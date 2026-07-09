axios:-Προετοιμασίες-για-ανταλλαγή-πυρών-με-το-Ιράν-για-τα-Στενά-του-Ορμούζ,-που-μπορεί-να-κρατήσουν-εβδομάδες,-κάνουν-οι-ΗΠΑ

Προετοιμασίες για ανταλλαγή πυρών με το Ιράν σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες, κάνει ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με όσα επισημαίνουν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios, επισημαίνοντας πως η σφοδρότητα των χτυπημάτων θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τις επόμενες κινήσεις της Τεχεράνης.

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Θυμίζεται πως ο πόλεμος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου με στόχο την αποδυνάμωση των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν και την καταστροφή όσων είχαν απομείνει από το πυρηνικό του πρόγραμμα. Σήμερα, ωστόσο, έχει εξελιχθεί σε μια ανοιχτή σύγκρουση για ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά σημεία στον κόσμο.

Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε ότι η τρέχουσα κλιμάκωση με τα εκατέρωθεν πυρά θα μπορούσε να διαρκέσει μία ή δύο ημέρες, μία εβδομάδα ή έναν μήνα, ανάλογα με το αν το Ιράν θα συνεχίσει τις επιθέσεις του σε εμπορικά πλοία στο Οορμούζ. «Θα τους ρίξουμε ένα γερό χαστούκι για να καταλάβουν ότι δεν παίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος.

Στο προσκήνιο, η διπλωματία έχει παγώσει προς το παρόν και η στρατιωτική πίεση βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της στρατηγικής του Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Τετάρτη ότι η 60ήμερη κατάπαυση του πυρός που προβλεπόταν στο μνημόνιο συνεννόησης (MOU) «τελείωσε», μετά από μια ανταλλαγή πυρών που πυροδοτήθηκε από τις ιρανικές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία.

🚨 BREAKING: President Trump announces he believes the ceasefire with Iran is “OVER” “To me, I think it’s over. I don’t want to deal with them… There’s SICK people.. They’re vicious, violent people. “It’s just a waste of time dealing with them. They’re LIARS.” Obviously,… pic.twitter.com/rbRGwpsRar — Nick Sortor (@nicksortor) July 8, 2026

Στη συνέχεια, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν έναν δεύτερο γύρο πληγμάτων κοντά στα Στενά, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε στόχους υποδομών εντός του Ιράν για πρώτη φορά μετά από μήνες. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, επιμένοντας παράλληλα ότι δεν θα υποχωρήσει από την αξίωσή του να ελέγχει τα Στενά.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ έδωσε σήμα ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για αποκλιμάκωση, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One ότι Ιρανοί αξιωματούχοι «τηλεφώνησαν» και «θέλουν να κάνουν μια συμφωνία». «Απλώς δεν ξέρω αν είναι άξιοι για μια συμφωνία. Δεν ξέρω αν θα την τηρήσουν», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Είναι κάπως τρελοί, για να είμαι ειλικρινής».

REPORTER: Were you aware of any CREDIBLE THREAT by Iran against Air Force One? TRUMP: THESE ARE SICK PEOPLE ‘I have a threat all the time. I’m number ONE ON THEIR LIST’ ‘But if I go, you go, right?’ ‘So perhaps some of you want to change PROFESSIONS’ pic.twitter.com/QUkkF50fPz — Gray (@m7hm233) July 9, 2026

Στην αντίπερα όχθη, ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «εκφοβισμό και αθέτηση υποσχέσεων» και προειδοποίησε ότι το στενό θα ανοίξει ξανά μόνο με τους όρους της Τεχεράνης. «Αν χτυπήσετε, θα χτυπηθείτε», έγραψε ο Γκαλιμπάφ στο X. «Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξει μόνο με “ιρανικές ρυθμίσεις”, όχι με αμερικανικές απειλές».

