politico:-Η-Ελλάδα-και-άλλες-8-χώρες-ζητούν-παράταση-της-ευελιξίας-στους-νέους-συνοριακούς-ελέγχους-στα-αεροδρόμια

Εννέα ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρατείνει την ευελιξία στα έκτακτα μέτρα εφαρμογής του νέου Συστήματος Εισόδου/Εξόδου (Entry/Exit System – EES), προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη δεν είναι ακόμη έτοιμη για την πλήρη κατάργηση των υφιστάμενων δικλείδων ασφαλείας.

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Σε κοινή επιστολή τους με ημερομηνία 7 Ιουλίου, την οποία επικαλείται το Politico, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Ελβετία ενημέρωσαν τον επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Μάγκνους Μπρούνερ, ότι οι πρώτοι μήνες λειτουργίας του νέου συστήματος ανέδειξαν «σημαντικές δυσκολίες» που δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Οι υπουργοί των εννέα χωρών υπογραμμίζουν ότι εξακολουθούν να στηρίζουν την εφαρμογή του νέου μηχανισμού ελέγχου των συνόρων, ζητούν όμως από την Κομισιόν να επιτρέψει στα κράτη να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την έκτακτη δυνατότητα ευελιξίας και μετά τις 6 Σεπτεμβρίου 2026, οπότε και προβλέπεται να λήξει.

Τι προβλέπει ο έκτακτος μηχανισμός

Ο συγκεκριμένος μηχανισμός δίνει τη δυνατότητα στις συνοριακές αρχές, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αναστέλλουν προσωρινά τη συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων και σαρώσεων προσώπου των ταξιδιωτών, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και οι μεγάλες καθυστερήσεις.

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, συνεχίζεται η καταγραφή όλων όσοι εισέρχονται και εξέρχονται από τη ζώνη Σένγκεν.

Στην επιστολή τους, οι υπουργοί ζητούν επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γραπτές εγγυήσεις για το ζήτημα πριν από τη λήξη της ισχύουσας περιόδου ευελιξίας.

«Στόχος να λειτουργήσει παντού το σύστημα»

Από την πλευρά της Κομισιόν, ο εκπρόσωπος Μάρκους Λάμερτ δήλωσε ότι η Επιτροπή χαιρετίζει τη «σαφή δέσμευση» των χωρών για την πλήρη εφαρμογή του EES και τη συστηματική καταγραφή όλων των ταξιδιωτών που δεν προέρχονται από χώρες της ΕΕ.

Όπως ανέφερε, η ισχύουσα νομοθεσία περιλαμβάνει ήδη προβλέψεις ευελιξίας, μεταξύ των οποίων και τη δυνατότητα προσωρινής αναστολής της συλλογής βιομετρικών δεδομένων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε «στενή και εποικοδομητική επικοινωνία» με τα «λίγα κράτη-μέλη» που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε συγκεκριμένα σημεία διέλευσης. «Υπάρχει ισχυρή κοινή βούληση ώστε το σύστημα να λειτουργήσει παντού», σημείωσε.

Προειδοποιήσεις για ουρές σε αεροδρόμια και λιμάνια

Το αίτημα των εννέα χωρών έρχεται την ώρα που αεροδρόμια, αεροπορικές εταιρείες και ακτοπλοϊκοί φορείς προειδοποιούν ότι η εφαρμογή του νέου συστήματος προκαλεί μεγάλες ουρές και προβλήματα στη λειτουργία των μεταφορών εν μέσω της θερινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Εκπρόσωποι του κλάδου υποστηρίζουν ότι τα τεχνικά και επιχειρησιακά ζητήματα είναι απίθανο να έχουν επιλυθεί μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει δείξει ότι σκοπεύει να παρατείνει τα έκτακτα μέτρα πέραν της 6ης Σεπτεμβρίου ή να προχωρήσει σε ευρύτερη αναστολή του μηχανισμού.