μονάδες και στη συνέχεια προς τις 2.450 μονάδες. Εκεί θα φανεί αν υπάρχουν πραγματικοί αγοραστές ή αν η αγορά θα χρειαστεί βαθύτερη αποφόρτιση.

Το σημερινό κλείσιμο δεν είναι καταστροφικό. Είναι όμως απογοητευτικό. Μετά από μια κακή συνεδρίαση, η αγορά όφειλε να αντιδράσει πιο καθαρά. Δεν το έκανε. Και αυτό σημαίνει ότι το επόμενο διήμερο αποκτά αυξημένη σημασία.

Συμπέρασμα

Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με μικρή άνοδο, αλλά η συνεδρίαση δεν έπεισε. Ο Γενικός Δείκτης κράτησε τις απώλειες της προηγούμενης ημέρας υπό έλεγχο, όμως δεν κατάφερε να επιστρέψει πάνω από τις 2.500 μονάδες και δεν έδειξε την ένταση αντίδρασης που θα ήθελαν οι επενδυτές.

Οι τράπεζες κράτησαν την αγορά. Η Motor Oil, η ΕΥΔΑΠ, η Optima και η Bank of Cyprus ξεχώρισαν θετικά. Όμως η Allwyn παρέμεινε ξεκάθαρα αδύναμη, ενώ οι πιέσεις σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Coca-Cola HBC, Βιοχάλκο, Cenergy, Jumbo και Τιτάν κράτησαν χαμηλά την ποιότητα της συνεδρίασης.

Το διεθνές περιβάλλον ήταν υποστηρικτικό, με ανοδική κίνηση σε Ευρώπη και Wall Street, αλλά η Αθήνα δεν το αξιοποίησε. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της ημέρας: η αγορά δεν πέφτει εύκολα, αλλά πλέον δεν ανεβαίνει και εύκολα.

Η σημερινή συνεδρίαση ήταν συνεδρίαση άμυνας, όχι αντεπίθεσης. Και όσο ο Γενικός Δείκτης μένει κάτω από τις 2.500 μονάδες, η αγορά θα παραμένει εγκλωβισμένη ανάμεσα στην προσδοκία συνέχισης του ανοδικού κύκλου και στον φόβο μιας πιο ουσιαστικής διόρθωσης.