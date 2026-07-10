ΗΠΑ:-Αύξηση-του-πληθωρισμού-δείχνει-η-νέα-έκθεση-της-fed

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ «αυξήθηκε περαιτέρω αυτή την άνοιξη», καθώς η εξελισσόμενη επίδραση των δασμών, το αυξημένο κόστος ενέργειας λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης αύξησαν τις πιέσεις στις τιμές που άρχισαν να δημιουργούνται πέρυσι, ανέφερε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ την Παρασκευή σε νέα έκθεση προς το Κογκρέσο ενόψει των ακροάσεων για τη νομισματική πολιτική την επόμενη εβδομάδα.

«Ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί φέτος και παραμένει υψηλός σε σχέση με τον μακροπρόθεσμο στόχο της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς του 2%», με τα πιο πρόσφατα στοιχεία να δείχνουν ότι ο προτιμώμενος Δείκτης Τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ κινείται περίπου στο διπλάσιο αυτού του ρυθμού από τον Μάιο, ανέφερε η έκθεση.

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Αντιθέτως, «η αγορά εργασίας έχει σταθεροποιηθεί, με τη ζήτηση και την προσφορά να βρίσκονται σε σχεδόν ισορροπία», και το ποσοστό ανεργίας του Ιουνίου, ύψους 4,2%, εξακολουθεί να είναι «χαμηλό», αναφέρει η έκθεση της Fed, σημειώνοντας παράλληλα τις μεταβαλλόμενες δημογραφικές τάσεις που συμβάλλουν στη διατήρηση της κατάστασης ως έχει.

«Μια σημαντική επιβράδυνση της μετανάστευσης και οι συνεχιζόμενες μειώσεις στη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό λόγω της γήρανσης του πληθυσμού οδήγησαν σε επιβράδυνση της αύξησης της προσφοράς εργασίας», αναφέρει το έγγραφο.

Πρώτη έκθεση επί Κέβιν Γουόρς

Είναι η πρώτη έκθεση νομισματικής πολιτικής προς το Κογκρέσο που εκδίδεται υπό τον νέο πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας την επόμενη Τρίτη και Τετάρτη σε αυτό που υποτίθεται ότι είναι δύο φορές το χρόνο αναθεωρήσεις της νομισματικής πολιτικής από το Κογκρέσο. Η συνήθης εαρινή ακρόαση αναβλήθηκε εν μέσω διαμάχης μεταξύ του πρώην προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με τον Γουόρς να αναλαμβάνει στα τέλη Μαΐου, μετά τη λήξη της θητείας του Πάουελως επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας.

Η Fed έχει διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά από τον Δεκέμβριο, αλλά οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό έχουν οδηγήσει τους επενδυτές να αναμένουν αυξήσεις των επιτοκίων αργότερα φέτος.

Η αναφορά στην Τεχνητή Νοημοσύνη ως μοχλό του πληθωρισμού, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, είναι αξιοσημείωτη.

Ο Γουόρς έχει εξετάσει την τεχνολογία ως πηγή χαμηλότερου πληθωρισμού δεδομένης της πιθανής ώθησης που θα δώσει στην παραγωγικότητα, αλλά πρόσφατα έχει αναγνωρίσει ότι ο χρόνος αυτών των κερδών στην παραγωγικότητα και την προσφορά είναι αβέβαιος, ενώ η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια, τσιπ και άλλα υλικά που εμπλέκονται στην ανάπτυξη συνεχίζεται.

- Reuters