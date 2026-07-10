Ανδρουλάκης-στο-tiktok:-Ο-κ.-Μητσοτάκης-μάλλον-έχασε-το…-επεισόδιο-για-την-13η-σύνταξη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανάρτησε βίντεο στο Τικ Τοκ με ένα από τα δημοφιλή trend του, το #netflixdocumentary, απαντώντας σχετικά με το δημοσιονομικό κόστος της επαναφοράς της 13ης σύνταξης, για το οποίο ρωτήθηκε επιτακτικά από τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχαν για την ακρίβεια στη Βουλή.

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«Ο κ. Μητσοτάκης φαίνεται ότι …έχασε το επεισόδιο ή μάλλον ψάχνει δικαιολογίες για να κρύψει ότι δεν θα δώσει τη 13η σύνταξη ποτέ, καθώς ήδη από το βήμα της χθεσινής εκδήλωσης του ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρουλάκης όχι μόνο παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος για τους συνταξιούχους, αλλά ανέφερε ρητά χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και κόστος συμπεριλαμβανομένης και της 13ης σύνταξης. Να παίξει το βίντεο, λοιπόν…», λέει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Δείτε το βίντεο στο tiktok:

@nikos.androulakis Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα δώσει ΠΟΤΕ την 13η σύνταξη. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. #netflixdocumentary ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

- sofokleous10.gr

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