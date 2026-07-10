Γιώργος-Βενιέρης:-Πώς-η-green-beverages-θα-εξελιχθεί-σε-έναν-σύγχρονο-ελληνικό-όμιλο-better-for-you-ποτών

Τι αποκαλύπτει σε συνέντευξή του στο - ο CEO της Green Beverages Group, Γιώργος Βενιέρης.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Tο όραμα της Green Beverages να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο ελληνικό όμιλο better-for-you ποτών, με ισχυρή παραγωγική βάση στην Ελλάδα, ουσιαστικό διεθνές αποτύπωμα και brands που μπορούν να σταθούν με αξιώσεις σε απαιτητικές αγορές του εξωτερικού, αποκαλύπτει βήμα-βήμα, ο CEO του Ομίλου, Γιώργος Βενιέρης.

Σε συνέντευξή του στο -, τέσσερα χρόνια μετά τη συγχώνευση της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ και της Green Cola Hellas, μιλά για το νέο επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου Green Beverages και εκφράζει τη βεβαιότητα πως τα ελληνικά brands μπορούν να διεκδικήσουν θέση σε διεθνές επίπεδο, όχι ως μεμονωμένες εξαιρέσεις, αλλά ως σοβαρές, ανταγωνιστικές προτάσεις με ποιότητα, διαφοροποίηση και συνέπεια.

Σύμφωνα με τον κ. Βενιέρη, οι προτεραιότητες του Ομίλου για τα επόμενα χρόνια είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής αγοράς, η πλήρης αξιοποίηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου συνολικού ύψους άνω των 40 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, η ανάπτυξη στρατηγικών διεθνών συνεργασιών, η διεύρυνση του portfolio σε σύγχρονες κατηγορίες ποτών, καθώς και η ακόμη βαθύτερη ενσωμάτωση υπεύθυνων πρακτικών στον τρόπο που λειτουργεί η Green Beverages.

Στο μέτωπο της διεθνούς του στρατηγικής, ο όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις απαιτητικές αγορές της Ιαπωνίας και της Σαουδικής Αραβίας, «χτίζοντας» μακροπρόθεσμες προσδοκίες για το brand Green Cola, ενώ δρέπει τα οφέλη και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια αγορά τεράστιας κλίμακας, όπου το ΖΑΓΟΡΙ ενισχύει την παρουσία του στο HoReCa, ενώ για τη Green Cola ο Όμιλος κινείται προς ένα μοντέλο licensing και συνεργασίας με ισχυρό τοπικό παίκτη.

Μιλώντας, τέλος, για το μέλλον του κλάδου του εμφιαλωμένου νερού και των αναψυκτικών, ο κ. Βενιέρης κάνει λόγο για δύο δύσκολες αγορές, οι οποίες ωστόσο παρουσιάζουν μεγάλες προοπτικές. Το εμφιαλωμένο νερό είναι μια κατηγορία με σταθερή ζήτηση, έντονο ανταγωνισμό, υψηλές ανάγκες σε παραγωγική δυναμικότητα και μεγάλη σημασία στο κόστος, στη διανομή και στην παρουσία στο σημείο πώλησης. Τα αναψυκτικά, από την άλλη πλευρά, επηρεάζονται έντονα από τις νέες διατροφικές τάσεις, τη στροφή σε επιλογές χωρίς ζάχαρη και ένα εμπορικό περιβάλλον όπου οι προσφορές εξακολουθούν να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Το πλήρες περιεχόμενο της συνέντευξης του Γιώργου Βενιέρη στο -:

-Κύριε Βενιέρη, το 2022 έλαβε χώρα η συγχώνευση των εταιρειών ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ και Green Cola Hellas, οδηγώντας στη δημιουργία του ομίλου Green Beverages. Σε ποια φάση βρίσκεται σήμερα ο όμιλος; Τι έχει αλλάξει από τότε και ποιες συνέργειες έχουν επιτευχθεί;

Ο μετασχηματισμός που ξεκίνησε εκείνη την περίοδο ήταν για εμάς περισσότερο η δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου, με μεγαλύτερη κλίμακα, διεθνή προοπτική και διακριτό στρατηγικό ρόλο για κάθε εταιρεία του Ομίλου.

Σήμερα, ο Όμιλος Green Beverages λειτουργεί ως η διεθνής πλατφόρμα ανάπτυξης, επενδύσεων και εξωστρέφειας των brands μας, ενώ η ΧΗΤΟΣ παραμένει ο παραγωγικός και εμπορικός πυρήνας στην ελληνική αγορά. Αυτό που άλλαξε ουσιαστικά είναι ο τρόπος λειτουργίας μας. Έχουμε πλέον ώριμη εταιρική διακυβέρνηση, ενιαία εμπορική και οργανωτική προσέγγιση, ενισχυμένες δομές εσωτερικού ελέγχου και σαφώς μεγαλύτερη διεθνή ετοιμότητα.

Οι συνέργειες δημιουργήθηκαν σε επίπεδο παραγωγής, εμπορικής οργάνωσης, εξαγωγών, προιοντικού χαρτοφυλακίου και τεχνογνωσίας. Το πιο σημαντικό είναι ότι δύο ελληνικές επιχειρηματικές διαδρομές συνδυάστηκαν σε έναν Όμιλο που μπορεί πλέον να σταθεί με αξιώσεις σε πολύ ανταγωνιστικά και απαιτητικά περιβάλλοντα.

