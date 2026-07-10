ΕΕ:-Αποδεσμεύονται-10-δισ.-για-την-Ουγγαρία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο ανάκαμψης της Ουγγαρίας, σε ένα ακόμη βήμα για την αποδέσμευση των «παγωμένων» ευρωπαϊκών πόρων ύψους 10 δισ. ευρώ, λόγω ανησυχιών των Βρυξελλών για το Κράτος Δικαίου και τη διαφθορά.

Το νέο σχέδιο θα πρέπει να επιτρέψει την εκταμίευση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουγγαρία, εκ των οποίων 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα δοθούν σε επιχορηγήσεις και περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια.

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Τον Μάιο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είχε προαναγγείλει την αποδέσμευση των ευρωπαϊκών πόρων μετά την συνάντησή της με τον νέο πρωθυπουργό Πίτερ Μαγιάρ ο οποίος έχει δεσμευθεί ότι θα καταπολεμήσει την διαφθορά.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κομισιόν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Ουγγαρία θα προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «πρόκειται για ένα ευπρόσδεκτο βήμα στον αγώνα κατά της απάτης και της διαφθοράς. Οι πολίτες της Ουγγαρίας θα έχουν πλέον μια δικλείδα ασφαλείας που θα διασφαλίζει ότι οι πόροι της ΕΕ αξιοποιούνται προς όφελός τους».

Τα ευρωπαϊκά κονδύλια είναι κρίσιμης σημασίας για την ενίσχυση της ουγγρικής οικονομίας και παραμένουν παγωμένα εδώ και τρία χρόνια.