Οι διαφορετικές ερμηνείες του μνημονίου

Στη γενικότερη εικόνα, το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και η αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας για τα εμπορικά πλοία έχει γίνει κεντρικός στόχος της κυβέρνησης Τραμπ, κυρίως για τη σταθεροποίηση των παγκόσμιων ενεργειακών αγορών.

Για το Ιράν, η διατήρηση του ελέγχου στην περιοχή, όπως αυτή προέκυψε λίγο μετά την έναρξη του πολέμου, αποτελεί βασικό στόχο σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό των συγκρούσεων. Το ζήτημα αυτό αποτελούσε, εξάλλου, κεντρική διάταξη στο μνημόνιο συνεννόησης ΗΠΑ-Ιράν, και οι αντικρουόμενες ερμηνείες των σχετικών ρητρών προκαλούν τώρα την κατάρρευση της συμφωνίας.

Το μνημόνιο συνεννόησης απαιτεί από το Ιράν να επιτρέπει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, λίγο μετά την υπογραφή του, Ιρανοί αξιωματούχοι κατηγόρησαν τις ΗΠΑ για παραβίαση της συμφωνίας, επειδή κατηύθυναν πλοία μέσω μιας νότιας λωρίδας κοντά στις ακτές του Ομάν χωρίς την έγκριση της Τεχεράνης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Λευκός Οίκος θεωρεί πως έχει, πλέον, μεγαλύτερα περιθώρια κλιμάκωσης, επειδή εκατοντάδες πετρελαιοφόρα κατάφεραν να φύγουν από τον Κόλπο μέσω του στενού τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό μείωσε τις ανησυχίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης ότι μια νέα σύγκρουση θα πυροδοτούσε αμέσως μια μεγάλη εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Παράλληλα, ένας Αμερικανός αξιωματούχος ισχυρίστηκε ότι η τρέχουσα κλιμάκωση πηγάζει από την απογοήτευση των πιο ριζοσπαστικών στοιχείων στο εσωτερικό της διασπασμένης ηγεσίας του Ιράν, τα οποία πιστεύουν ότι το μνημόνιο συνεννόησης δεν έχει αποφέρει πραγματικά οφέλη για την Τεχεράνη. Το Ιράν είδε την επιρροή του στο Ορμούζ να εξασθενεί, καθώς εκατοντάδες πλοία διέρχονταν από τη νότια διαδρομή, κοντά στις ακτές του Ομάν, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Παρά τις αμερικανικές εξαιρέσεις από τις κυρώσεις, το Ιράν δυσκολεύτηκε να πουλήσει πετρέλαιο επειδή τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν ενέκριναν τις συναλλαγές και οι χώρες ήταν απρόθυμες να βασιστούν σε προσωρινά μέτρα.

Επιπρόσθετα, δεν έχουν αποδεσμευτεί ιρανικά κεφάλαια που είχαν παγώσει, επειδή το Ιράν δεν έχει λάβει ακόμη τα πυρηνικά μέτρα που απαιτεί η συμφωνία.

«Ένα μέρος της ιρανικής ηγεσίας δεν ήταν ευχαριστημένο με όλα αυτά», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. «Άρχισαν να πυροβολούν και αποφασίσαμε ότι ήρθε η ώρα να τους απαντήσουμε δυνατά. Είναι μια διαδικασία. Έχουμε υπομονή. Αν νιώσουμε ότι δεν παίρνουμε τη συμφωνία που θέλουμε, δεν πρόκειται να την κάνουμε».

Συμπερασματικά, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την Τετάρτη ότι η θέση των ΗΠΑ είναι απλή: τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά. «Αν προσπαθήσουν να το κλείσουν, θα υπάρξει απάντηση από τον αμερικανικό στρατό. Μπορούν είτε να συμμορφωθούν, είτε να υποστούν ακριβώς αυτό που τους συνέβη χθες το βράδυ. Και αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει μέχρι να ανοίξουν αυτή τη λωρίδα και να σταματήσουν να πυροβολούν εναντίον πλοίων» ξεκαθάρισε.