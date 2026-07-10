Η-Ουκρανία-παρουσιάζει-νέο-χαρτονόμισμα-των-2.000-γρίβνα,-ο-πόλεμος-αυξάνει-τη-ζήτηση-για-μετρητά

Η κεντρική τράπεζα της Ουκρανίας ανακοίνωσε την Παρασκευή σχέδια για την κυκλοφορία ενός νέου χαρτονομίσματος των 2.000 γρίβνων, το οποίο θα είναι η μεγαλύτερη ονομαστική αξία της, σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τις συναλλαγές με μετρητά καθώς ο πόλεμος αυξάνει τον πληθωρισμό και διαταράσσει τις τράπεζες και τις ηλεκτρονικές πληρωμές.

Το μπλε χαρτονόμισμα – αξίας περίπου 45 δολαρίων και με το πορτρέτο του Ουκρανού ποιητή και αντιφρονούντα της σοβιετικής εποχής Βασίλ Στους – θα τεθεί σε κυκλοφορία στις 4 Σεπτεμβρίου, δήλωσε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Αντρίι Πίσνι.

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«Η οικονομία αλλάζει. Τα επίπεδα εισοδήματος, οι τιμές, ο όγκος των μετρητών σε κυκλοφορία και η συμπεριφορά πληρωμών των ανθρώπων εξελίσσονται», δήλωσε ο Πίσνι καθώς αποκάλυψε το νέο σχέδιο στην αίθουσα λειτουργιών της κεντρικής τράπεζας, εντός των αυστηρά φρουρούμενων κυβερνητικών κτιρίων.

Κρίσιμη η πρόσβαση σε μετρητά

«Ο πόλεμος μας υπενθυμίζει καθημερινά ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν πρέπει να είναι μόνο σύγχρονο αλλά και ανθεκτικό. Ανθεκτικότητα σημαίνει όχι μόνο μια λειτουργική υποδομή χωρίς μετρητά, αλλά και την πρόσβαση των ανθρώπων σε μετρητά», πρόσθεσε.

Ο πόλεμος με τη Ρωσία, που διανύει πλέον τον πέμπτο χρόνο του, έχει καταστρέψει την οικονομία της Ουκρανίας. Εκατομμύρια έχουν εγκαταλείψει τις μάχες, πόλεις και υποδομές έχουν βομβαρδιστεί και οι εξαγωγές, οι αλυσίδες εφοδιασμού και η εφοδιαστική έχουν διαταραχθεί.

Η πλειονότητα των εμπορικών συναλλαγών στην Ουκρανία είναι χωρίς μετρητά, αλλά οι προκλήσεις του πολέμου εξακολουθούν να τροφοδοτούν τη ζήτηση για μετρητά, δήλωσε ο Πίσνι. Η εύκολη πρόσβαση σε μετρητά είναι ιδιαίτερα σημαντική στις περιοχές της πρώτης γραμμής της Ουκρανίας.

Ο όγκος των μετρητών σε κυκλοφορία αυξήθηκε σε 970 δισεκατομμύρια γρίβνες στις αρχές Ιουλίου 2026, σε σύγκριση με περίπου 390 δισεκατομμύρια γρίβνες το 2019, όταν εισήχθη το χαρτονόμισμα των 1.000 γρίβνων.

«Η δομή των μετρητών σε κυκλοφορία έχει αλλάξει. Τα χαρτονομίσματα των 1.000 γρίβνων αντιπροσωπεύουν πλέον περισσότερο από το 55% της συνολικής αξίας όλων των χαρτονομισμάτων σε κυκλοφορία», δήλωσε ο Πίσνι. Αυτό υποδηλώνει ότι απαιτείται ένα χαρτονόμισμα υψηλότερης ονομαστικής αξίας, πρόσθεσε.

Επανέλαβε τη δέσμευση της κεντρικής τράπεζας να διατηρήσει τον πληθωρισμό υπό έλεγχο.

Το νέο μεγαλύτερο νομοσχέδιο θα βοηθήσει στη μείωση του κόστους εφοδιαστικής και στη βελτιστοποίηση της κίνησης μετρητών, δήλωσε ο Πίσνι.

Ο Βασίλ Στους — η εικόνα του οποίου εμφανίζεται στο χαρτονόμισμα — υπέμεινε χρόνια σοβιετικής κράτησης για τον ακτιβισμό του για τα δικαιώματα και την υπεράσπιση του εθνικού πολιτισμού της Ουκρανίας.

«Αυτό το χαρτονόμισμα είναι επίκαιρο σήμερα, όπως και τώρα, που η Ουκρανία υπερασπίζεται την ταυτότητά της», δήλωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Ρουσλάν Στεφαντσούκ.

- Reuters