-Πώς αποτιμάται η συγχώνευση των δύο εταιρειών σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών;

Η καλύτερη αποτίμηση ενός μετασχηματισμού είναι τα αποτελέσματα που παράγει όταν περάσει η πρώτη φάση ενοποίησης. Και σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, μπορούμε να πούμε ότι η συγχώνευση έχει δημιουργήσει ουσιαστική αξία.

Το 2025 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Green Beverages διαμορφώθηκε στα 118 εκατ. ευρώ, ενώ η ΧΗΤΟΣ, ως ο βασικός επιχειρησιακός πυρήνας του Ομίλου, κατέγραψε κύκλο εργασιών περίπου 113 εκατ. ευρώ και ιστορικό υψηλό λειτουργικής κερδοφορίας, με EBITDA άνω των 10 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επίδοση, ειδικά αν λάβουμε υπόψη το περιβάλλον αυξημένου κόστους, τις πιέσεις στην κατανάλωση και τις μεγάλες επενδύσεις που υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Για εμάς, αυτά τα μεγέθη δείχνουν ότι ο Όμιλος έχει πλέον πιο ισχυρή οικονομική βάση, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση ανάπτυξής του με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

-Τι επενδύσεις έχετε δρομολογήσει τα τελευταία χρόνια και τι σχεδιάζετε για το άμεσο μέλλον; Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό πλάνο του ομίλου;

Τα τελευταία χρόνια υλοποιήσαμε έναν από τους σημαντικότερους επενδυτικούς κύκλους στην ιστορία της ΧΗΤΟΣ, συνολικού ύψους άνω των 40 εκατ. ευρώ, μέσα από έργα που εντάχθηκαν τόσο σε αναπτυξιακούς νόμους όσο και στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Κεντρικός άξονας αυτού του προγράμματος ήταν η ουσιαστική ενίσχυση της παραγωγικής μας βάσης. Στην Περίβλεπτο Ιωαννίνων εγκαταστήσαμε την ταχύτερη γραμμή παραγωγής φυσικού μεταλλικού νερού στην Ευρώπη με τεχνολογία combi, δυναμικότητας 81.000 φιαλών την ώρα. Παράλληλα, στη Ζήρεια Κορινθίας προχωρήσαμε στην εγκατάσταση δύο νέων γραμμών παραγωγής, ενισχύοντας σημαντικά τη δυναμικότητα και την ευελιξία της μονάδας.

Σημαντικό μέρος του επενδυτικού πλάνου αφορούσε και τη διεύρυνση των παραγωγικών μας δυνατοτήτων σε νέες συσκευασίες και formats. Η νέα γραμμή γυάλινης φιάλης και η νέα γραμμή αλουμινένιου κουτιού στην Περίβλεπτο μάς δίνουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε καλύτερα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, στη ζήτηση για πιο premium προτάσεις και στις νέες περιστάσεις κατανάλωσης που διαμορφώνονται στην κατηγορία των ποτών.

Παράλληλα, επενδύσαμε στην ενεργειακή μετάβαση και στη βιωσιμότητα της παραγωγής μας. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 3,91 MW στις παραγωγικές εγκαταστάσεις μας στα Ιωάννινα καλύπτει περίπου το 25% των συνολικών ενεργειακών αναγκών μας και ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των εγκαταστάσεων. Την ίδια στιγμή, συνεχίσαμε τις επενδύσεις σε preforms, tethered caps, σταδιακή ενσωμάτωση rPET 30%, καθώς και σε πιο βιώσιμες λύσεις συσκευασίας.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρείας, με την εγκατάσταση νέου ERP συστήματος και την αναβάθμιση παραγωγικών και αποθηκευτικών υποδομών. Αυτές οι επενδύσεις ενισχύουν τον έλεγχο κόστους, την επιχειρησιακή ευελιξία και τη συνολική αποδοτικότητα του Ομίλου.

Για το άμεσο μέλλον, η προτεραιότητά μας είναι η πλήρης αξιοποίηση αυτού του επενδυτικού κύκλου. Έχουμε πλέον δημιουργήσει μια πολύ ισχυρή παραγωγική βάση και το επόμενο βήμα είναι να μετατρέψουμε αυτή τη δυναμικότητα σε ακόμη μεγαλύτερη εμπορική ανάπτυξη, λειτουργική κερδοφορία και διεθνή ανταγωνιστικότητα. Θα συνεχίσουμε με στοχευμένες επενδύσεις στην αποδοτικότητα, στην υπεύθυνη παραγωγή, στην καινοτομία προϊόντων, στην εμπορική εκτέλεση και στις διεθνείς συνεργασίες που μπορούν να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία για τον Όμιλο.

-Μέσα στο 2026 ο όμιλος ανακοίνωσε την είσοδό του στην αγορά της Ιαπωνίας μέσω στρατηγικής συνεργασίας με την Asahi Soft Drinks. Γιατί στραφήκατε στην εν λόγω αγορά και τι προσδοκίες έχετε;

Η Ιαπωνία ήταν για εμάς πολύ συνειδητή στρατηγική επιλογή. Είναι μία από τις πιο απαιτητικές αγορές καταναλωτικών προιόντων διεθνώς, με πολύ υψηλά πρότυπα ποιότητας, έντονη κουλτούρα καινοτομίας και καταναλωτές που αξιολογούν με μεγάλη προσοχή τα συστατικά, τη διαφοροποίηση και την αξιοπιστία ενός brand.

