spacex:-Η-μετοχή-χάνει-την-ορμή-της-μετά-την-ipo-ρεκόρ-των-85,7-δισ.-δολαρίων

Στα 148 δολάρια έκλεισε απόψε η μετοχή της SpaceX, κάτω -για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα- από την πρώτη τιμή διαπραγμάτευσης της εταιρείας των 150 δολαρίων ανά μετοχή.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Στα 148 δολάρια έκλεισε απόψε η μετοχή της SpaceX, κάτω -για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα- από την πρώτη τιμή διαπραγμάτευσης της εταιρείας των 150 δολαρίων ανά μετοχή.

Η αεροδιαστημική και αμυντική εταιρεία του Έλον Μασκ εντάχθηκε την Τρίτη στον δείκτη Nasdaq 100, λιγότερο από έναν μήνα μετά το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο στις 12 Ιουνίου. Η ταχεία ένταξη στον Nasdaq 100 οφείλεται, εν μέρει, στους αναθεωρημένους κανόνες του χρηματιστηρίου για την είσοδο νέων εισηγμένων εταιρειών στον ευρέως παρακολουθούμενο δείκτη.

Η ένταξη της SpaceX υποχρέωσε επίσης τα index funds και τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που παρακολουθούν τον δείκτη να αγοράσουν μετοχές της εταιρείας, προκειμένου να προσαρμόσουν τα χαρτοφυλάκιά τους στη νέα σύνθεση.

Με την ιστορική αρχική δημόσια προσφορά της, η SpaceX άντλησε συνολικά 85,7 δισ. δολάρια, μετά την άσκηση του δικαιώματος επιπλέον διάθεσης μετοχών, γνωστού ως «greenshoe», από τους αναδόχους. Αρχικά, η SpaceX είχε διαθέσει 555,6 εκατ. μετοχές σε καθορισμένη τιμή 135 δολαρίων ανά μετοχή.

Η μετοχή εκτινάχθηκε τις ημέρες που ακολούθησαν το ντεμπούτο της, καταγράφοντας υψηλό κλεισίματος στα 201,80 δολάρια στις 16 Ιουνίου.