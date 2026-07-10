Γεωργιάδης:-Ο-Τσίπρας-εξευτέλισε-τον-Φάμελλο

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του, σχολίασε την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι ο πολιτικός του διασυρμός ήταν «σχεδιασμένος από την αρχή» από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο υπουργός Υγείας εκτίμησε ακόμη ότι πιθανή ανάδειξη του Παύλου Πολάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να αποτελέσει «απρόβλεπτο» παράγοντα για τα σχέδια Τσίπρα.

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Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

Ο Σωκράτης Φάμελλος δεν είναι ασήμαντος πολιτικά το αντίθετο. Αν εξαιρέσεις την πολύ άσχημη στιγμή του με την υιοθέτηση της γελοίας κατηγορίας περί δήθεν ευθυνών Μητσοτάκη για τον θάνατο του υιού της Εισαγγελέως εκεί στη Λάρισα, η υπόλοιπη του θητεία ήταν αξιοπρεπής. Και ως Υπουργός ήταν από τους καλούς της τραγικής εκείνης Κυβερνήσεως. Ο πολιτικός του διασυρμός όμως που οδήγησε στην σημερινή του παραίτηση ήταν σχεδιασμένος από την αρχή από τον Αλέξη Τσίπρα.

Η κρίσιμη για εκείνον στιγμή ήταν ο εξώστης. Αν είχε σηκωθεί διαμαρτυρόμενος να φύγει σεβόμενος τον θεσμό που εκπροσωπούσε θα είχε την ευκαιρία του. Απο την ώρα που έκατσε και τον εξευτέλισε ο Τσίπρας έπρεπε να παραιτηθεί την επόμενη ημέρα για να διασώσει την αξιοπρέπεια του. Όσα ακολούθησαν ως σήμερα ήταν το σχέδιο κατά γράμμα του Τσίπρα, ο οποίος από την επόμενη των εθνικών εκλογών του 2023 αποφάσισε ότι η πολιτική του επιβίωση εξαρτάται από την εξόντωση του

ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη μέρα που δήθεν παραμέρισε σχεδίαζε βήμα βήμα την καταστροφή του πρώην κόμματος του. Στην ουσία δεν είχε φύγει ποτέ. Για τον Τσίπρα όμως η αναπόφευκτη ανάδειξη του Παύλου Πολάκη στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να είναι το απρόβλεπτο που θα χαλάσει τα δόλια σχέδια του. Ο Παύλος Πολάκης δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για τον Τσίπρα και τα ποσοστά του Σύριζα θα τα ανεβάσει αρκετά για να τον βάλει στην Βουλή. Μονο που η πολιτική επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ και του Πολάκη θα εξαρτηθούν από την αποτυχία του Τσίπρα και επιτυχία του Τσίπρα και είσοδος στην Βουλή του Σύριζα δεν χωράνε. Η συνέχεια θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον ίσως η απόφαση του Τσίπρα να εξευτελίσει τον Σωκράτη Φάμελο θα αποδειχθεί και το κρίσιμο του λάθος. Για να δούμε!



Ο @SFamellos δεν είναι ασήμαντος πολιτικά το αντίθετο. Αν εξαιρέσεις την πολύ άσχημη στιγμή του με την υιοθέτηση της γελοίας κατηγορίας περί δήθεν ευθυνών Μητσοτάκη για τον θάνατο του υιού της Εισαγγελέως εκεί στη Λάρισα, η υπόλοιπη του θητεία ήταν αξιοπρεπής. Και ως Υπουργός… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 9, 2026

- sofokleous10.gr

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