Αυτό ακριβώς το περιβάλλον θεωρήσαμε ότι μπορεί να αναδείξει τη δυναμική της Green Cola. Η πρόταση του brand, cola χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμη και με συστατικά φυτικής προέλευσης, βρίσκεται σε πλήρη σύνδεση με τις τάσεις που διαμορφώνουν σήμερα την παγκόσμια αγορά αναψυκτικών. Η Ιαπωνία είναι από τις αγορές που συχνά προηγούνται αυτών των τάσεων, άρα για εμάς λειτουργεί και ως ένα διεθνές σημείο αναφοράς.

Η συνεργασία με την Asahi Soft Drinks είναι αποτέλεσμα μιας ώριμης διαδικασίας αξιολόγησης και προετοιμασίας. Η Asahi δοκίμασε το concept, αναγνώρισε την αποδοχή του από τον Ιάπωνα καταναλωτή και αποφάσισε να επενδύσει στην ανάπτυξη της Green Cola. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί μιλάμε για έναν από τους κορυφαίους ομίλους ποτών στην Ιαπωνία, με βαθιά γνώση της αγοράς, ισχυρό δίκτυο διανομής και δυνατότητα να υποστηρίξει το brand σε βάθος χρόνου.

Για εμάς, η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί αναγνώριση ότι ένα ελληνικό brand μπορεί να σταθεί σε μία από τις πιο απαιτητικές αγορές του κόσμου, με σύγχρονη πρόταση, ισχυρή ταυτότητα και διεθνή προοπτική. Η φράση “Born in Greece. Bottled in Japan.” που φέρουν οι φιάλες στην ιαπωνική αγορά αποτυπώνει ακριβώς αυτό το μοντέλο, ελληνική προέλευση, τοπική παραγωγή και διεθνή ανάπτυξη μέσα από ισχυρές στρατηγικές συνεργασίες.

Οι προσδοκίες μας είναι μακροπρόθεσμες. Θέλουμε η Green Cola να χτιστεί στην Ιαπωνία με συνέπεια, σωστό positioning και πραγματική σχέση με τον καταναλωτή. Αντιμετωπίζουμε την είσοδο της Green Cola σε μια τέτοια αγορά ως στρατηγικό βήμα που μπορεί να ενισχύσει συνολικά το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου Green Beverages στην Ασία και να επιβεβαιώσει ότι τα ελληνικά brands μπορούν να διεκδικήσουν θέση στις αγορές που διαμορφώνουν τις τάσεις του μέλλοντος.

-Ποια είναι τα πρώτα δείγματα γραφής του ομίλου στην ιαπωνική αγορά;

Τα πρώτα δείγματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και επιβεβαιώνουν ότι η είσοδος της Green Cola στην Ιαπωνία ξεκίνησε με πολύ ισχυρές προϋποθέσεις. Μέσα στις πρώτες εβδομάδες από το λανσάρισμα, το προϊόν τοποθετήθηκε σε περίπου 16.000 σημεία πώλησης, ξεκινώντας από επιλεγμένες περιοχές στο Τόκιο. Για μια αγορά τόσο απαιτητική και τόσο ανταγωνιστική, αυτό αποτελεί ένα πολύ ουσιαστικό πρώτο σήμα.

Ακόμη πιο σημαντική είναι η τοποθέτηση της Green Cola στο δίκτυο 7-Eleven Japan, το μεγαλύτερο convenience store δίκτυο της χώρας. Η παρουσία σε ένα τέτοιο δίκτυο δεν αφορά μόνο τη διανομή. Αφορά στην είσοδο του brand στην καθημερινότητα του Ιάπωνα καταναλωτή, στο σημείο όπου διαμορφώνονται γρήγορες, συχνές και επαναλαμβανόμενες επιλογές κατανάλωσης.

Παράλληλα, η Asahi έχει επενδύσει στρατηγικά στο positioning και στην επικοινωνιακή υποστήριξη του brand. Η καμπάνια “No is smart” αποτυπώνει με πολύ καθαρό τρόπο τη φιλοσοφία της Green Cola, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμη, χωρίς περιττές θερμίδες, ως μια σύγχρονη και έξυπνη επιλογή. Το δυναμικό 360° πλάνο επικοινωνίας που ενεργοποιείται στην Ιαπωνία θα ενισχύσει περαιτέρω το λανσάρισμα, χτίζοντας αναγνωρισιμότητα, δοκιμή και σύνδεση του brand με τον Ιάπωνα καταναλωτή.

Για εμάς, αυτή η πρώτη εικόνα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί δείχνει ότι η Green Cola δεν αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμη εισαγόμενο προϊόν, αλλά ως ένα brand με εμπορική δυναμική και δυνατότητα να σταθεί με συνέπεια σε μία από τις πιο απαιτητικές αγορές του κόσμου.

