Ελαφρώς υψηλότερα οι ευρωαγορές, με τις τεχνολογικές μετοχές να υποχωρούν – «Ράλι» για Nikkei και Kospi στην Ασία

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Οι ευρωπαϊκές μετοχές καταγράφουν οριακά κέρδη την Παρασκευή (10/7), αν και οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου ηγούνται των απωλειών στην περιοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται αυτή την ώρα κατά 0,24% στις 642,42 μονάδες, με τις περισσότερες περιφερειακές χρηματιστηριακές αγορές και τους περισσότερους κλάδους να διαπραγματεύονται σε θετικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,29% στις 25,181.60 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC σημειώνει αντίστοιχη άνοδο 0,26% στις 8,348.03 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο βρετανικός FTSE ανεβαίνει οριακά κατά 0,07% στις 10,479.09 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ σημειώνει άνοδο 0,49% στις 19,418.60 μονάδες, ενώ αντίστοιχη άνοδο καταγράφει και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κατά 0,49% στις 52,635.50 μονάδες.

Στο μέτωπο των επιμέρους μετοχών τώρα, να σημειωθεί ότι ο τεχνολογικός κλάδος υποχωρεί σε σχέση με τη γενικότερη αγορά, καταγράφοντας πτώση 0,8% στο άνοιγμα, έπειτα από την ισχυρή άνοδο που είχε σημειώσει κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης (8/7).

Ασία: «Ράλι» σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Νωρίτερα σήμερα, στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού οι επενδυτές «ζύγιζαν» τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν και κυρίως τις ανανεωμένες ελπίδες για επίτευξη λύσης μέσω της διπλωματικής οδού.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο ιαπωνικός Nikkei 225 κέρδισε 1,58% στις 68,814.00 μονάδες, ενώ στη Νότια Κορέα ο Kospi σημείωσε κέρδη 2,52% στις 7,475.94 μονάδες. Να σημειωθεί ότι και οι δύο δείκτες πήραν ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές.

Νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, το Χρηματιστήριο της Κορέας (Korea Exchange) ενεργοποίησε μηχανισμό buy-side sidecar στον δείκτη Kospi, αφού τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του Kospi 200 κατέγραψαν άνοδο μεγαλύτερη του 5%. Το μέτρο αυτό οδήγησε σε προσωρινή αναστολή των προγραμματισμένων συναλλαγών (program trading) για πέντε λεπτά.

Παράλληλα, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της Αυστραλίας, S&P/ASX 200, ενισχύθηκε κατά 0,5%, φθάνοντας στις 8.806 μονάδες.

Στην Κίνα, ο δείκτης Shanghai Composite υποχώρησε 1% στις 3,996.16 μονάδες. Στον αντίποδα, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng ενισχύθηκε 0,55% στις 24,167.50 μονάδες.

Τέλος, στην Ινδία ο δείκτης Nifty κέρδισε 0,97% ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 24,190.85 μονάδες.