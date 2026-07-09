euractiv:-Η-ΕΕ-προσανατολίζεται-σε-απαγόρευση-εμπορίου-με-τους-Ισραηλινούς-εποίκους

Η Κομισιόν φαίνεται να επεξεργάζεται σχέδιο για να μειωθεί το εμπόριο και οι οικονομικές συναλλαγές με Ισραηλινούς εποίκους.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έστειλε κάποιες νομικές επιλογές στις κυβερνήσεις της ΕΕ προεκιμένου να αυστηροποιηθούν οι περιορισμοί ή και να αποτραπεί το εμπόριο με Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη.

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Το έγγραφο της Επιτροπής, το οποίο είδε το Euractiv παρουσιάζει τρεις επιλογές, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος ειδικής αδειοδότησης εισαγωγής αγαθών από εποικισμούς, τιμωρητικών δασμών που αποσκοπούν στην απομάκρυνσή τους από την αγορά της ΕΕ και μιας πλήρους απαγόρευσης των εισαγωγών που προέρχονται από ισραηλινούς εποικισμούς και είναι παράνομες βάσει του διεθνούς δικαίου.

Ωστόσο, ενώ το έγγραφο παρουσιάζει τις τεχνικές επιλογές για την επιβολή εμπορικών μέτρων στο Ισραήλ, υποδηλώνει έντονα ότι η Επιτροπή πιστεύει ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε πολιτικό βήμα και όχι απλό οικονομικό μέτρο – εν μέρει λόγω του μικρού όγκου συναλλαγών που κάνει η ΕΕ με τους οικισμούς.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η ΕΕ θα πρέπει να παρουσιάσει την κίνηση ως κυρώσεις εξωτερικής πολιτικής, οι οποίες απαιτούν ομοφωνία από τα 27 κράτη-μέλη.

Εδώ όμως είναι και το ενδιαφέρον της υπόθεσης. Αντί να συνταχθεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (δηλαδή από την υπηρεσία της Κάγια Κάλας) το έγγραφο συντάχθηκε από το γραφείο του προέδρου της Επιτροπής και τη Γενική Γραμματεία της εκτελεστικής εξουσίας, δήλωσε μια πηγή στο Euractiv.

Ωστόσο, εναπόκειται στην Κάλας, να παρουσιάσει τις επιλογές και να καθορίσει εάν υπάρχει συναίνεση σε μια συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών τη Δευτέρα, σε μια σημαντική δοκιμασία της πολιτικής της εξουσίας.

Αυξανόμενη πίεση

Το έγγραφο είναι καρπός μιας μακράς διαμάχης εντός των θεσμών της ΕΕ και αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη πίεση από τις εθνικές κυβερνήσεις και τον αυξανόμενο έλεγχο των σχέσεων ΕΕ-Ισραήλ σχετικά με τη συμπεριφορά του στη Γάζα, την επέκταση των οικισμών και τη βία από εξτρεμιστές εποίκους στη Δυτική Όχθη.

Αρκετές χώρες, από την Ιρλανδία έως την Ολλανδία, έχουν προωθήσει την εθνική τους νομοθεσία για την απαγόρευση του εμπορίου με εποίκους.

Το έγγραφο επισημαίνει επίσης πρακτικά εμπόδια στον περιορισμό του εμπορίου με τους οικισμούς. Η ΕΕ θα πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι ένα προϊόν προέρχεται από εποικισμό και όχι από το διεθνώς αναγνωρισμένο έδαφος του Ισραήλ.

Αν τα προϊόντα αναμειγνύονται ή αλλάζει η δήλωση προέλευσης, η εφαρμογή των μέτρων γίνεται πολύ πιο δύσκολη.

- Euractiv