Ζωολογικός-κήπος-κλείδωσε-λιοντάρια-και-αρκούδες-στα-κλουβιά-τους-για-να-μην-δραπετεύσουν-στις-πλημμύρες-που-σάρωσαν-την-Κίνα

Ένας ζωολογικός κήπος στη νοτιοδυτική Κίνα κλείδωσε λιοντάρια, αρκούδες και λύκους στα κλουβιά τους καθώς οι φονικές πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας Μαϊσάκ σάρωσαν την περιοχή, μια απόφαση που η οργάνωση προστασίας των δικαιωμάτων των ζώων χαρακτήρισε «εξωφρενική».

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Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ζωολογικός κήπος στην πόλη Γκουιγκάνγκ –μια από τις περισσότερο πληγείσες πόλη στη νοτιοδυτική περιφέρεια Γκουανγκσί- κλείδωσε τα ζώα προκειμένου να μην δραπετεύσουν όταν οι πλημμύρες έπληξαν την περιοχή, σύμφωνα με το περιφερειακό δίκτυο ενημέρωσης Red Star News και όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τρία λιοντάρια πνίγηκαν ενώ περισσότερα από 100 ζώα αγνοούνται.

«Δεν θέλαμε να προκαλέσουμε περισσότερα προβλήματα για την περιοχή όταν ήρθαν οι πλημμύρες και να αφήσουμε επικίνδυνα ζώα να δραπετεύσουν και να κάνουν κακό σε ανθρώπους», φέρεται να δήλωσε ο ιδιοκτήτης του Ζωολογικού Κήπου της Γκουιγκάνγκ σύμφωνα με το Red Star News.

Το ύψος του νερού στον ζωολογικό κήπο ξεπέρασε τα 2 μέτρα.

Περισσότερα από 100 άλλα ζώα, όπως ένα ζευγάρι ζέβρες, τρία πόνυ καθώς και στρουθοκάμηλοι, αλπακά, ρακούν και παγόνια παρασύρθηκαν από τα νερά, σύμφωνα με ανακοίνωση του ζωολογικού κήπου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία ζητούσε βοήθεια για τον εντοπισμό των εξαφανισμένων άγριων ζώων.

Τουλάχιστον μια από τις ζέβρες που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε νεκρή, όπως ανέφερε στη συνέχεια δημοσίευμα της εφημερίδας ⁠Global Times. Οι καφέ αρκούδες και οι λύκοι που είχαν κλειδωθεί στα κλουβιά τους ήταν σε κακή κατάσταση καθώς κόντεψαν να πνιγούν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Η τραγωδία που εκτυλίσσεται στο Γκουανγκσί, στην Κίνα, θα πρέπει να είναι προειδοποίηση για κάθε ζωολογικό κήπο και κάθε εγκατάσταση αιχμαλωσίας άγριας ζωής που αντιμετωπίζει ακραίες καιρικές συνθήκες», δήλωσε ο Τζέισον Μπέικερ, πρόεδρος της PETA στην Ασία, σε ανακοίνωση.

Είναι «εξωφρενικό» να αφήνουν ζώα παγιδευμένα πίσω από κάγκελα καθώς ανεβαίνει το ύψος του νερού, ωστόσο «το να απελευθερώνει απλά κάποιος άγρια ζώα που είναι αιχμάλωτα στη διάρκεια μιας καταστροφής είναι ανεύθυνο και επικίνδυνο για τα ζώα και τους ανθρώπους», δήλωσε ο Μπέικερ, ζητώντας να εκπονούνται σχέδια εκκένωσης και να τερματιστεί η αιχμαλωσία των άγριων ζώων σε ζωολογικούς κήπους.

Το Reuters δεν κατέστη άμεσα δυνατόν να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές του ζωολογικού κήπου για να λάβει κάποιο σχόλιο.

Τουλάχιστον 39 νεκροί από τον τυφώνα

Στη γειτονική πόλη Χενγκτζόου, οι πλημμύρες σάρωσαν μια φάρμα φιδιών, με αποτέλεσμα εκατοντάδες κόμπρες και νερόφιδα να παρασυρθούν από τα νερά. Μια γυναίκα από τη Χενγκτζόου πέθανε ύστερα από δάγκωμα φιδιού, σύμφωνα με δημοσίευμα της Beijing News.

Ο τυφώνας Μαϊσάκ στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους αυτή την εβδομάδα στη νότια Κίνα, προκαλώντας ακραίες πλημμύρες που οδήγησαν στη ρήξη φράγματος και άφησαν ολόκληρες πόλεις βυθισμένες στα νερά. Η περιοχή ετοιμάζεται για έναν ακόμα ισχυρότερο τυφώνα, τον Μπάβι, που αναμένεται να πλήξει τη νοτιοδυτική Κίνα αύριο.