-Την περασμένη χρονιά έπεσαν οι υπογραφές για τη μεγάλη συμφωνία με την Al Rabie στη Σαουδική Αραβία. Σε ποιο στάδιο υλοποίησης βρίσκεται σήμερα η συμφωνία;

Η συνεργασία με την Al Rabie έχει περάσει πλέον ξεκάθαρα στη φάση της υλοποίησης. Η συγκεκριμένη συμφωνία έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, γιατί αφορά την τοπική παραγωγή και ανάπτυξη των αναψυκτικών GREEN μέσα από έναν πολύ ισχυρό και αξιόπιστο συνεργάτη, με βαθιά γνώση της αγοράς, παραγωγική δυνατότητα και ανεπτυγμένα δίκτυα διανομής.

Η Al Rabie είναι ένας από τους σημαντικούς παίκτες στην αγορά τροφίμων και ποτών της Σαουδικής Αραβίας και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε το brand με πολύ πιο ουσιαστικό τρόπο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τοπικής αγοράς.

Ήδη έχει ξεκινήσει το λανσάρισμα των αναψυκτικών GREEN, με ένα οργανωμένο πλάνο εμπορικής και επικοινωνιακής ανάπτυξης. Το πλάνο αυτό περιλαμβάνει ένα δυναμικό 360° rollout, με παρουσία στα social media, digital επικοινωνία, ενεργοποίηση στο λιανεμπόριο, e-commerce και delivery platforms, καθώς και εκτεταμένο πρόγραμμα sampling και προωθητικών ενεργειών. Η ανάπτυξη δεν περιορίζεται μόνο στην παραγωγή, αλλά συνοδεύεται από ένα ολοκληρωμένο go-to-market μοντέλο, σχεδιασμένο να χτίσει ορατότητα, δοκιμή και σύνδεση του brand με τον τοπικό καταναλωτή.

Για εμάς, το μοντέλο “Made in Saudi” είναι χαρακτηριστικό της νέας μας διεθνούς στρατηγικής. Δεν βλέπουμε τις αγορές του εξωτερικού ως σημεία όπου απλώς στέλνουμε προϊόντα. Τις βλέπουμε ως αγορές στις οποίες χτίζουμε δομημένες πλατφόρμες ανάπτυξης με ισχυρούς τοπικούς εταίρους.

-Η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιούργησε επιπλοκές σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες του ομίλου στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας; Εάν ναι, σε τι βαθμό;

Η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρέασε αναπόφευκτα ορισμένα χρονοδιαγράμματα και επιχειρησιακές ροές. Σε τέτοιες περιοχές, η γεωπολιτική αστάθεια μπορεί να επηρεάσει logistics, προσβασιμότητα, μεταφορές, χρόνο υλοποίησης και γενικότερα την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται ένα εμπορικό πλάνο.

Στην περίπτωσή μας υπήρξαν καθυστερήσεις σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, τόσο στη Σαουδική Αραβία όσο και σε άλλες αγορές του Κόλπου όπου έχουμε παρουσία. Ωστόσο, η στρατηγική βάση της συνεργασίας δεν άλλαξε. Αντίθετα, επιβεβαιώθηκε η αξία του να έχεις έναν ισχυρό τοπικό συνεργάτη, ο οποίος γνωρίζει την αγορά και μπορεί να διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά τις ιδιαίτερες συνθήκες.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη της περιοχής, με ρεαλισμό, ευελιξία και προσοχή. Η Μέση Ανατολή έχει σημαντικές προοπτικές, αλλά απαιτεί σοβαρότητα, σωστούς συνεργάτες και αντοχή στις διακυμάνσεις.

-Ποια είναι η αναπτυξιακή στρατηγική που ακολουθεί ο όμιλος στην αγορά των ΗΠΑ; Πώς προχωρά η δραστηριότητά σας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού;

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια αγορά τεράστιας κλίμακας και εξαιρετικής πολυπλοκότητας. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι η ανάπτυξη εκεί απαιτεί ισχυρούς τοπικούς συνεργάτες, επαρκείς πόρους, ισχυρή διανομή και πραγματική πρόσβαση στην αγορά.

Για τη Green Cola, η στρατηγική μας μετακινείται σε ένα μοντέλο licensing και συνεργασίας με ισχυρό τοπικό παίκτη, ώστε το brand να αναπτυχθεί με την κλίμακα και τους πόρους που απαιτεί η αμερικανική αγορά. Αυτό είναι και το νέο μοντέλο διεθνούς ανάπτυξης που ακολουθούμε πλέον σε επιλεγμένες στρατηγικές αγορές, με συνεργάτες που διαθέτουν γνώση, δίκτυο και δυνατότητα ουσιαστικής υποστήριξης του brand.

Παράλληλα, το ΖΑΓΟΡΙ έχει ήδη μια πολύ ενθαρρυντική πορεία στις ΗΠΑ, κυρίως μέσα από τη γυάλινη φιάλη και το κανάλι HoReCa. Η συνεργασία με την US Foods, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία διανομής προϊόντων εστίασης στις ΗΠΑ, ενισχύει την παρουσία μας σε σημαντικά μητροπολιτικά κέντρα όπως η Νέα Υόρκη, το Σικάγο και το Μαϊάμι. Το 2025 σημειώσαμε αύξηση 30% στις εξαγωγές νερού προς τις ΗΠΑ, ενώ το ΖΑΓΟΡΙ είναι το πρώτο ελληνικό εμφιαλωμένο νερό που ανανέωσε για δεύτερη φορά την πιστοποίηση FDA.

