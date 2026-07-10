Β.-Κορκίδης:-«Βαρόμετρο»-και-«σωσίβιο»-της-αγοράς-οι-θερινές-εκπτώσεις

«Βαρόμετρο» και «σωσίβιο» της αγοράς χαρακτηρίζει τις θερινές εκπτώσεις σε ανάλυσή του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), Βασίλης Κορκίδης.

Όπως σημειώνει ο κ. Κορκίδης, οι 50 ημέρες των καλοκαιρινών εκπτώσεων του 2026 αποτελούν την κορυφαία εμπορική περίοδο του καλοκαιριού και το ουσιαστικό βαρόμετρο για την πορεία της αγοράς έως το τέλος του έτους. Προσθέτει πως οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου είναι συγκρατημένα αισιόδοξες, καθώς η αυξημένη τουριστική κίνηση μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην κατανάλωση, χωρίς όμως να αναιρεί τις πιέσεις που εξακολουθούν να δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά από το αυξημένο κόστος ζωής.

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Η εκτίμηση του ΕΒΕΠ

Η εκτίμηση του ΕΒΕΠ είναι ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των θερινών εκπτώσεων μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ονομαστική αύξηση 2% έως 5% σε σχέση με πέρυσι. Εκείνο όμως που έχει πραγματική σημασία δεν είναι μόνο ο τζίρος, αλλά η αύξηση του πιεσμένου όγκου των πωλήσεων που είναι οριακά θετικός 0-2% και η ενίσχυση της πραγματικής κατανάλωσης, σημειώνει ο κ. Κορκίδης.

Όπως προσθέτει, η ελληνική αγορά δεν χρειάζεται απλώς μεγαλύτερες εισπράξεις, χρειάζεται περισσότερους καταναλωτές. «Αυτό είναι το πραγματικό μέτρο της ανάκαμψης. Οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν ανθεκτικότητα, προσαρμοστικότητα και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Παρά το αυξημένο λειτουργικό κόστος, τη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους και τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό, συνεχίζουν να επενδύουν στην ποιότητα, στην αξιοπιστία και στην εμπειρία του πελάτη. Ωστόσο για πολλές επιχειρήσεις οι φετινές εκπτώσεις δεν αποτελούν μόνο μια εμπορική ευκαιρία, αλλά ένα «σωσίβιο» βιωσιμότητας και μια καθοριστική δοκιμασία για τη ρευστότητα τους» επισημαίνει.

Συμπληρώνει, δε, ότι ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη των φετινών εκπτώσεων. Όπως εξηγεί, η αυξημένη επισκεψιμότητα σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς δημιουργεί προϋποθέσεις για ενίσχυση της λιανικής κατανάλωσης και διάχυση των εσόδων στην πραγματική οικονομία. «Ταυτόχρονα, περιμένουμε να δούμε πόσο σημαντικές θα αποδειχθούν οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες με την επιβολή του τέλους των 3 € για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Η εφαρμογή ίσων κανόνων για τις επιχειρήσεις αποτελεί βασική προϋπόθεση για υγιή ανταγωνισμό και προστασία των καταναλωτών» συνεχίζει.

Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδης, «αντίπαλοι» της εγχώριας αγοράς παραμένουν οι «fast commerce» πλατφόρμες τρίτων χωρών, με συμμετοχή άνω του 20%, δηλαδή το 1 στα 5 € των συνολικών αγορών μας. «Καλούμε λοιπόν, τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν τις εκπτώσεις, πραγματοποιώντας έρευνα αγοράς και επιλέγοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις. Κάθε αγορά από ένα νόμιμο ελληνικό κατάστημα στηρίζει την απασχόληση, ενισχύει τα δημόσια έσοδα και επιστρέφει αξία στην εθνική οικονομία. Η Πολιτεία, από την πλευρά της, οφείλει να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που μειώνουν το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, ενισχύουν τη ρευστότητα, αντιμετωπίζουν το αθέμιτο εμπόριο και δημιουργούν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον» προσθέτει.

Ο κ. Κορκίδης επισημαίνει ότι το εμπόριο δεν ζητά έκτακτες παρεμβάσεις, ούτε προνομιακή μεταχείριση. «Ζητά να ανταγωνίζεται με τους ίδιους κανόνες όλους όσοι δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Ζητά σταθερότητα, ίσους όρους ανταγωνισμού, αλλά και πολιτικές που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Μόνο έτσι οι εκπτώσεις θα μετατραπούν από μια πρόσκαιρη τόνωση της αγοράς σε μόνιμο αγοραστικό μοχλό για το σύνολο της αγοράς. Η καταναλωτική συμπεριφορά αναμένεται να παραμείνει αμετάβλητη με προσεκτικές και έξυπνες αγορές, μέσω αναζήτησης χαμηλότερης τελικής τιμής κυρίως σε είδη ένδυσης, υπόδησης, καλλυντικά και συσκευές, ενώ το μέσο ποσοστό έκπτωσης θα είναι φέτος 35-50%» επισημαίνει.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ επισημαίνει ότι τα στοιχεία της EΕ για την κατανάλωση στην Ευρώπη το α’ εξάμηνο δείχνουν μια ήπια ανάκαμψη σε όγκο, αλλά με τον Ευρωπαίο καταναλωτή να παραμένει προσεκτικός λόγω κόστους ζωής και επιτοκίων. Όπως προσθέτει, τα βασικά συμπεράσματα για την ευρωπαϊκή αγορά είναι πως η κατανάλωση δεν βρίσκεται σε ύφεση, αλλά αναπτύσσεται με χαμηλές ταχύτητες. Η αύξηση του τζίρου σε αρκετούς κλάδους προέρχεται από τις υψηλότερες τιμές και όχι από περισσότερες πωλήσεις. Ο καταναλωτής παραμένει «value seeker», δηλαδή συγκρίνει, περιμένει προσφορές, περιορίζει αυθόρμητες αγορές. Εάν ο πληθωρισμός συνεχίσει να υποχωρεί το β’ εξάμηνο και δεν υπάρξει νέα ενεργειακή αναταραχή, η ιδιωτική κατανάλωση στην ΕΕ μπορεί να κινηθεί στο +1,5% έως +2% σε πραγματικούς όρους, με ισχυρότερη συμβολή υπηρεσιών και τουρισμού.

«Άρα η καλοκαιρινή περίοδος των εκπτώσεων ξεκινά σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το ευρωπαϊκό και ελληνικό λιανεμπόριο. Η αγορά καλείται για ακόμη μία φορά να ισορροπήσει ανάμεσα στις προσδοκίες που δημιουργεί η ισχυρή τουριστική κίνηση και στις πιέσεις που εξακολουθούν να ασκούνται στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν, ουσιαστικά, το πρώτο «βαρόμετρο» του δευτέρου εξαμήνου, αλλά και το «σωσίβιο» της οικονομικής χρονιάς. Το στοίχημα της αγοράς και κοινό ζητούμενο είναι να αποτελέσουν οι εκπτώσεις την αφετηρία ενός αισιόδοξου κλίματος για τις ΜμΕ του ελληνικού λιανεμπορίου» καταλήγει στην ανάλυσή του ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ.