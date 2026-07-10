Γερουλάνος-στον-ΣΚΑΪ:-«Η-δημοσκοπική-εικόνα-μας-προφανώς-δεν-είναι-ικανοποιητική»

Τη θέση ότι η δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι ικανοποιητική, αλλά αποτυπώνει μια συγκυρία έντονης πολιτικής ρευστότητας, εξέφρασε ο βουλευτής του κόμματος Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

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Σχολιάζοντας τη χθεσινή δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, ο κ. Γερουλάνος παραδέχθηκε ότι τα ευρήματα δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. «Η εικόνα προφανώς είναι στιγμιαία και προφανώς δεν είναι ικανοποιητική», ανέφερε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε διαρκή αναδιαμόρφωση.

Όπως είπε, νέα κόμματα εμφανίζονται στο πολιτικό προσκήνιο, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν καταφέρει να προσελκύσουν τη μεγάλη μάζα των πολιτών που απέχουν από τις εκλογές.

«Αυτό που βρίσκω ενδιαφέρον είναι ότι τα κοινά τα οποία μας κοιτούν και αναζητούν τη σωστή πολιτική λύση παραμένουν εκτός και συνεχίζουν να μας κρίνουν όλους», σημείωσε, εκτιμώντας ότι μεγάλο μέρος των αναποφάσιστων θα αποφασίσει πολύ κοντά στις εκλογές.

Παράλληλα υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει «συμπαγή βάση» και επανέλαβε πως στόχος του κόμματος είναι να πείσει ότι αποτελεί τη μοναδική αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.

«Πρέπει να βγούμε έξω, πόρτα-πόρτα, και αυτό κάνουμε. Να δώσουμε μάχη ώστε να ξέρει ο κόσμος ότι η πραγματική επιλογή διακυβερνησιμότητας της χώρας είναι το ΠΑΣΟΚ. Εάν πείσουμε γι’ αυτό, τότε θα δείτε τα ποσοστά να τρέχουν», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν βλέπω κάτι νέο στον Τσίπρα»

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Γερουλάνος σημείωσε ότι προς το παρόν δεν διακρίνει στοιχεία που να αλλάζουν την πολιτική του απήχηση.

«Στην πολιτική, αν θες να πείσεις, πρέπει για μεγάλα χρονικά διαστήματα τα λόγια σου και οι πράξεις σου να συνάδουν. Εδώ έχουμε ένα rebranding και αυτό έχει πολλά ερωτηματικά», είπε.

Όπως πρόσθεσε, δεν είναι διατεθειμένος να αποκλείσει ή να «αφορίσει» κανένα κόμμα, ωστόσο υπογράμμισε πως δεν βλέπει μέχρι στιγμής «κάτι που να μου λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας αρχίζει να διεισδύει σε κοινά τα οποία δεν είχε παλιότερα».

Ερωτηθείς για τα σενάρια συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ο Παύλος Γερουλάνος εμφανίστηκε κατηγορηματικός.

«Μια συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία αφαιρεί επιλογές από το πολιτικό σύστημα», είπε, υποστηρίζοντας ότι όπου εφαρμόστηκαν αντίστοιχα μοντέλα στην Ευρώπη, ενισχύθηκαν λαϊκιστικές ή ακόμη και ακραίες πολιτικές δυνάμεις.

«Ο κόσμος θέλει επιλογές. Εμείς οφείλουμε να του δίνουμε επιλογές. Αν δει ότι συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, τότε για να μας απορρίψει θα στραφεί σε κόμματα που υπόσχονται πράγματα τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν», τόνισε.

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια ενός τέτοιου πολιτικού πειράματος, επικαλούμενος τις γεωπολιτικές προκλήσεις, την κατάσταση των θεσμών και τις οικονομικές δυσκολίες της χώρας.

«Δεν βάζουμε λάδι στη φωτιά, καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας»

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, τονίζοντας ότι το κόμμα επιδιώκει να αποκλιμακώνει τις εντάσεις.

«Η αίσθηση η δική μας είναι ότι ο δικός μας ρόλος δεν είναι να βάζουμε λάδι στη φωτιά. Ο δικός μας ρόλος είναι να ηρεμούμε πνεύματα που, για τον οποιοδήποτε λόγο, έχουν ξεφύγει», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ καταδικάζει σταθερά κάθε μορφή βίας και ότι η πολιτική οφείλει να επαναφέρει τη συζήτηση στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.

- sofokleous10.gr

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