Η στρατηγική μας στις ΗΠΑ δεν βασίζεται απλώς στην ελληνική προέλευση του προϊόντος, αλλά στην ένταξή του σε μια ευρύτερη Mediterranean premium κατηγορία, όπου ο καταναλωτής αναζητά ποιότητα, αυθεντικότητα και διαφοροποίηση.

-Ποια είναι τα σχέδιά σας για την ελληνική αγορά; Πώς κρίνετε τη συμπεριφορά του Έλληνα καταναλωτή; Πόσο θεωρείτε ότι έχει επηρεαστεί από το κύμα ακρίβειας των τελευταίων ετών;

Η ελληνική αγορά παραμένει ο βασικός πυλώνας της επιχειρησιακής μας λειτουργίας. Το βασικό μας σχέδιο είναι η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας στα τελικά σημεία πώλησης, μέσα από μια ολιστική προσέγγιση ως προς την ενεργοποίηση της αγοράς και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των καναλιών λιανεμπορίου και HoReCa.

Το ΖΑΓΟΡΙ παραμένει η ναυαρχίδα μας στην ελληνική αγορά. Είναι ένα brand με βαθιά σχέση εμπιστοσύνης με τον καταναλωτή, ισχυρή αναγνωρισιμότητα και αυθεντική σύνδεση με τον τόπο προέλευσής του. Παράλληλα, επενδύουμε σε νέες περιστάσεις κατανάλωσης, όπως το sparkling νερό, τα νέα formats και οι σύγχρονες επιλογές στο ευρύτερο portfolio ποτών.

Ο Έλληνας καταναλωτής έχει επηρεαστεί σημαντικά από την ακρίβεια. Είναι πιο προσεκτικός, συγκρίνει περισσότερο, αξιολογεί πιο αυστηρά την τιμή και την αξία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επιλέγει μόνο το φθηνότερο. Αναζητά προϊόντα που του δίνουν ποιότητα, εμπιστοσύνη και πραγματική αξία για τα χρήματά του. Εκεί θα κριθεί ο ανταγωνισμός τα επόμενα χρόνια.

Η μονάδα παραγωγής και εμφιάλωσης της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ στον Περίβλεπτο Ιωαννίνων

-Ποιες προοπτικές εμφανίζει σήμερα ο κλάδος του εμφιαλωμένου νερού και των αναψυκτικών; Θεωρείτε ότι υπάρχει χώρος για άλλους «παίκτες»; Πώς διαμορφώνεται σε επίπεδο μεριδίων η ελληνική αγορά;

Και οι δύο κατηγορίες έχουν προοπτικές, αλλά δεν είναι εύκολες αγορές. Το εμφιαλωμένο νερό είναι μια κατηγορία με σταθερή ζήτηση, έντονο ανταγωνισμό, υψηλές ανάγκες σε παραγωγική δυναμικότητα και μεγάλη σημασία στο κόστος, στη διανομή και στην παρουσία στο σημείο πώλησης. Τα αναψυκτικά, από την άλλη πλευρά, επηρεάζονται έντονα από τις νέες διατροφικές τάσεις, τη στροφή σε επιλογές χωρίς ζάχαρη και ένα εμπορικό περιβάλλον όπου οι προσφορές εξακολουθούν να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Στην ελληνική αγορά, το ΖΑΓΟΡΙ διατηρεί πολύ ισχυρή θέση. Το 2025 ήταν το Νο1 brand σε αξία στο σύνολο της κατηγορίας εμφιαλωμένου νερού, still και sparkling, με μερίδιο 19,8%, ενώ στο φυσικό μεταλλικό νερό χωρίς ανθρακικό διατήρησε επίσης την πρώτη θέση σε αξία, με μερίδιο 20,3%. Στο ανθρακούχο νερό, το ΖΑΓΟΡΙ είναι Νο1 σε όγκο και Νο2 σε αξία, σε μια κατηγορία που κατέγραψε σημαντική ανάπτυξη.

Στα αναψυκτικά, η Green κινείται σε μια διαφορετική αλλά εξίσου απαιτητική κατηγορία. Στο οργανωμένο λιανεμπόριο, το μερίδιό της διαμορφώνεται περίπου στο 4,6%, σε μια αγορά με πολύ έντονη προωθητική πίεση, όπου μεγάλο μέρος των πωλήσεων πραγματοποιείται υπό καθεστώς προσφορών. Η δική μας στρατηγική εστιάζει στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας ττων αναψυκτικών Green στην κατηγορία χωρίς ζάχαρη το οποίο αναπτύσσεται τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν επιλογές με καλύτερο διατροφικό προφίλ, χωρίς να συμβιβάζονται στη γεύση.

Χώρος στην αγορά υπάρχει, αλλά όχι με τους ίδιους όρους για όλους. Οι εταιρείες που θα αναπτυχθούν είναι εκείνες που διαθέτουν δυνατή παραγωγική βάση, επενδύσεις, ισχυρά brands και προιοντικό χαρτοφυλάκιο, αποτελεσματική διανομή, προϊοντική διαφοροποίηση και οικονομική πειθαρχία. Στον κλάδο μας, η ανάπτυξη δεν κρίνεται μόνο από την είσοδο νέων παικτών, αλλά από το ποιοι μπορούν να δημιουργήσουν αξία με διάρκεια.

