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    eurobank:-Από-14-Ιουλίου-παύει-η-διαπραγμάτευση-των-28-εκατ.-ακυρωμένων-μετοχών
    Eurobank: Από 14 Ιουλίου παύει η διαπραγμάτευση των 28 εκατ. ακυρωμένων μετοχών

    Eurobank: Από 14 Ιουλίου παύει η διαπραγμάτευση των 28 εκατ. ακυρωμένων μετοχών

    By Επιχειρήσεις No Comments1 Min Read

    Από την Τρίτη, 14 Ιουλίου θα παύσει η διαπραγμάτευση στην Euronext Athens των 28.097.019 ακυρωμένων μετοχών της Eurobank.

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    Από την Τρίτη, 14 Ιουλίου θα παύσει η διαπραγμάτευση στην Euronext Athens των 28.097.019 ακυρωμένων μετοχών της Eurobank.

    Υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Eurobank που πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2026, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων, την ακύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, 28.097.019 ιδίων μετοχών της Eurobank, ονομαστικής αξίας 0,22 ευρώ η κάθε μία. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank μειώθηκε κατά το ποσό των €6.181.344,18 και το άρθρο 5 του Καταστατικού της τροποποιήθηκε, ώστε να αποτυπώνει την ανωτέρω μείωση.

    Κατόπιν της ανωτέρω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank ανέρχεται πλέον σε €792.751.032,04, διαιρούμενο σε 3.603.413.782 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,22 η κάθε μία.

    Την 09.07.2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) η υπ’ αριθ. 4086320ΑΠ/09.07.2026 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Eurobank. Η Euronext Athens Holding A.E. («EURONEXT ATHENS») ενημερώθηκε επίσης στις 09.07.2026 για την ακύρωση των μετοχών και τη συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

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