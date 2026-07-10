Η-bayer-αντλεί-3-δισ.-ευρώ-από-πώληση-μειοψηφικού-ποσοστού-στην-apollo

Η Bayer πούλησε μειοψηφικό ποσοστό της δραστηριότητάς της στον τομέα των αντισυλληπτικών στην Apollo Global Management έναντι 3 δισ. ευρώ και θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τη συναλλαγή για να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική της διάρθρωση, σύμφωνα με δημοσίευμα του -.

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Η Bayer πούλησε μειοψηφικό ποσοστό της δραστηριότητάς της στον τομέα των αντισυλληπτικών στην Apollo Global Management έναντι 3 δισ. ευρώ και θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τη συναλλαγή για να ενισχύσει τη χρηματοοικονομική της διάρθρωση, σύμφωνα με δημοσίευμα του -.

Ο γερμανικός όμιλος φαρμακευτικών και αγροεπιστημονικών προϊόντων ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα διατηρήσει τον πλήρη επιχειρησιακό έλεγχο της φαρμακευτικής μονάδας που διαθέτει στους ασθενείς αντισυλληπτικά μακράς δράσης.

Η συμφωνία αποτελεί την πιο πρόσφατη κίνηση της Bayer στην προσπάθειά της να ανακάμψει, καθώς η εταιρεία έχει επιβαρυνθεί σημαντικά από τις δικαστικές διαμάχες που σχετίζονται με το προϊόν Roundup, το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο ζιζανιοκτόνο στον κόσμο. Το κόστος αυτών των δικαστικών υποθέσεων έχει ήδη ξεπεράσει τα 10 δισ. δολάρια, επιβαρύνοντας τη Bayer, η οποία κάποτε συγκαταλεγόταν στις πολυτιμότερες εταιρείες της Γερμανίας.

Η Bayer, την περασμένη εβδομάδα, προχώρησε στον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της στις ΗΠΑ που αφορούν τη γλυφοσάτη -στις οποίες περιλαμβάνεται και το ζιζανιοκτόνο Roundup- δημιουργώντας μια ξεχωριστή επιχειρηματική μονάδα, μετά από ευνοϊκή απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά με τις δικαστικές διαμάχες που αφορούν το προϊόν.