-Εκτός συνόρων, ποια αγορά θεωρείτε ως την πιο απαιτητική ανάμεσα σε εκείνες που δραστηριοποιείται ο όμιλος; Και ποιες οι διαφορές της με την ελληνική αγορά;

Η Ιαπωνία είναι από τις πιο απαιτητικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, γιατί συνδυάζει πολύ υψηλά πρότυπα ποιότητας, καταναλωτές με υψηλό επίπεδο ενημέρωσης και απαιτήσεων και εξαιρετική ακρίβεια στην εμπορική εκτέλεση. Είναι μια αγορά όπου ο καταναλωτής αξιολογεί με μεγάλη προσοχή το προιόν, τα συστατικά, τη συσκευασία, την εμπειρία και τη συνέπεια του brand.

Η βασική διαφορά με την ελληνική αγορά είναι η ταχύτητα με την οποία υιοθετούνται ορισμένες τάσεις. Στην Ιαπωνία, η στροφή σε προιόντα χωρίς ζάχαρη, με πιο καθαρή διατροφική πρόταση και συστατικά φυτικής προέλευσης καταγράφει ήδη έντονη δυναμική. Στην Ελλάδα βλέπουμε την ίδια κατεύθυνση, αλλά να εξελίσσεται σταδιακά, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η τιμή, οι προσφορές και η σχέση αξίας παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες επιλογής.

Από την άλλη πλευρά, η ελληνική αγορά έχει μια πολύ ισχυρή ιδιαιτερότητα, καθώς ο καταναλωτής χτίζει βαθιά σχέση εμπιστοσύνης με τα brands, αλλά συνεχίζει να τα κρίνει καθημερινά μέσα από την εμπειρία, την ποιότητα και την αξία που του προσφέρουν. Στην Ιαπωνία χρειάζεται να αποδείξεις τη διαφοροποίηση, την ποιότητα και την ακρίβεια της πρότασής σου. Στην Ελλάδα πρέπει να κερδίζεις διαρκώς την εμπιστοσύνη του καταναλωτή, προσφέροντας συνέπεια, ποιότητα και πραγματική αξία.

Κάθε αγορά έχει τις δικές της απαιτήσεις. Για εμάς, το κρίσιμο είναι να παραμένουμε συνεπείς στην ταυτότητα των brands μας, προσαρμόζοντας ταυτόχρονα τον τρόπο με τον οποίο τα αναπτύσσουμε στις ανάγκες και την κουλτούρα κάθε αγοράς.

-Σας έχει χτυπήσει την πόρτα κάποιος στρατηγικός επενδυτής;

Ο Όμιλος Green Beverages είναι ένας οργανισμός με ισχυρά brands, κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. ευρώ, βελτιούμενη λειτουργική κερδοφορία, σημαντική παραγωγική βάση και διεθνή προοπτική. Είναι λογικό, λοιπόν, να υπάρχει ενδιαφέρον κατά καιρούς από επενδυτικά σχήματα.

Έχουν υπάρξει προσεγγίσεις και συζητήσεις σε διάφορα επίπεδα, όπως συμβαίνει συχνά με εταιρείες που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης και έχουν ενδιαφέρον αποτύπωμα στον κλάδο τους. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά μας δεν είναι μια τέτοια συναλλαγή. Η προτεραιότητά μας είναι να αξιοποιήσουμε τις επενδύσεις που ολοκληρώσαμε, να ενισχύσουμε περαιτέρω την κερδοφορία μας, να αναπτύξουμε τις διεθνείς συνεργασίες μας και να συνεχίσουμε να χτίζουμε αξία. Για εμάς, το ζητούμενο είναι οποιαδήποτε στρατηγική επιλογή να έχει πραγματικό νόημα για την εταιρεία, τους ανθρώπους της, τους μετόχους και τη μακροπρόθεσμη πορεία του Ομίλου.

-Δεδομένης της έντονης κινητικότητας που εμφανίζει ο κλάδος εμφιαλωμένου νερού και αναψυκτικών, θα αναζητούσατε ποτέ ευκαιρίες για εξαγορές;

Εξετάζουμε πάντα την αγορά με ανοιχτά μάτια και μεθοδικότητα. Μια εξαγορά δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός ούτε κίνηση εντυπωσιασμού. Πρέπει να προσθέτει αξία, να έχει σωστό τίμημα, να δημιουργεί συνέργειες και να ενισχύει ουσιαστικά τη στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου.

Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε ευκαιρίες στο εμφιαλωμένο νερό, στα αναψυκτικά ή σε συναφείς κατηγορίες ποτών, εφόσον κινούνται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας μας. Δηλαδή προϊόντα που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και μια σύγχρονη πρόταση αξίας, ευθυγραμμισμένη με τη στροφή των καταναλωτών σε πιο συνειδητές και ισορροπημένες επιλογές.

Υπάρχουν περιπτώσεις στην αγορά που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και τις εξετάζουμε με σοβαρότητα. Το σημαντικό για εμάς είναι κάθε πιθανή κίνηση να έχει στρατηγική λογική, να ενισχύει το μοντέλο ανάπτυξης του Ομίλου και να δημιουργεί πραγματική αξία με διάρκεια.

