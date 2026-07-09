Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Οι αμερικανικές μετοχές ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Πέμπτης 9/7 με κέρδη, καθώς η ισχυρή άνοδος του κλάδου των ημιαγωγών και η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου βοήθησαν τις αγορές να ανακάμψουν, παρά την αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 1,30%, κλείνοντας στις 26.206,89 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 0,81%, στις 7.543,64 μονάδες. Ο Dow Jones Industrial Average πρόσθεσε 139,02 μονάδες ή 0,27%, τερματίζοντας στις 52.487,41 μονάδες.

Στο επίκεντρο των αγοραστών βρέθηκαν οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών. Το VanEck Semiconductor ETF (SMH) σημείωσε άνοδο 2,5%, με τη Micron Technology να ενισχύεται κατά 4,5%, ενώ η Sandisk κατέγραψε άλμα 7,6%.

Θετικό ήταν το κλίμα και στις ευρωπαϊκές αγορές, όπου ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,8%, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα νέα πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν, σε απάντηση στις επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, οι οποίες έχουν επιβραδύνει τη ναυσιπλοΐα στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν χαμηλότερα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν επικοινώνησε με την Ουάσιγκτον επιδιώκοντας συμφωνία. Παράλληλα, σύμφωνα με το MS NOW, μεσολαβητικές προσπάθειες καταβάλλουν το Κατάρ και το Πακιστάν, με στόχο να επαναφέρουν τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πιο αναλυτικά, βουτιά 2% σημείωσε το πετρέλαιο την Πέμπτη μετά την αναζωπύρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή που οδήγησε στις προηγούμενες συνεδριάσεις τις τιμές στο μεγαλύτερο ράλι από τον Μάιο. Το συμβόλαιο του Brent έχασε 1,72 δολ. ή 2,2% και έκλεισε στα 76,30 δολ. το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI υποχώρησε 1,44 δολ. ή 2% στα 72,08 δολ. το βαρέλι.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μία ημέρα μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι ενδέχεται να μην ενδιαφέρεται πλέον για διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, ενώ νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει «λήξασα» την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μετά το νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή.

Η επικεφαλής επενδύσεων της Verdence, Μέγκαν Χόρνεμαν, προειδοποίησε ότι το περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα αβέβαιο και ενδέχεται να τροφοδοτήσει νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Όπως ανέφερε, η σύγκρουση μπορεί να αποκλιμακωθεί άμεσα ή, αντίθετα, να εξελιχθεί σε μεγαλύτερη κρίση, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη γεωγραφική διαφοροποίηση των επενδύσεων.

Η ίδια εκτίμησε ακόμη ότι οι αγορές πιθανόν να μην έχουν αποτιμήσει πλήρως το ενδεχόμενο τουλάχιστον μίας νέας αύξησης των επιτοκίων από τη Federal Reserve στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις δεν συνδέονται μόνο με τις τιμές της ενέργειας. Αν και οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν μακροπρόθεσμα να λειτουργήσουν αποπληθωριστικά, βραχυπρόθεσμα η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, οι μεγάλες επενδύσεις και η ανθεκτική καταναλωτική δαπάνη εξακολουθούν να συντηρούν τον πληθωρισμό.