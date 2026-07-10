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    Γερμανία:-Στο-2,4%-επιβραδύνθηκε-ο-πληθωρισμός-τον-Ιούνιο
    Γερμανία: Στο 2,4% επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο

    Γερμανία: Στο 2,4% επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο

    By Οικονομία No Comments1 Min Read

    Επιβραδύνθηκε στο 2,4% ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας τα προκαταρκτικά στοιχεία.

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    Επιβραδύνθηκε στο 2,4% ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία, επιβεβαιώνοντας τα προκαταρκτικά στοιχεία.

    Ο πληθωρισμός, δηλαδή η αύξηση των τιμών καταναλωτή εναρμονισμένη ώστε να είναι συγκρίσιμη με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε διαμορφωθεί στο 2,7% σε ετήσια βάση τον Μάιο.

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