ΕΤΑΔ:-Σε-διαγωνισμό-η-μακροχρόνια-εκμίσθωση-του-Ξενία-Κοζάνης

Ο νέος διαγωνισμός αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην υλοποίηση του προγράμματος αξιοποίησης των εμβληματικών ακινήτων Ξενία.

Στην προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού (e-auction) για τη μακροχρόνια εκμίσθωση του ακινήτου Ξενία Κοζάνης, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας e-publicrealestate.gr, προχωρά η ΕΤΑΔ.

Το Ξενία Κοζάνης βρίσκεται σε προνομιακή θέση, στην περιοχή «Σκρίκα», στον λόφο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, προσφέροντας πανοραμική θέα προς την πόλη και την ευρύτερη περιοχή. Πρόκειται για ένα ακίνητο με ιδιαίτερη ιστορική και αρχιτεκτονική αξία, το οποίο μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την τουριστική και επιχειρηματική ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας.

Με την προκήρυξη του διαγωνισμού, η ΕΤΑΔ επιδιώκει την προσέλκυση επενδυτών που θα αναδείξουν το ακίνητο μέσα από ένα σύγχρονο σχέδιο αξιοποίησης, διατηρώντας παράλληλα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την ιστορική του ταυτότητα. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να ενημερωθούν για τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-publicrealestate.gr, όπου απαιτείται η εγγραφή τους προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο πληροφοριακό υλικό και στη διαδικασία συμμετοχής.