-Παραμένει ο στόχος για εισαγωγή του ομίλου σε χρηματιστηριακή αγορά; Και εάν ναι, σε ποια;

Η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο ήταν μια στρατηγική επιλογή που εξετάστηκε με στόχο την άντληση κεφαλαίων για ανάπτυξη. Οι συνθήκες της αγοράς τότε δεν ήταν οι κατάλληλες και επιλέξαμε να μην προχωρήσουμε σε όρους που δεν θα εξυπηρετούσαν την εταιρεία και τους μετόχους της.

Στο μεταξύ, μεγάλο μέρος του αναπτυξιακού και επενδυτικού πλάνου έχει υλοποιηθεί με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, μεταξύ των οποίων και το Ταμείο Ανάκαμψης, με ευνοϊκούς όρους. Σήμερα λοιπόν, δεν υπάρχει άμεσο σχέδιο εισαγωγής σε χρηματιστηριακή αγορά.

Παραμένει όμως μια επιλογή που μπορεί να επανεξεταστεί στο μέλλον, εφόσον εξυπηρετεί έναν σαφή στρατηγικό σκοπό. Αν κάποια στιγμή αποφασίσουμε να αντλήσουμε κεφάλαια μέσω χρηματιστηρίου, θα το κάνουμε στην αγορά που θα προσφέρει το καλύτερο στρατηγικό περιβάλλον για την εταιρεία. Η ελληνική αγορά θα μπορούσε να είναι μια φυσική επιλογή, αλλά η απόφαση θα ληφθεί με βάση τις συνθήκες και τις ανάγκες εκείνης της περιόδου.

-Ο σύγχρονος τρόπος ζωής επιτάσσει νέες διατροφικές τάσεις και κατανάλωση προϊόντων με λιγότερη ή και καθόλου ζάχαρη. Σε τι βαθμό εκτιμάτε ότι ωφελείται ο κλάδος των αναψυκτικών από αυτές τις νέες τάσεις;

Ο κλάδος των αναψυκτικών βρίσκεται ήδη σε φάση μετάβασης. Η μείωση της ζάχαρης, η μεγαλύτερη προσοχή στα συστατικά και η αναζήτηση πιο ισορροπημένων επιλογών δεν αποτελούν πλέον μια περιφερειακή τάση. Διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές επιλέγουν, συγκρίνουν και αξιολογούν τα προιόντα.

Αυτό δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για τον κλάδο, αλλά και υψηλότερες απαιτήσεις. Ένα προιόν δεν αρκεί να είναι απλώς χωρίς ζάχαρη για να κερδίσει τον καταναλωτή. Πρέπει να έχει γεύση, ποιότητα, συνέπεια και μια ξεκάθαρη πρόταση αξίας. Ο σύγχρονος καταναλωτής αναζητά πιο συνειδητές επιλογές, χωρίς όμως να συμβιβάζεται στην απόλαυση. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η μεγάλη πρόκληση για την κατηγορία.

Για εμάς, αυτή η κατεύθυνση βρίσκεται στον πυρήνα της Green Cola από την πρώτη ημέρα. Η πρόταση «χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμη, με στέβια» δεν προέκυψε ως απάντηση σε μια συγκυριακή τάση. Ήταν πάντα η βασική φιλοσοφία της οικογένειας αναψυκτικών GREEN και παραμένει σήμερα ακόμη πιο επίκαιρη.

Την ίδια δυναμική βλέπουμε και σε νέες κατηγορίες αναψυκτικών, όπως τα mocktails χωρίς αλκοόλ και με χαμηλές θερμίδες, που απαντούν σε έναν πιο σύγχρονο τρόπο ζωής. Οι καταναλωτές συνεχίζουν να αναζητούν εμπειρία, γεύση και απόλαυση. Αυτό που αλλάζει είναι ότι θέλουν αυτές οι επιλογές να είναι πιο ισορροπημένες, πιο σύγχρονες και πιο συνειδητές.

-Πώς θα είναι ο κλάδος του εμφιαλωμένου νερού και των αναψυκτικών στο μέλλον;

Ο κλάδος του εμφιαλωμένου νερού και των αναψυκτικών θα είναι τα επόμενα χρόνια πιο απαιτητικός, πιο ρυθμισμένος και πολύ πιο συνδεδεμένος με τη βιωσιμότητα, την υγεία και την εμπειρία κατανάλωσης. Στο εμφιαλωμένο νερό, η συζήτηση θα μετατοπιστεί ακόμη περισσότερο από τον όγκο και τη διανομή προς την υπεύθυνη διαχείριση φυσικών πόρων, την κυκλική οικονομία, το ανακυκλωμένο πλαστικό, την ενεργειακή αποδοτικότητα και το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση θα παίξει και το νέο σύστημα εγγυοδοσίας και επιστροφής συσκευασιών, το DRS, που αφορά τις συσκευασίες PET και αλουμινίου και επηρεάζει άμεσα τόσο το εμφιαλωμένο νερό όσο και τα αναψυκτικά. Πρόκειται για μια αλλαγή που θα διαμορφώσει νέες απαιτήσεις σε όλη την αλυσίδα, από την παραγωγή και τη συσκευασία μέχρι το λιανεμπόριο, τη συλλογή, την ανακύκλωση και τελικά τη συμπεριφορά του καταναλωτή.

