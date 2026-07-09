Ψηφιακό-ευρώ:-Έτοιμο-για-διαπραγματεύσεις-το-Ευρωκοινοβούλιο,-ποιες-βασικές-προϋποθέσεις-θέτει

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικύρωσε (με 416 ψήφους υπέρ, 169 κατά και 22 αποχές) τη διαπραγματευτική του θέση για το ψηφιακό ευρώ με ψηφοφορία την Πέμπτη στο Στρασβούργο. Οι ευρωβουλευτές είναι πλέον έτοιμοι να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών για τον τρόπο λειτουργίας του ψηφιακού ευρώ.

Οι πολιτικές ομάδες των Συντηρητικών και των Πατριωτών για την Ευρώπη, είχαν αμφισβητήσει τις αποφάσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής της 23ης Ιουνίου 2026 για την έναρξη διοργανικών συνομιλιών επί της δημιουργίας ψηφιακού ευρώ και επί των σχετικών υπηρεσιών από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, εγκατεστημένους σε κράτη μέλη που δεν χρησιμοποιούν το ευρώ.

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Ένας τρίτος φάκελος, που εντάσσεται στην ίδια δέσμη μέτρων για το ενιαίο νόμισμα και αφορά το καθεστώς νόμιμου χρήματος των τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ, δεν αμφισβητήθηκε. Ως εκ τούτου, οι σχετικές διαπραγματεύσεις μπορούν να προχωρήσουν και για τον φάκελο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 72 του κανονισμού του Κοινοβουλίου .

Ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων με την Iρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου, η οποία εκπροσωπεί τα κράτη μέλη, αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα.

Βασικά σημεία

Στα βασικά σημεία της διαπραγματευτικής θέσης του Κοινοβουλίου περιλαμβάνονται τα εξής:

Το ψηφιακό ευρώ θα είναι μια νέα, ηλεκτρονική μορφή χρήματος που θα εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και θα μπορεί να χρησιμοποιείται με ή χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο .

. Στο ψηφιακό ευρώ θα ενσωματωθούν εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Οι συναλλαγές θα επαληθεύονται χωρίς να αποκαλύπτονται προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον απολύτως αναγκαίο βαθμό για τη λειτουργία του συστήματος.

για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Οι συναλλαγές θα επαληθεύονται χωρίς να αποκαλύπτονται προσωπικά δεδομένα, τα οποία θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον απολύτως αναγκαίο βαθμό για τη λειτουργία του συστήματος. Οι περισσότερες επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να δέχονται το ψηφιακό ευρώ. Εξαιρέσεις θα ισχύουν για τους αυτοαπασχολούμενους, τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν δέχονται άλλες ψηφιακές πληρωμές.

να δέχονται το ψηφιακό ευρώ. Εξαιρέσεις θα ισχύουν για τους αυτοαπασχολούμενους, τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν δέχονται άλλες ψηφιακές πληρωμές. Βασικές υπηρεσίες, όπως το άνοιγμα λογαριασμού, η κατοχή και διαχείριση κεφαλαίων και η πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα μέσο πληρωμών, θα παρέχονται δωρεάν .

. Για την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, θα προβλέπεται ανώτατο όριο στο ποσό ψηφιακών ευρώ που θα μπορεί να κατέχει ένα φυσικό πρόσωπο.

στο ποσό ψηφιακών ευρώ που θα μπορεί να κατέχει ένα φυσικό πρόσωπο. Οι τράπεζες και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών από χώρες της ΕΕ που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ θα μπορούν να διανέμουν το ψηφιακό ευρώ.

στη ζώνη του ευρώ θα μπορούν να διανέμουν το ψηφιακό ευρώ. Οι χώρες της ζώνης του ευρώ θα υποχρεούνται να διατηρήσουν την πρόσβαση σε μετρητά, οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να αρνούνται τη χρήση μετρητών και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν τακτικά τη διαθεσιμότητά τους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με χαμηλό εισόδημα και όσοι δεν έχουν πρόσβαση στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε: «Χαιρετίζω τη σημερινή ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να διασφαλιστεί ότι το ευρώ, τόσο σε μετρητά όσο και σε ψηφιακή μορφή, θα γίνεται δεκτό παντού στη ζώνη του ευρώ».

Οι πιο εντατικές διαπραγματεύσεις αναμένονται το φθινόπωρο, με την τελική έγκριση να τοποθετείται χρονικά έως το τέλος του έτους.

Το ψηφιακό ευρώ αναμένεται να είναι διαθέσιμο για λιανικές πληρωμές από το 2029, μετά από πιλοτικό πρόγραμμα που πρόκειται να ξεκινήσει το 2027.