Στα αναψυκτικά, η κατεύθυνση είναι επίσης ξεκάθαρη. Λιγότερη ζάχαρη, περισσότερες λειτουργικές και better-for-you επιλογές, μεγαλύτερη έμφαση στα συστατικά, στη γεύση και στις νέες περιστάσεις κατανάλωσης. Η αλλαγή στην κατανάλωση αλκοόλ, ειδικά στις νεότερες γενιές, δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για premium mocktails και alcohol-free προτάσεις.

Ο κλάδος, λοιπόν, θα εξελιχθεί σε ένα πολύ πιο σύνθετο περιβάλλον, όπου η ανταγωνιστικότητα θα κρίνεται από την ικανότητα μιας εταιρείας να συνδυάζει προιόν, υπευθυνότητα, τεχνολογία, αποτελεσματική διανομή, βιώσιμη συσκευασία και εμπειρία. Οι εταιρείες που θα προσαρμοστούν έγκαιρα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα θα έχουν και το ουσιαστικό πλεονέκτημα την επόμενη ημέρα.

-Ποιο είναι το όραμα της Green Beverages για τα επόμενα χρόνια; Ποιοι είναι οι βασικοί σας στόχοι;

Το όραμά μας είναι να εξελιχθούμε σε έναν σύγχρονο ελληνικό όμιλο better-for-you ποτών, με ισχυρή παραγωγική βάση στην Ελλάδα, ουσιαστικό διεθνές αποτύπωμα και brands που μπορούν να σταθούν με αξιώσεις σε απαιτητικές αγορές του εξωτερικού. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι τα ελληνικά brands μπορούν να διεκδικήσουν θέση σε διεθνές επίπεδο, όχι ως μεμονωμένες εξαιρέσεις, αλλά ως σοβαρές, ανταγωνιστικές προτάσεις με ποιότητα, διαφοροποίηση και συνέπεια.

Στα επόμενα χρόνια, οι προτεραιότητές μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής αγοράς, η πλήρης αξιοποίηση των επενδύσεων που ολοκληρώσαμε, η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, η ανάπτυξη στρατηγικών διεθνών συνεργασιών, η διεύρυνση του portfolio σε σύγχρονες κατηγορίες ποτών και η ακόμη βαθύτερη ενσωμάτωση υπεύθυνων πρακτικών στον τρόπο που λειτουργούμε.

Ταυτόχρονα, θέλουμε να διατηρήσουμε τον ανθρώπινο χαρακτήρα του οργανισμού. Να μεγαλώσουμε χωρίς να χάσουμε την ταχύτητα, την ευελιξία, την υπευθυνότητα και την πίστη στο προιόν που μας έφεραν έως εδώ.

Η φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε αξία με διάρκεια, για τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας, τους καταναλωτές και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

-Τι ρόλο διαδραματίζει η βιωσιμότητα για τον όμιλο Green Beverages;

Η βιωσιμότητα αποτελεί σταθερό πυλώνα της στρατηγικής του Ομίλου Green Beverages και είναι πλέον άμεσα συνδεδεμένη με τον τρόπο που σχεδιάζουμε την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τη λειτουργία μας.

Για έναν Όμιλο που δραστηριοποιείται στο φυσικό μεταλλικό νερό και στα αναψυκτικά, η ευθύνη απέναντι στους φυσικούς πόρους, την ενέργεια, τις συσκευασίες και την παραγωγική διαδικασία είναι ουσιαστικό στοιχείο ανταγωνιστικότητας. Την αντιμετωπίζουμε ως προϋπόθεση ανθεκτικότητας, μακροπρόθεσμης αξίας και υπεύθυνης ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024, οι εκπομπές CO₂ μειώθηκαν κατά 13,2% σε σχέση με το 2023 και κατά 44,6% σε σχέση με το έτος βάσης 2019. Η επίδοση αυτή αποτυπώνει τη συστηματική δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο ενεργειακής αποδοτικότητας, εκσυγχρονισμού παραγωγικού εξοπλισμού και επενδύσεων σε πιο σύγχρονες και αποδοτικές υποδομές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις παραγωγικές μας εγκαταστάσεις στα Ιωάννινα, συνολικής ισχύος 3,91 MW. Η επένδυση αυτή ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των εγκαταστάσεων και συμβάλλει σε ετήσια μείωση εκπομπών CO₂ από 1.357 έως 2.734 τόνους, περιβαλλοντικό όφελος που αντιστοιχεί στην ετήσια απορρόφηση περίπου 3.700 δέντρων.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην κυκλική διαχείριση των συσκευασιών, με σταδιακή χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού, ελαφρύτερες συσκευασίες και πρακτικές που υποστηρίζουν την πιο αποδοτική αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, η βιωσιμότητα συνδέεται άμεσα με τον σχεδιασμό προϊόντων, την παραγωγή και τη συνολική λειτουργική αποδοτικότητα του Ομίλου.

Εξίσου σημαντική είναι και η κοινωνική διάσταση, καθώς και η διάσταση της εταιρικής διακυβέρνησης. Ενισχύουμε σταθερά υπεύθυνες πρακτικές λειτουργίας, με έμφαση στην υγεία και ασφάλεια, τη συμμόρφωση, την προστασία δεδομένων, τη διαφάνεια και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Για εμάς, αυτός είναι ο υπεύθυνος τρόπος με τον οποίο θέλουμε να αναπτυσσόμαστε, δημιουργώντας αξία για την εταιρεία, τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας, τους καταναλωτές και τις επόμενες γενιές.